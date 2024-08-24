Teknoloji alanında uzman isimler gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor! T3 Vakfı 'Mütevelli Buluşmaları' ikincisini gerçekleştirdi

24 Ağustos 2024 14:00 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 14:07

Türkiye'nin teknoloji takımı T3 Vakfı, Milli teknoloji hamlesine meraklı gençlerle buluşmaya devam ediyor. 'Mütevelli Heyeti Buluşmaları' kapsamında, alanında tecrübeli kişilerle gençleri bir araya getiren T3 Vakfı'nın ilk konuğu; İrem Bayraktar Aksakal olmuştu.

Mütevelli buluşmalarının ikinci konuğu ise Baykar Teknoloji Yapısal İmalat Ar-Ge Birim Lideri Şevki Erinç Çelikset oldu.

Teknolojiye ilgisi olan gençlerle bir araya gelen T3 Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri, kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamakla birlikte, teknoloji alanında da fikir alışverişleri yapılıyor.

Mütevelli Heyeti Buluşmaları programlarına katılan gençler; Düzenlenen etkinliklerden çok memnun kaldıklarını ve alanında tecrübeli isimlerle istişare edip fikir alışverişi yapmanın da kendileri için çok faydalı olduğunu aktardı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Mütevelli Heyeti Buluşmaları ile, ülkemizin gençlerini teknoloji alanında tecrübeli ve uzman isimlerle buluşturmaya devam edecek.