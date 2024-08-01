Teknofest 2024'te büyük sürprizler! T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır açıkladı: Adana 'Teknofest Şampiyonlar Ligi' olacak

01 Ağustos 2024 17:04 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 17:25

Savunma Sanayii alanında Türkiye'nin geldiği nokta tüm dünya tarafından dikkatle takip ediliyor. Yerli ve milli ürünlerin üretilip gelişmesi noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yürütülen projeler meyvelerini vermeye başladı.

Bu alanda çalışmalarını yürüten T3 Vakfı (Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı) ülkemizin ‘Tam Bağımsız Müreffeh Bir Türkiye’ hedefine ulaşması için gece gündüz demeden üretmeye ve geliştirmeye devam ediyor.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Emir Yücel ile yapmış olduğu özel röportajda, gelecek hedeflerinden bahsetti. Teknofest Adana’nın ‘Şampiyonlar Ligi’ olacağını ifade eden Hıdır; yeni yarışmaların detaylarını verdi.

İşte Röportajın detayları:

Öncelikle sizi tanımayanlar için kendinizi tanıtabilir misiniz? Elvan Kuzucu Hıdır kimdir? T3 Vakfı ile yollarınız nasıl kesişti?

Öncelikle Vakfımıza hoş geldiniz, ben Elvan Kuzucu Hıdır. Aslen Konyalıyım. Lise eğitimimi Konya Meram Fen Lisesi'nde tamamladıktan sonra mühendislik alanında bir tercih yaparak Bilkent Üniversitesi elektrik elektronik mühendisliği bölümünde kapsamlı burslu olarak üniversite hayatıma başlamış oldum.

Akabinde kendi üniversitemde Bilkent'te yine ilgili kontrol alanında yüksek lisans çalışmalarını tamamladım. Daha sonra İstanbul'a geldik. Burada da İstanbul Teknik Üniversitesinde elektronik haberleşme mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak görevime başladım. Aynı zamanda haberleşme alanında doktora çalışmalarım da devam ediyor. Şu anda tez dönemindeyim, inşallah yakın bir zamanda da tezimi sunarak mezun olmayı planlıyorum.

Tabi İstanbul’a geldikten sonraki süreçte özellikle üniversitedeyken elektronik mühendisi olmam hasebiyle bu alanda yapılan çalışmaları yakından takip ediyordum. Bu manada da BAYKAR ailesinin yapmış olduğu teknoloji alanındaki çalışmaları, uzaktan da olsa takip etme fırsatım oldu. İstanbul’a geldiğimde, bir akrabamızın oğlu Deneyap teknoloji atölyelerinde eğitim almaya hak kazanmıştı. Ben de ilk defa T3 Vakfını bu vesileyle duymuş oldum.

Tabii ki daha böyle somut bilimsel çalışmalarının yanında toplumsal manada yapılan faaliyetlere de destek olmak, en azından teknoloji boyutuyla elimden geleni yapma isteğim vardı. Bir gün sosyal medya postunda görmüş olduğum Teknofest özelindeki bir ilana denk geldim. Ben de özgeçmişimi göndererek bu takımın bir parçası olmak istediğimi ifade ettim. 2018 yılının Nisan ayı itibariyle buradaki çalışmalarıma başladım. T3 Vakfında yönetim kurulu üyeliği, mütevelli heyet üyeliği gibi görevler aldım. Geçtiğimiz Temmuz ayı itibariyle de Yönetim Kurulu Başkanı olarak tam zamanlı T3 Vakfında görev almaya başladım.

Teknofest için ne hayal etmiştiniz ne oldu?

Teknofest’in ilkini 2018 yılında İstanbul Havalimanında gerçekleştirmiştik. Bende buradaki Teknofest vesilesiyle T3 Vakfının bir parçası olmuştum. Benim ilk geldiğim süreçte Teknofest fikirleri netleşmiş ve konsept belirlenmişti. Fakat öncesine baktığımızda Teknofest'in doğuş hikayesi Selçuk Bey'in çocukluğunda babası Özdemir amcayla katılmış olduğu bir havacılık festivalinde gördüğü ortamdan etkilenmesiyle başlıyor. İstanbul Havalimanında küçük bir model uçak yarışmasını izliyorlar. Bunun akabinde de hem havacılık festivali anlamında hem de teknoloji yarışmaları anlamında mega bir etkinlik yapılabilir fikri doğuyor.

