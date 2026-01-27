Trump yasaları yapay zekaya yazdırmaya başlıyor: Memurlar gitti koltuğa Gemini oturdu

ABD Ulaştırma Bakanlığı, federal düzenlemelerin taslağını hazırlamak için Google Gemini'ı kullanmaya hazırlanıyor. Bakanlık yetkilileri, güvenlikten ziyade hıza odaklanarak "yeterince iyi" kuralların kafi olduğunu savunuyor. ProPublica tarafından yayınlanan rapora göre, plan geçtiğimiz ay bakanlık personellerine sunuldu.

Kurum avukatı Daniel Cohen'in, meslektaşlarına yapay zekanın "yönetmelik taslaklarını hazırlama biçiminde devrim yapma potansiyeli" hakkında yazılar yazdığı belirtildi.

"MÜKEMMEL KURALA İHTİYACIMIZ YOK"

Bakanlığın genel danışmanı Gregory Zerzan, Başkan Donald Trump'ın söz konusu girişimden ötürü "büyük heyecan duyduğunu" ve Ulaştırma Bakanlığı'nın kuralları hazırlamak için yapay zekayı tam kapasiteyle kullanan ilk kurum olacağını dile getirdi.

Fakat Zerzan'ın kalite standartlarına yaklaşımı soru işaretlerine neden oldu. Ortaya çıkan toplantı kayıtlarına göre yönetici, "XYZ konusunda mükemmel bir kurala ihtiyacımız yok. Hatta çok iyi bir kurala bile gerek duymuyoruz" ifadelerini kullandı. Hedefin sadece "yeterince iyi" olması olduğu, bizzat kurumun üst düzey yetkilisi tarafından vurgulanıyor.