Tesla'nın işi zor: Bir Çinli otomobil devi daha Avrupa'ya giriyor

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi Nio, Avrupa'daki varlığını genişletmek için yeni bir adım atıyor. Şirket, 2025 ve 2026 yıllarında Avusturya, Belçika, Çekya, Macaristan, Lüksemburg, Polonya ve Romanya'ya giriş yapacağını sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Bu genişleme, yalnızca Nio markasıyla sınırlı değil. Şirket, aynı zamanda daha uygun fiyatlı Firefly markasını da pazara sunarak çok markalı bir strateji izleyecek. Nio açıklamasında, "Yerel distribütör ortaklarımızla birlikte bu büyümeyi mümkün kılıyoruz. Aynı zamanda Nio ve Firefly markalarıyla daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

HEDEFTE BEŞ MODEL VAR

Nio, söz konusu yedi pazarda toplam beş modelle boy gösterecek. Ana markaya ait ES6, ES8, ET5 ve ET5 Touring modellerine ek olarak, Firefly'ın mevcut tek modeli de satışa sunulacak. Ancak Audi ile yaşanan bir marka ismi uyuşmazlığı nedeniyle, "ES" serisi araçlar Avrupa'da "EL" adıyla piyasaya çıkacak.

BÖLGESEL İŞ BİRLİKLERİ

Belçika ve Lüksemburg'da Hedin Mobility Group ile iş birliği yapan Nio, Orta ve Doğu Avrupa'da ise AutoWallis ile güçlerini birleştiriyor. İlk olarak 2025'te Avusturya ve Macaristan'da teslimatlara başlanacak. Çekya, Polonya ve Romanya ise 2026 planlamasına dahil edildi.

AVRUPA'DAKİ GEÇMİŞİ

Nio'nun Avrupa macerası aslında 2021'e uzanıyor. Şirket, o yıl Norveç pazarına adım atarak ilk showroom'unu açtı ve ES8 modelini satışa sundu. Zamanla Almanya, Hollanda, İsveç ve Danimarka'ya da açılan şirket, son bir yılda Avrupa'daki faaliyetlerini azaltarak iç pazara odaklanmıştı.

Ancak 2024 Eylül ayında NT 2.0 platformuna sahip yeni ES8'in teslimatlarının başlamasıyla Avrupa'da yeniden hareketlenmeye başladı.

FİREFLY İÇİN AVRUPA ÇIKIŞI YOLDA

Nio'nun alt markalarından biri olan Firefly, ilk kompakt elektrikli aracını Çin'de 19 Nisan'da tanıttı ve 29 Nisan itibarıyla teslimatlara başladı. Başlangıçta bu modelin önce Avrupa'da piyasaya sürülmesi planlanmıştı ancak artan gümrük vergileri nedeniyle lansman stratejisi değişti.

Nio Başkanı Qin Lihong'un açıklamasına göre, Firefly'ın Avrupa çıkışı Haziran ile Ağustos arasında gerçekleşecek. Marka, yıl sonuna kadar yaklaşık 20 dış pazara giriş yapmayı ve Ekim ayı itibarıyla sağdan direksiyonlu versiyonlarını da hazır hale getirmeyi planlıyor.