"SADECE ELİTLERİ DEĞİL TÜM TOPLUMU HEDEFLEDİK"

İlk etapta teknoloji yarışmaları bu festivalin ana amaçlarından birisi haline geliyor. Tabi Teknofest'in en önemli düzenlenme amacı, gençlerimize bir özgüven inşa edebilmekti.

Onların biz de yapabiliyoruz diyebilecekleri, kendilerine olan güvenlerini arttıracakları, mühendislik ve bilim alanında yaptıkları çalışmaları gösterebilecek bir platform olarak Teknofest'i hayal ettik ve sunduk.

Elbette vakfın ana amaçlarından birisi de, sadece teknoloji geliştirme süreçlerinde yalnızca belirli bir elitist grubun değil, toplumun tüm kesimlerinin bu teknoloji geliştirme süreçlerine katkı sunabilmeleri, bir şekilde bu teknolojini bir parçası olduklarını hissettirebilmekti.

Teknofest, teknolojik ürünlerin sergilendiği, hava araçlarının ve insansız hava araçların gösteriler yaptığı bir etkinlik haline geldi. Bu anlamda 7'den 77'ye herkesi etkisi altına aldı. Bir nevi yüksek hızlı şarj istasyonu dediğimiz bir etkinliktir.

İlk yılından itibaren bu yıla kadar baktığımızda, hakikaten çok büyük aşamalar kaydettik. En basit örneği verecek olursam eğer; 2018 yılında 20 bin olan başvuru sayısı bu yıl itibariyle 1.6 milyonu geçmiş durumda. Dolayısıyla hem rakamsal anlamda hem de toplumun genelinde bu işe olan inancın artması, gençlerimizin kendilerine olan güvenlerinin de artmasını sağladı.

Teknofest yarışmalarından çıkan fikirlerin ve projelerin, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesini sağlıyor. Tabi bu ürünlerin gençlerimiz tarafından projelendirilmesi yeni başarı öykülerini de yazacak. Nasıl ki BAYKAR İkitelli'deki bir atölyede başlayıp, bugün dünyanın en iyi insansız hava araçlarını üretiyorsa, Teknofest gençlerinin de bu vizyonla çalışıp yeni başarılar elde edeceğine inanıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği 'Teknofest Kuşağı' nedir?

"BİZ DE YAPIYORUZ DEĞİL, EN İYİSİNİ BİZ YAPIYORUZ"

Teknofest kuşağı ülkesi için, vatanı için çabalayan, gayret eden, gece gündüz demeden çalışan, teknoloji üreten ve geliştiren gençlerimizi ifade ediyor. Ülkemizin katma değeri yüksek ürünleri geliştirecek ve bilhassa yetkin insan kaynağı ihtiyacımızı karşılayacak bir kuşak olarak görüyoruz.

Bizim Teknofest Kuşağından beklentimiz; 'Artık biz de yapabiliyoruz değil, en iyisini biz yapıyoruz diyebilmeleridir.

Biz kendi kadim geçmişimize baktığımız zaman, zaten dünyanın en iyi teknolojisini üretebilen, ancak akamete uğratılmasından dolayı duraksamalara maruz kalmış bir milletiz.

Teknofest kuşağı olarak adlandırdığımız, tarihinden aldıkları ilhamla özgüvenli olan gençlerimizden de anlıyoruz ki çıtayı çok daha ileriye ve yüksek seviyeye çıkartacaklarına inanıyoruz.

Bu yıl Teknofest Adana’da yapılacak. Geçmiş dönemlerdeki Teknofestlere göre ne gibi farklılıklar olacak?

