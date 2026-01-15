Türkçe destekli 007 First Light PC sistem gereksinimleri: IO Interactive açıkladı

Kategoriler
Ünlü gizli ajan James Bond oyun dünyasına oldukça iddialı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Hitman serisiyle tanınan IO Interactive imzalı yapım oyuncuları şimdiden heyecanlandırmayı başardı. Merakla beklenen ve ülkemizdeki oyuncular için Türkçe dil desteğiyle gelecek olan 007 First Light için PC donanım gereksinimleri resmi olarak açıklandı.
Geliştirici ekip tarafından paylaşılan tablo incelendiğinde, oyunun bellek tüketimi konusunda pek de mütevazı davranmadığı görülüyor. Hem minimum hem de önerilen ayarlarda 16 GB RAM miktarının standart hale getirilmesi ve 80 GB depolama alanı istenmesi dikkatlerden kaçmadı.
Oyunu en düşük ayarlarda deneyimlemek isteyenlerin, saniyede 30 kare hızına (30 FPS) ulaşabilmek adına Intel Core i5 9500 veya AMD Ryzen 5 3500 işlemcilerine sahip olması gerekiyor. Geliştiriciler giriş seviyesi deneyim için ekran kartı cephesinde ise NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD RX 5700 modellerini işaret ediyor.
007'nin maceralarını daha yüksek performansla yani saniyede 60 kare hızıyla yaşamak isteyenlerin donanım seviyesini bir üst basamağa taşıması lazım. Önerilen sistem gereksinimleri listesinde işlemci koltuğunda Intel Core i5 13500 ve Ryzen 5 7600 modelleri oturuyor.
Grafik tarafında ise çıta bir hayli yükseliyor. Oyuncuların NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti veya AMD RX 6700 XT gibi orta-üst segment kartlara ihtiyacı olacak. Ayrıca ekran kartı belleği (VRAM) ihtiyacının da minimum 6 GB seviyesinden önerilen ayarlarda 8 GB seviyesine çıktığı görülüyor.
IO Interactive'in kendi teknolojisi olan Glacier oyun motoruyla geliştirilen yapım, Amazon MGM Studios iş birliğiyle hayat buluyor. Görsel açıdan sinematik bir deneyim vadeden oyunun PC ve konsol platformlarında kullanıcılarıyla buluşacağı da açıklanmış durumda.
Minimum (1080p / 30 FPS)
Önerilen (1080p / 60 FPS)