Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Tesla ve xAI’dan 'Macrohard' hamlesi: Yapay zekâ şirket gibi çalışacak

Elon Musk, Tesla ile xAI’ın birlikte geliştirdiği “Macrohard” (Digital Optimus) projesini duyurdu. Grok destekli sistem, teorik olarak bir yazılım şirketinin yaptığı işleri baştan sona taklit edebilecek bir yapay zekâ platformu hedefliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tesla ve xAI’dan 'Macrohard' hamlesi: Yapay zekâ şirket gibi çalışacak
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 11:29

Elon Musk, ile yapay zekâ girişimi arasında yürütülen yeni projeyi kamuoyuyla paylaştı. “Macrohard” ya da diğer adıyla Digital Optimus, yalnızca tek tek görevleri yerine getiren bir yapay zekâdan çok daha fazlasını hedefliyor.

Tesla ve xAI’dan 'Macrohard' hamlesi: Yapay zekâ şirket gibi çalışacak

Musk’a göre bu sistem, teorik olarak bir yazılım şirketinin yaptığı işlerin tamamını üstlenebilecek kapasiteye ulaşabilir. Yani mesele sadece otomasyon değil; şirket seviyesinde çalışan bir yapay zekâ fikri gündemde.

GROK VE TESLA’NIN AI AJANI BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Projenin merkezinde xAI tarafından geliştirilen büyük dil modeli bulunuyor. Musk’ın X platformunda yaptığı açıklamaya göre Grok, sistemin “navigatörü” gibi çalışacak. Karmaşık görevleri anlayacak, planlayacak ve yönlendirecek. Bu sırada Tesla’nın geliştirdiği özel bir yapay zekâ ajanı, bilgisayar üzerindeki gerçek zamanlı etkileşimleri analiz edecek. Yani ekran görüntüsünü, klavye ve fare hareketlerini izleyerek gerekli aksiyonları alabilecek. Sistem özellikle son beş saniyelik ekran görüntüsü akışını analiz ederek karar verecek şekilde tasarlanmış. Böylece Digital Optimus, muhasebe işlemlerinden insan kaynakları görevlerine kadar pek çok masa başı işi yerine getirebilecek. Musk’a göre bugün dünyada bu ölçekte ve gerçek zamanlı çalışan bir yapay zekâ sistemini hayata geçiren bir şirket henüz yok.

Tesla ve xAI’dan 'Macrohard' hamlesi: Yapay zekâ şirket gibi çalışacak

İKİ KATMANLI DÜŞÜNME MODELİ

Musk, sistemin çalışma mantığını iki farklı bilişsel modele benzetiyor. Digital Optimus, hızlı ve içgüdüsel işlemleri temsil eden “System 1” katmanını oluşturuyor. Grok ise daha analitik, daha düşünsel süreçleri yöneten “System 2” rolünü üstleniyor. Bu yapı sayesinde sistemin hem hızlı tepki verebilmesi hem de stratejik kararlar alabilmesi amaçlanıyor. Ayrıca proje, yüksek hacimli tekrar eden görevleri üstlenebilecek şekilde ölçeklenebilir olarak tasarlanıyor. Bu yaklaşımın şirketlerin operasyonel verimliliğini artırabileceği ve maliyetleri düşürebileceği düşünülüyor. Tabii bu kadar kapsamlı bir otomasyonun enerji tüketimi ve iş gücü üzerindeki etkileri de şimdiden tartışma konusu.

TESLA AI4 ÇİPİ VE NVİDİA SUNUCULARI

Macrohard’ın teknik altyapısında Tesla’nın geliştirdiği AI4 yapay zekâ çipi yer alıyor. Musk’ın açıklamasına göre yaklaşık 650 dolar maliyetli bu çip, xAI’ın Nvidia tabanlı sunucu altyapısıyla birlikte kullanıldığında oldukça güçlü bir maliyet-performans dengesi sunuyor. Bu mimari sayesinde gerçek zamanlı çalışan geniş ölçekli bir yapay zekâ platformunun oluşturulması hedefleniyor. Musk, bu kombinasyonun hem ekonomik hem de yüksek performanslı bir çözüm sunduğunu savunuyor.

TESLA ARAÇLARI DA SİSTEME KATILACAK

Projenin en dikkat çekici taraflarından biri ise Tesla ekosistemiyle doğrudan entegre edilmesi. Musk’ın açıklamasına göre AI4 donanımı bulunan Tesla araçları, sürüş dışında kaldıkları zamanlarda bu “ofis” görevlerini yerine getirebilecek. Yani araçlar bir anlamda dağıtık bir yapay zekâ altyapısının parçası haline gelecek.

Tesla ve xAI’dan 'Macrohard' hamlesi: Yapay zekâ şirket gibi çalışacak

Bunun yanında şirket, Supercharger şarj istasyonlarına milyonlarca Digital Optimus birimi yerleştirmeyi planlıyor. Musk’a göre bu altyapı yaklaşık 7 gigawatt seviyesinde kullanılabilir enerji kapasitesine sahip. Bu da sistemin küresel ölçekte yayılması için önemli bir güç kaynağı anlamına geliyor.

MİCROSOFT’A MİZAHİ GÖNDERME

“Macrohard” ismi, teknoloji devi Microsoft’a yapılan esprili bir gönderme olarak seçildi. Musk’a göre bu isim, sistemin teorik olarak bir şirketin tüm işlevlerini taklit edebilme hedefini sembolize ediyor. ABD Patent ve Marka Ofisi kayıtlarına göre xAI, Ağustos 2025’te “Macrohard” markası için resmi başvuru yaptı.

MUSK ŞİRKETLERİ ARASINDAKİ ENTEGRASYON ARTIYOR

Proje aynı zamanda Musk’ın şirketleri arasındaki finansal ve teknolojik bağların güçlendiği bir döneme denk geliyor. Tesla, Ocak ayında xAI’ye yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yaparak şirketten hisse satın almak için anlaşma imzaladı. Digital Optimus projesi de bu yatırımın ardından ortaya çıkan ilk büyük geliştirmelerden biri olarak görülüyor. Öte yandan Musk’ın uzay şirketi SpaceX, geçtiğimiz ay xAI’yi tamamen hisse karşılığı yapılan bir anlaşmayla satın aldı. Bu işlemde SpaceX’in değerlemesi 1 trilyon dolar, xAI’ın değerlemesi ise 250 milyar dolar olarak hesaplandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Amazon’a 1,2 milyar euroluk vergi kaçırma suçlaması
Ayasofya’nın Hattatı 'Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye büyük vefa!
Çin’de kredi rotası değişiyor: Bankalar teknoloji şirketlerine yükleniyor
ETİKETLER
#tesla
#yapay zeka
#xaı
#grok
#Digital Optimus
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.