Normalde festivallerin takvimleri olur. Ancak Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı için bir takvimden söz edemiyoruz. Zira yılın 365 günü çalışıyoruz. Bir festival başladığı anda diğer festival için çalışmalarımız da başlamış oluyor. T3 Vakfında Teknofest için gerçekten büyük bir emek sarf ediliyor. Biliyorsunuz ki Teknofest programlarımız bir sene İstanbul, bir sene de Anadolu'da olacak şekilde yapıyoruz. Teknofest 2024 Adana'da gerçekleşecek.

Adana Teknofest'te savunma sanayii alanında çalışan firmalarımızın yeni ürünleri sergilenecek. Teknofest yarışmaları konusunda revizeler gerçekleştirdik. Geçmiş yıllardan farklı olarak yepyeni yarışma konularımız var.

Nükleer enerji bildiğiniz üzere çok kıymetli bir alan. Ne kadar teknoloji geliştirirsek geliştirelim enerji olmadığı takdirde hiçbir kıymeti kalmaz. İnsansız hava aracı yaparsınız ama enerji olmazsa uçuramazsınız. Kara aracı üretip geliştirirsiniz ama enerji yoksa aracı ilerletemezsiniz. O yüzden enerji alanının ne kadar kıymetli ve önemli olduğunun farkındayız.

Bizde enerji alanında bir yarışma düzenlemeye karar verdik. Nükleer enerji teknolojileri adı altında yarışmalar düzenleyip bu alanda da gelişmeyi hedefliyoruz. Üniversitelerde bu alanda çalışma yapan akademisyen ve öğrenci arkadaşlarımızdan çalışmalar bekliyoruz.

Yapay zeka çok önemli bir alan biliyorsunuz. Günümüzde ChatGPT hepimizin hayatına dokunan bir noktaya geldi. Bizler de Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak T3 AI adı altında 'Büyük Türkiye'nin büyük dil modeli' çalışmasını başlatmış bulunuyoruz. Böylelikle kendi yapay zeka modelimizi hazırlamış olacağız. BAYKAR'daki mühendis ve paydaşlarımızla birlikte projemiz devam ediyor. Bununla ilgili Teknofest Adana'da finalini yapacağımız, T3 AI Hackathon adı altında yeni bir yarışma kategorisi açmış olduk.

"TEKNOFEST ADANA ŞAMPİYONLAR LİGİ OLACAK"

Bir de kuantum teknolojileri anlamında yarışmalarımız olacak. Kuantum bilgisayarlar önümüzdeki dönemde yine geleceğin teknolojileri arasında olacak. Yani kuantum, yapay zeka, büyük dil modelleri ve nükleer enerji alanında 3 büyük yeni yarışma kategorisi açmış olduk.

Bu yıl yarışmalarımız Adana'dan önce Antalya Fuar Merkezinde olacak. 5 Eylül ile 8 Eylül tarihleri arasında yarışmalarımız gerçekleşecek. Tabii bu yarışmaların yanı sıra farklı lokasyonlarda da farklı yarışmalarımız olacak. Bu yarışmaların finalistleri Adana'da olacak. Yani Adana Teknofest Şampiyonlar Ligi olacak.

T3 Vakfında (Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı) neler yapılıyor? Kimler bu vakfa dahil olabilir?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak tabi ki Teknofest büyük projelerimizden bir tanesi. Ama bunun yanı sıra çok farklı eğitim seviyelerinde bir çok kişiye hitap edecek projeler yapıyoruz. Ben şahsen T3 Vakfımızın faaliyetlerini anlatırken şunu söylüyorum; Biz bir sistem inşa ettik. 7'den 77'ye herkese hitap edecek bir ekosistem. Bu ekosistemin içerisine ilk okul dönemindeki çocuklar da dahil olabiliyor. Böylelikle üniversite döneminde alacağı mühendislik eğitimini o yaşta veriyoruz. Vakfımıza gelen gençlerimizin hangi alana ilgili olduklarını keşfedip o alanda eğitim veren bilim merkezleri kuruyoruz.

