Tıp dünyasını şaşırtan vaka: Ameliyat sonrası insanları kedi gibi algılamaya başladı

Karl adındaki 28 yaşındaki bir hasta, geçirdiği beyin ameliyatının ardından tanıdığı kişilerin yüzlerinde kendi kedisinin gözlerini görmeye başladı. Araştırmacı Brad Duchaine ve ekibinin incelediği vakada, Karl'ın insanların yüzünde kedisine ait çizgileri ve gözleri görmekle kalmadığı, bazen kedisinin yüzünde de tanıdığı insanların gözlerini algıladığı bildirildi.

Araştırmanın baş yazarı Duchaine konuya ilişkin açıklamasında, "Karl'ın insan yüzlerinde kedisine ait detayları veya tam tersini algılaması, bireysel yüz hatlarının hafızadan çekilerek algımızı doğrudan etkileyebileceğini kanıtlıyor" diye konuştu.

Süreci daha iyi anlamak isteyen araştırmacılar, Karl'ın yönlendirmeleriyle aylarca süren bir çalışma yürüterek yapay zeka destekli görüntüler oluşturdu.

İNSAN YÜZLERİNDE KEDİSİNİ NEDEN GÖRÜYOR?

Karl, beyninin sağ arka temporal bölgesindeki "arteriyovenöz malformasyon" adı verilen anormal damar yumağını aldırmak için geçirdiği operasyondan sonra bu duruma yakalandı. Beynin dil, görsel işleme, bağlamsal hafıza ve çevre tanıma gibi görevleri üstlenen bölgesine yapılan cerrahi müdahalenin, hastanın yüz tanıma yollarında değişikliklere yol açtığı tahmin ediliyor.

Dartmouth College tarafından yapılan açıklamaya göre, hastanın sabahları uyandığında gördüğü ilk yüz genellikle 'Luna' isimli gri tekir kedisine ait oluyor. Karl; gün içinde yüz yüze veya internet üzerinden gördüğü insanların yüzünde Luna'nın badem şeklindeki gözlerini, büyük bebeklerini ve tüylerindeki çizgileri algılıyor.

Saatlerce, bazen ise tüm gün süren görsel algı değişimleri sırasında yüz hatları, bakış açısı ve mesafe değiştikçe doğal açılarla hareket etmeye devam ediyor.

Karl'ın yaşadığı sendrom, daha önce görülen nesnelerin algıda kalmaya veya geri dönmeye devam ettiği "palinopsi" olarak tanımlanıyor. Ayrıca hastada yüzlerin görünümünü, şeklini, rengini veya dokusunu değiştiren nadir "prosopometamorfopsi" (PMO) hastalığının izleri görülüyor.

Karl'ın, görsel uzun süreli hafızadan belirli bileşenlerin anlık olarak geri çağrılması sayesinde insan yüzlerinde beliren kedi özelliklerini tanıdığı ifade edildi.

Tıp literatüründe geçmişte de benzer vakalar kayıt altına alınmıştı. 1986 yılında sağ arka temporal bölgesini etkileyen bir felç geçiren 58 yaşındaki bir kadın, felçten dört ay sonra bir kanişe baktığında otobüsteki yolcuların yüzünü köpek olarak algılamıştı.

2014 yılında yayımlanan başka bir raporda ise felç sonrası yüzleri yaşlı, genç, şişkin veya kirli gören bir hastanın yaşadıkları aktarılmıştı. Son olarak 2024 yılında Lancet dergisinde, ciddi kafa travması geçmişi bulunan 58 yaşındaki bir adamın fotoğrafları normal ancak canlı insan yüzlerini gerilmiş ve derin oluklu gördüğü bir vaka paylaşılmıştı.