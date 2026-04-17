Müzik dünyasının en popüler isimlerinden Taylor Swift, Eras Tour boyunca en büyük yardımcısı Dassault Falcon 900 modeli jet oldu. Fransız havacılık şirketi Dassault'a özel ilgisi olan şarkıcı, filosunda Falcon 7X modelini de barındırıyor. Eskiden sahip olduğu Falcon 50 jetini ise 2020 yılında hayır kurumlarına bağışlanmak üzere elden çıkarmıştı.

Uçak değil adeta malikane! Taylor Swift'in 40 milyon dolarlık jetinin akıllara durgunluk veren özellikleri

HABERİN ÖZETİ Uçak değil adeta malikane! Taylor Swift'in 40 milyon dolarlık jetinin akıllara durgunluk veren özellikleri Ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Eras Tour boyunca kullandığı ve kişisel ilgi alanlarına göre donatılmış Dassault Falcon 900 model jeti, özellikleriyle dikkat çekiyor. Taylor Swift, Eras Tour boyunca en büyük yardımcısı olarak Dassault Falcon 900 model jeti kullanıyor. Şarkıcının filosunda Falcon 7X modeli de bulunuyor ve daha önce Falcon 50 modelini hayır kurumlarına bağışlamıştı. N898TS tescilli jetteki '1989' Swift'in doğum yılını, 'TS' baş harflerini ve '8' rakamı uçağın satın alındığı dönemdeki bir numaralı şarkı sayısını temsil ediyor. Uçağın gövdesinde şans getirdiğine inanılan '13' sayısı yer alıyor. Dassault Falcon 900, 12-14 yolcu taşıyabilen, geniş bagaj kapasitesi ve iç hacme sahip, saatte 552 mil hıza çıkabilen ve 4 bin 428 millik menzile sahip bir uçaktır. Uçağa özel yatak odası, tam donanımlı mutfak ve duşlu banyo eklendiği bildiriliyor. Swift'in jeti 2024 yılında 40 milyon dolara satıldı. Uçağın 2023'ün ilk yarısında gerçekleştirdiği 166 uçuş ve 166 saatlik havada kalış süresi hayranların tepkisini çekmişti.

SlashGear'in haberine göre, N898TS tescilli Dassault Falcon 900'ün kimliği adeta sanatçının kişisel plakası gibi işlev görüyor. Numaradaki "1989" Swift'in doğum yılını, "TS" ise baş harflerini simgeliyor. Aradaki "8" rakamı uçağın satın alındığı dönemdeki bir numaralı şarkı sayısını temsil ediyor. Günümüzde bu sayı 11'e ulaştı.

Uçağın gövdesinde şans getirdiğine inanılan "13" sayısı yer alıyor. Şarkıcı ayın 13'ünde doğdu, 13'üncü yaş gününü 13'üncü cuma gününde kutladı ve ilk albümü 13 haftada altın plak kazandı. Yönetim şirketi bile 13 Management adını taşıyor.

DASSAULT FALCON 900'Ü ÖZEL KILAN ŞEYLER NE?

Temelleri 1980'lere dayanan uçağın tasarımı, yıllar içinde popülerliğini korumayı başardı. Falcon 50'nin daha geniş versiyonu olan jet rahatlıkla 12 ila 14 yolcu taşıyabiliyor. Yaklaşık 18 standart boyutta bavulu alabilen bagaj kapasitesi ve geniş iç hacmiyle uzun yolculukları keyifli hale getiriyor. Saatte 552 mil hıza çıkabilen uçak, 4 bin 428 millik menziliyle kıtalararası uçuşlara da imkan tanıyor.

Markanın internet sitesinde yer alan sanal turlara göre içeride çalışma masalarına sahip deri koltuklar ve büyük bir kanepe yer alıyor. Sanatçının konserler arası dinlenebilmesi için uçağa özel yatak odası, tam donanımlı mutfak ve duşlu banyo eklendiği bildiriliyor.

Üç adet Honeywell TFE731-60 motorundan güç alan jet, 51 bin fit maksimum uçuş yüksekliğine erişiyor. Kötü hava koşullarında ve gece uçuşlarında pilotlara kolaylık sağlayan FalconEye görüş asistanı sistemi uçaktaki donanımlar arasında öne çıkıyor. Sanatçının çok sevdiği jeti 2024 yılında 40 milyon dolara sattığı ifade ediliyor.

KARBON EMİSYONU TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ağustos ayında ortaya çıkan raporlara göre, uçak 2023'ün ilk yarısında 166 uçuş gerçekleştirerek havada 166 saat geçirdi. Sık uçuşlar hayranların tepkisini çekerken, uçağı sanatçının ailesi ve arkadaşlarının da sıkça kullandığı belirtiliyor.

Business Insider'ın haberine göre şarkıcı, uçuşlardan kaynaklanan karbon emisyonunu dengelemek için yüklü harcamalar yapıyor. Bir sözcü, Swift'in turne başlamadan önce seyahatlerin yol açacağı tahmini karbon salınımının iki katı kadar karbon kredisi satın aldığını açıkladı.