"HEDEFİMİZ KIZILELMA"

Paydaşlarımızla birlikte açtığımız yirmiden fazla Bilim Merkezimiz var. Türkiye'de, Azerbaycan'da ve Kıbrıs'ta aktif olarak faaliyet gösteriyoruz. Bu merkezlerde ilk defa bilimle, astronomiyle ve matematikle tanışan gençlerimize yönelik 'sevdirme' çalışmaları yapıyoruz. Öncelikli hedefimiz bilimi ve teknolojiyi insanlarımıza sevdirmek ve önyargıları kırmak.

Deneyap teknoloji atölyelerimizde 3 yıl boyunca ücretsiz eğitim imkanı veriyoruz. Tabi bu öğrenci kardeşlerimizi sınavla seçiyoruz. Üstün yetenekli, kabiliyetli çocuklarımızı 11 farklı başlıkta uygulamalı dersler veriyoruz. Daha sonra bu öğrencilerimizin kendilerini gösterebilecekleri, aldıkları eğitimi uygulamaya geçirebilmeleri içinde Teknofest yarışmalarını düzenliyoruz. Ayrıca bu yıl 5 bin öğrencimize karşılıksız farklı başlıklar altında burslar sağladık.

Elbette vakıf olarak amaçlarımızdan bir tanesi de bilimin dışında, toplumunu düşünen, insanlık için projeler yetiştiren bir gençlik hayal ediyoruz. Sosyal alanlarda da faaliyetlerimiz devam ediyor. Kitap tahlillerinden tutun da kültürel gezilere kadar, alanında uzman isimlerle bir araya gelen öğrencilerimiz, bu şekilde değerler anlamında da eğitim almış oluyor. Bizim vakfımızın KIZILELMA hedefi de budur.

Siz sordunuz T3 Vakfına kimler gelebilir diye, vakfımızın kapısı herkese açıktır. Sadece İstanbul'da değil diğer farklı illerde sadece öğrenciler değil, velilerimiz de, nenelerimiz ve dedelerimiz de vakfımıza gelebilir. Bunun için web sitemizde gönüllü ol başvurusu gerçekleştirebilirler.

Deneyap Teknoloji Atölyelerindeki çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Burada öğrenciler ne gibi eğitimler alıyor?

"MAKİNELERLE UĞRAŞIP ELLERİNİ KİRLETMELERİNİ İSTİYORUZ"

Deneyap projemiz Teknofest'ten daha önce hayata geçmiş projemizdi. Gençlerimizin teknoloji alanında gelişmesi için 2017 yılında İstanbul'da faaliyete geçti.

Burada özellikle çocuklarımızın teknoloji alanında geleceğin teknolojileri dediğimiz özel alanlarda eğitimleri uygulamalı olarak projelerle, yine onların pratik teorideki öğrendikleri bilgilerin belki bilgisayar uygulamasına veya bir prototip üzerinde, uygulayarak ve çalışarak öğrenmelerine gayret ediyoruz. Yani tabiri caizse ellerini kirletsinler istiyoruz.

Bir lehimle tasarladıkları devreyi üretsinler veya işte 3 boyutlu tasarım programında yapmış oldukları bir tasarımı 3 boyutlu yazıcıyla çıktısını alsınlar. CNC cihazında bu ürünleri ortaya koysunlar. Bu cihazların yazılımını yapsınlar, kodlamasını yapsınlar, kontrolünü yapsınlar ve ortaya bir ürün çıktığını somut bir şekilde görebilsinler istiyoruz. Bu manada da tabi ki hem TÜBİTAK’taki özel akademisyenlerimizin de kontrolünde hazırlanan yani onların hazırlamış olduğu eğitim içeriklerini 2 yıl boyunca 11 farklı başlıkta uyguluyoruz.

Bunların içerisinde daha yeni de bahsettiğim üzere elektronik programlama, tasarım, robotik kodlama, ileri robotik, daha sonra yazılım teknolojileri, uzay, havacılık, nano teknoloji ve malzeme bilimleri gibi teknolojinin, bilimin farklı alanlarında her biri 2 veya 3 ay süren eğitimler almalarını ve bu eğitimlerin akabinde de bir proje geliştirme süreçlerini amaçladığımız bir süreç.

