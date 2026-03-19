Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

TikTok fenomenlerine Facebook'tan dudak uçuklatan teklif: Aylık 3 bin dolar maaş!

Meta, TikTok ve YouTube'daki içerik üreticilerini Facebook'a çekmek amacıyla yepyeni bir adım attı. Yeni programla fenomenlere aylık 3 bin dolara varan ödemeler ve sürekli erişim desteği sunulacak.

Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.03.2026
13:52
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
13:54

, popüler içerik üreticilerini kendi ağına kazandırmak maksadıyla harekete geçti. Şirketin rakibi olan mecralarda yüksek takipçisi bulunan kullanıcılar, artık 'ta paylaşım yaparak binlerce dolar kazanabilecek.

FENOMENLERE GARANTİ MAAŞ DÖNEMİ

Creator Fast Track adı verilen sistem, popüler isimlere aylık sabit gelir vadediyor. Instagram, TikTok veya YouTube üzerinde en az 100 bin takipçisi olan kullanıcılara aylık 1.000 dolar ödenecek. Herhangi bir platformda bir milyonun üzerinde hayran kitlesine sahip isimler ise her ay 3 bin dolar kazanma fırsatı yakalayacak.

Ödemeler yalnızca üç ay sürecek. Ancak Facebook yöneticilerinden Yair Livne'nin açıklamalarına göre, fenomenlerin hesaplarına uygulanan erişim artırma desteği kalıcı olarak devam edecek.

ŞARTLAR NELER?

Programa dahil olmak isteyen üreticilerin, 30 günlük süre zarfında en az 10 farklı günde toplam 15 Reels videosu paylaşması gerekiyor. Videoların sadece Facebook'a özel olma şartı aranmıyor. Fakat içeriklerin tamamen özgün olması isteniyor. Yapay zeka ile üretilen eserler de kabul ediliyor.

Platform ayrıca "İçerik Gelirine Dönüştürme" sistemine yeni metrikler ekliyor. Artık içerik üreticiler, hangi görüntülemelerin ödeme kriterlerine uyduğunu veya uymadığını açıkça görebilecek.

META KESENİN AĞZINI AÇTI

Şirket, geride bıraktığımız 2025 yılı içinde üreticilere toplamda 3 milyar dolara yakın ödeme yaptığını duyurdu. Dağıtılan paranın yüzde 60'lık kısmı doğrudan Reels içeriklerine gitti.

