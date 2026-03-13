Tesla ve xAI’dan 'Macrohard' hamlesi: Yapay zekâ şirket gibi çalışacak

Elon Musk, Tesla ile yapay zekâ girişimi xAI arasında yürütülen yeni projeyi kamuoyuyla paylaştı. “Macrohard” ya da diğer adıyla Digital Optimus, yalnızca tek tek görevleri yerine getiren bir yapay zekâdan çok daha fazlasını hedefliyor.

Musk’a göre bu sistem, teorik olarak bir yazılım şirketinin yaptığı işlerin tamamını üstlenebilecek kapasiteye ulaşabilir. Yani mesele sadece otomasyon değil; şirket seviyesinde çalışan bir yapay zekâ fikri gündemde.

GROK VE TESLA’NIN AI AJANI BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Projenin merkezinde xAI tarafından geliştirilen Grok büyük dil modeli bulunuyor. Musk’ın X platformunda yaptığı açıklamaya göre Grok, sistemin “navigatörü” gibi çalışacak. Karmaşık görevleri anlayacak, planlayacak ve yönlendirecek. Bu sırada Tesla’nın geliştirdiği özel bir yapay zekâ ajanı, bilgisayar üzerindeki gerçek zamanlı etkileşimleri analiz edecek. Yani ekran görüntüsünü, klavye ve fare hareketlerini izleyerek gerekli aksiyonları alabilecek. Sistem özellikle son beş saniyelik ekran görüntüsü akışını analiz ederek karar verecek şekilde tasarlanmış. Böylece Digital Optimus, muhasebe işlemlerinden insan kaynakları görevlerine kadar pek çok masa başı işi yerine getirebilecek. Musk’a göre bugün dünyada bu ölçekte ve gerçek zamanlı çalışan bir yapay zekâ sistemini hayata geçiren bir şirket henüz yok.

İKİ KATMANLI DÜŞÜNME MODELİ

Musk, sistemin çalışma mantığını iki farklı bilişsel modele benzetiyor. Digital Optimus, hızlı ve içgüdüsel işlemleri temsil eden “System 1” katmanını oluşturuyor. Grok ise daha analitik, daha düşünsel süreçleri yöneten “System 2” rolünü üstleniyor. Bu yapı sayesinde sistemin hem hızlı tepki verebilmesi hem de stratejik kararlar alabilmesi amaçlanıyor. Ayrıca proje, yüksek hacimli tekrar eden görevleri üstlenebilecek şekilde ölçeklenebilir olarak tasarlanıyor. Bu yaklaşımın şirketlerin operasyonel verimliliğini artırabileceği ve maliyetleri düşürebileceği düşünülüyor. Tabii bu kadar kapsamlı bir otomasyonun enerji tüketimi ve iş gücü üzerindeki etkileri de şimdiden tartışma konusu.

TESLA AI4 ÇİPİ VE NVİDİA SUNUCULARI

Macrohard’ın teknik altyapısında Tesla’nın geliştirdiği AI4 yapay zekâ çipi yer alıyor. Musk’ın açıklamasına göre yaklaşık 650 dolar maliyetli bu çip, xAI’ın Nvidia tabanlı sunucu altyapısıyla birlikte kullanıldığında oldukça güçlü bir maliyet-performans dengesi sunuyor. Bu mimari sayesinde gerçek zamanlı çalışan geniş ölçekli bir yapay zekâ platformunun oluşturulması hedefleniyor. Musk, bu kombinasyonun hem ekonomik hem de yüksek performanslı bir çözüm sunduğunu savunuyor.

TESLA ARAÇLARI DA SİSTEME KATILACAK

Projenin en dikkat çekici taraflarından biri ise Tesla ekosistemiyle doğrudan entegre edilmesi. Musk’ın açıklamasına göre AI4 donanımı bulunan Tesla araçları, sürüş dışında kaldıkları zamanlarda bu “ofis” görevlerini yerine getirebilecek. Yani araçlar bir anlamda dağıtık bir yapay zekâ altyapısının parçası haline gelecek.

Bunun yanında şirket, Supercharger şarj istasyonlarına milyonlarca Digital Optimus birimi yerleştirmeyi planlıyor. Musk’a göre bu altyapı yaklaşık 7 gigawatt seviyesinde kullanılabilir enerji kapasitesine sahip. Bu da sistemin küresel ölçekte yayılması için önemli bir güç kaynağı anlamına geliyor.

MİCROSOFT’A MİZAHİ GÖNDERME

“Macrohard” ismi, teknoloji devi Microsoft’a yapılan esprili bir gönderme olarak seçildi. Musk’a göre bu isim, sistemin teorik olarak bir şirketin tüm işlevlerini taklit edebilme hedefini sembolize ediyor. ABD Patent ve Marka Ofisi kayıtlarına göre xAI, Ağustos 2025’te “Macrohard” markası için resmi başvuru yaptı.

MUSK ŞİRKETLERİ ARASINDAKİ ENTEGRASYON ARTIYOR

Proje aynı zamanda Musk’ın şirketleri arasındaki finansal ve teknolojik bağların güçlendiği bir döneme denk geliyor. Tesla, Ocak ayında xAI’ye yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yaparak şirketten hisse satın almak için anlaşma imzaladı. Digital Optimus projesi de bu yatırımın ardından ortaya çıkan ilk büyük geliştirmelerden biri olarak görülüyor. Öte yandan Musk’ın uzay şirketi SpaceX, geçtiğimiz ay xAI’yi tamamen hisse karşılığı yapılan bir anlaşmayla satın aldı. Bu işlemde SpaceX’in değerlemesi 1 trilyon dolar, xAI’ın değerlemesi ise 250 milyar dolar olarak hesaplandı.