Bu derslerde takım olmayı öğreniyorlar. Belki de mühendislik fakültesinde edinecekleri birçok bilgi ve birikimi, henüz ortaokul ve lise çağlarında Deneyap atölyelerinde öğreniyorlar.

Yurtdışında da T3 Vakfının yatırımlarını görüyoruz. Diğer ülkeler bu çalışmaları nasıl görüyor?

"KÜLTÜREL BAĞLARI BİLİMSEL BAĞLARA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Özellikle orta vadede ve uzun vadede biraz daha kültürel ve sosyal anlamda bağımız olan ülkelerle, bilim ve teknoloji anlamında da o bağı oluşturup, kuvvetlendirmeyi gayret ediyoruz.

Burada da stratejik olarak bilhassa kardeş coğrafyalarda, dost ve kardeş ülkelerde, bu işleri bu çalışmaları başlatmış olduk. 2022 yılının mayıs ayında Azerbaycan'da yapmış olduğumuz Teknofest'le birlikte, orada bir bilim merkezi kurmuş olduk. Bakü'de bulunan bilim merkezimizin içinde bilim atölyeleri ve Deneyap atölyeleri bulunuyor. Hem eğitim alıp hem de Teknofeste hazırlanıyorlar. Yani burada gerçekleştirdiğimiz ekosistemi Azerbaycan'da da gerçekleştirmiş olduk.

Kasım ayında Kıbrıs'ta bir bilim merkezi açtık. Yine orada açılan Deneyap atölyelerine yeni dönemde öğrencilerimizi alacağız. Bunun yanında Kırgızistan'da bir bilim merkezimizin inşa süreci devam ediyor.

Orada TİKA ve T3 Vakfı olarak yeni dönemde faaliyete geçmeyi hedefliyoruz.

Yakın zaman önce de bir Bosna ziyaretimiz oldu. Hemen akabinde Karadağ'a geçtik. Karadağ'da bilim merkezimiz için ilgili kurumlarla protokollerimizi imzaladık. İnşallah ekim ayından sonra Karadağ'da merkezimizi açacağız.

Açıkçası bizim için hem Türk dünyasındaki devletlerimiz hem de Balkanlar'da bulunan ülkelerde, Türkiye'de inşa etmiş olduğumuz gibi bir sistem inşa etmek istiyoruz. Oradaki gençlerin kendi Milli Teknoloji Hamlelerini geliştirmesi için elimizden geleni yapacağız.

TGRT HABER'E ÖZEL TEŞEKKÜR

Teknofest'in en önemli özelliği, ülkemizin her alanda önde olan kuruluşlarını bir çatı altında toplayabilmesidir. 120'den fazla paydaşın, güzel bir koordinasyon ve birliktelik içerisinde bu organizasyonun gerçekleşmesinde aktif bir rol oynadığını açıkça söyleyebilirim. Burada en kıymetli rol medya kuruluşlarımızda. Çünkü yapmış olduğumuz işi hem ulusal anlamda hem de uluslararası mecralarda tanıtmak, anlatabilmek ve duyurabilmek noktasında medya kuruluşlarımız hakikaten çok kıymetli bir rol üstlenmektedir.

Bu anlamda TGRT, Teknofest'in ilk yıllarından beri paydaşı olarak yer alıyor. Hem festival öncesi yapmış olduğumuz çalışmalarda hem de festival esnasında çok kıymetli ve özel haber içerikleri çıkartıyor. Bu anlamda ben sizlere emekleriniz için çok teşekkür ederim. Emekleriniz için minnettarız.

Teknofest'e özel çalışmalar ve içerik planlarınız bizler için gerçekten çok kıymetli. Sadece Teknofest'e özel hazırladığınız programların, Savunma Sanayii alanında farkındalığın arttırılmasına vesile olacağına inancım tam. Bu anlamda da şimdiden TGRT Haber'i tebrik ediyor ve teşekkürlerimi iletiyorum.