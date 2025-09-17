Menü Kapat
24°
Teknoloji
TEKNOFEST İstanbul başladı: Havacılık ve teknoloji tutkunları bir araya geliyor

5 gün boyunca teknoloji ve havacılık tutkunlarını bir araya getirecek TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda başladı. Festivalde yarışmalar, hava gösterileri, konserler ve eğitici etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST Havacılık, ve Festivali, bu sabah itibarıyla Atatürk Havalimanı'nda resmen başladı. 1 milyon 100 bin yarışmacının başvuruda bulunduğu, halka açık ve ücretsiz olarak yapılan festival kapsamında yarışmalar ve hava gösterileri gibi organizasyonlar yapılacak.

İstanbul, kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkarken, 58 ana, 137 alt kategoride yapılacak yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar toplamda 85 milyon lirayı aşkın maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon liranın üzerinde ödül verilecek.

TEKNOFEST İstanbul kapsamındaki teknoloji yarışmalarına, hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu.

TEKNOFEST İstanbul başladı: Havacılık ve teknoloji tutkunları bir araya geliyor

TEKNOFEST İSTANBUL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Bugüne kadar 11 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, İstanbul'da 5 gün boyunca miniklerden gençlere, ailelerden teknoloji tutkunlarına kadar her yaşa hitap eden aktivitelere ev sahipliği yapacak.

Festivalde, hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçları sergisinin yanı sıra öğrencilere özel ilk uçuş deneyim fırsatı sunulacak.

TEKNOFEST İstanbul başladı: Havacılık ve teknoloji tutkunları bir araya geliyor

Ayrıca şarkıcı Kıraç, 19 Eylül'de saat 19.00'da festival sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

TEKNOFEST İstanbul, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın yanı sıra F-16 savaş uçakları uçuş gösterisi yapacak. Festivalde, ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI da yer alacak.

TEKNOFEST İstanbul başladı: Havacılık ve teknoloji tutkunları bir araya geliyor

TEKNOFEST İSTANBUL'A NASIL GİDİLİR?

Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul'a giriş için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları 09.00-19.00 saatlerinde olacak. Ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması, ziyaretçilerin festival alanına hızlı ve kolay erişmesini sağlayacak.

TEKNOFEST İstanbul başladı: Havacılık ve teknoloji tutkunları bir araya geliyor
