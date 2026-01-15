Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Türkçe destekli 007 First Light PC sistem gereksinimleri: IO Interactive açıkladı

IO Interactive tarafından geliştirilen 007 First Light oyununun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. Oyunun hem minimum hem de önerilen ayarlarda 16 GB RAM ve 80 GB depolama alanı talep ettiği görülüyor. İşte Türkçe dil desteği 007 First Light sistem gereksinimleri!

Murat Makas
15.01.2026
17:40
15.01.2026
17:40

Ünlü gizli ajan James Bond oyun dünyasına oldukça iddialı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Hitman serisiyle tanınan IO Interactive imzalı yapım oyuncuları şimdiden heyecanlandırmayı başardı. Merakla beklenen ve ülkemizdeki oyuncular için Türkçe dil desteğiyle gelecek olan 007 First Light için PC donanım gereksinimleri resmi olarak açıklandı.

Geliştirici ekip tarafından paylaşılan tablo incelendiğinde, oyunun bellek tüketimi konusunda pek de mütevazı davranmadığı görülüyor. Hem minimum hem de önerilen ayarlarda 16 GB RAM miktarının standart hale getirilmesi ve 80 GB depolama alanı istenmesi dikkatlerden kaçmadı.

MİNİMUM AYARLARDA 1080P 30 FPS HEDEFİ

Oyunu en düşük ayarlarda deneyimlemek isteyenlerin, saniyede 30 kare hızına (30 FPS) ulaşabilmek adına Intel Core i5 9500 veya AMD Ryzen 5 3500 işlemcilerine sahip olması gerekiyor. Geliştiriciler giriş seviyesi deneyim için ekran kartı cephesinde ise NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD RX 5700 modellerini işaret ediyor.

Türkçe destekli 007 First Light PC sistem gereksinimleri: IO Interactive açıkladı

AKICI DENEYİM İÇİN RTX 3060 Tİ ŞART

007'nin maceralarını daha yüksek performansla yani saniyede 60 kare hızıyla yaşamak isteyenlerin donanım seviyesini bir üst basamağa taşıması lazım. Önerilen sistem gereksinimleri listesinde işlemci koltuğunda Intel Core i5 13500 ve Ryzen 5 7600 modelleri oturuyor.

Grafik tarafında ise çıta bir hayli yükseliyor. Oyuncuların NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti veya AMD RX 6700 XT gibi orta-üst segment kartlara ihtiyacı olacak. Ayrıca ekran kartı belleği (VRAM) ihtiyacının da minimum 6 GB seviyesinden önerilen ayarlarda 8 GB seviyesine çıktığı görülüyor.

IO Interactive'in kendi teknolojisi olan Glacier oyun motoruyla geliştirilen yapım, Amazon MGM Studios iş birliğiyle hayat buluyor. Görsel açıdan sinematik bir deneyim vadeden oyunun PC ve konsol platformlarında kullanıcılarıyla buluşacağı da açıklanmış durumda.

Türkçe destekli 007 First Light PC sistem gereksinimleri: IO Interactive açıkladı

007 FİRST LİGHT PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ LİSTESİ

Minimum (1080p / 30 FPS)

  • İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core i5 9500 / AMD Ryzen 5 3500
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5700
  • Bellek (RAM): 16 GB
  • Ekran Kartı Belleği (VRAM): 6 GB
  • Depolama: 80 GB
Türkçe destekli 007 First Light PC sistem gereksinimleri: IO Interactive açıkladı

Önerilen (1080p / 60 FPS)

  • İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core i5 13500 / AMD Ryzen 5 7600
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT
  • Bellek (RAM): 16 GB
  • Ekran Kartı Belleği (VRAM): 8 GB
  • Depolama: 80 GB
