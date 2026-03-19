TikTok fenomenlerine Facebook'tan dudak uçuklatan teklif: Aylık 3 bin dolar maaş!

Meta, popüler içerik üreticilerini kendi sosyal medya ağına kazandırmak maksadıyla harekete geçti. Şirketin rakibi olan mecralarda yüksek takipçisi bulunan kullanıcılar, artık Facebook'ta paylaşım yaparak binlerce dolar kazanabilecek.
Creator Fast Track adı verilen sistem, popüler isimlere aylık sabit gelir vadediyor. Instagram, TikTok veya YouTube üzerinde en az 100 bin takipçisi olan kullanıcılara aylık 1.000 dolar ödenecek. Herhangi bir platformda bir milyonun üzerinde hayran kitlesine sahip isimler ise her ay 3 bin dolar kazanma fırsatı yakalayacak.
Ödemeler yalnızca üç ay sürecek. Ancak Facebook yöneticilerinden Yair Livne'nin açıklamalarına göre, fenomenlerin hesaplarına uygulanan erişim artırma desteği kalıcı olarak devam edecek.
Programa dahil olmak isteyen üreticilerin, 30 günlük süre zarfında en az 10 farklı günde toplam 15 Reels videosu paylaşması gerekiyor. Videoların sadece Facebook'a özel olma şartı aranmıyor. Fakat içeriklerin tamamen özgün olması isteniyor. Yapay zeka ile üretilen eserler de kabul ediliyor.
Platform ayrıca "İçerik Gelirine Dönüştürme" sistemine yeni metrikler ekliyor. Artık içerik üreticiler, hangi görüntülemelerin ödeme kriterlerine uyduğunu veya uymadığını açıkça görebilecek.
Şirket, geride bıraktığımız 2025 yılı içinde üreticilere toplamda 3 milyar dolara yakın ödeme yaptığını duyurdu. Dağıtılan paranın yüzde 60'lık kısmı doğrudan Reels içeriklerine gitti.