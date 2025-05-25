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 | Baran Aksoy

Türksat 6A uydusu ile ilk ihracat yapıldı! Artık uzayda yön veren taraftayız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusu üzerinden ilk ihracatın gerçekleştirildiğini duyurdu. Gerçekleştirilen satışla birlikte Türksat'ın Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkeleri kapsayan Güney Asya pazarına doğrudan hizmet sunacağını belirten Uraloğlu, Türksat'ın uluslararası alanda marka değerini daha da yükselttiğini söyledi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 11:50

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dubai'de düzenlenen "CABSAT 2025 Fuarı" kapsamında, Türksat 6A üzerinden gerçekleştirilen ilk ihracata ilişki dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türksat'ın uydu hizmetleri alanında geldiği nokta hakkında bilgi veren Uraloğlu, Dubai'de yapılan anlaşmalarla, Türkiye'nin kendi geliştirdiği ilk haberleşme uydusu Türksat 6A üzerinden Batı ve Güney Asya'ya yönelik kapasite satışı gerçekleştirildiğini bildirdi. Dubai merkezli bir şirketle imzalanan anlaşmanın, teknik kabiliyet ve ticari başarı açısından tarihi bir adım olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Türksat uydularının Batı Avrupa'dan Hindistan'a, Orta Asya'dan Güney Afrika'ya varıncaya kadar çok geniş bir coğrafyada hizmet verdiğini söyledi.

Türksat 6A uydusu ile ilk ihracat yapıldı! Artık uzayda yön veren taraftayız

"TÜRKİYE'NİN UZAYDAKİ TEKNOLOJİK EGEMENLİĞİNİN TESCİLLENMESİDİR"

Daha önce diğer uydularla birçok uluslararası şirkete hizmet sağlayarak, uydu haberleşme alanında ihracat yapıldığını hatırlatan Uraloğlu, "Bugün geldiğimiz noktada, Türk mühendisliğinin ürünü olan Türksat 6A ile doğudaki en uzak kapsamamız olan coğrafyalara ilk defa uydu kapasitesi ihraç etmiş bulunuyoruz. Bu satışla Türksat, Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkeleri kapsayan Güney Asya pazarına doğrudan hizmet sunmaya başladı. Bu, yalnızca bir kapasite satışı değil, aynı zamanda Türkiye'nin uzaydaki teknolojik egemenliğinin tescillenmesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Türksat 6A uydusu ile ilk ihracat yapıldı! Artık uzayda yön veren taraftayız

"TÜRKSAT ARTIK KÜRESEL BİR OYUNCUDUR"

Uraloğlu, Türksat’ın yalnızca Türkiye için değil, bölge ülkeleri ve küresel pazarlar için de güçlü bir uydu operatörü haline geldiğine işaret etti. Anlaşmanın Türksat 6A'nın uluslararası pazara entegrasyonunu sağlarken aynı zamanda Türkiye'nin uydu hizmetleri gelirini de artıracağına dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Artık uydularımızın kapsama alanındaki 5 milyar insana erişebilen Türksat, uydu teknolojilerinde çok daha güçlü bir şekilde hizmet sunmaktadır. Türksat, yüzde 100 Türk mühendisliğinin eseri olan Türksat 6A'nın da dahil olduğu uydu filosuyla, dünyanın yüzde 65'ine ulaşabilmektedir. Tüm dünyada adından söz ettiren Türksat, artık küresel bir oyuncu olarak Türkiye'nin uluslararası markalarından biri haline gelmiştir."

Türksat 6A uydusu ile ilk ihracat yapıldı! Artık uzayda yön veren taraftayız

"ARTIK UZAYDA YÖN VEREN TARAFTAYIZ"

Uraloğlu, Türksat 6A üzerinden gerçekleştirilen bu satışın, Türk mühendislerinin geliştirdiği milli bir haberleşme uydusunun ilk kez ticari olarak ihraç edilmesi açısından da büyük anlam taşıdığının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Türksat’ın uydu filosuyla birçok uluslararası firmayla sözleşmeler imzalayarak, ülkemize ihracat geliri kazandırmıştık. Uydu filomuzu, uluslararası hizmet hedeflerine göre planladık. Bugün bu planlamanın somut sonucunu görmüş oluyoruz. CABSAT'ta Türksat 6A üzerinden yapılan bu ihracat, ülkemizin yüksek teknoloji alanında dışa bağımlılıktan ne denli uzaklaştığının da bir göstergesidir. Artık biz uzayda sadece izleyen değil, yön veren taraftayız"

Türksat 6A uydusu ile ilk ihracat yapıldı! Artık uzayda yön veren taraftayız

MARKA DEĞERİ DAHA DA YÜKSELECEK

Yapılan ihracatla Türksat'ın daha önce aktif olarak giremediği Güney Asya pazarında faaliyet gösteren bir operatör haline geldiğini, bu sayede uluslararası rekabette elini güçlendirdiğini vurgulayan Uraloğlu, anlaşmayla Türksat'ın, uluslararası alanda marka değerini daha da yükselttiğini ifade etti.

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