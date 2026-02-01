Ücretsiz YouTube kullananlara kötü haber: Çok kullanılan özellik tarih oldu

Google sözcüsü tarafından Android Authority'ye yapılan açıklamada, YouTube arka planda oynatma kısıtlamasının devreye alındığı resmen onaylandı. Artık Premium üyeliği bulunmayan kişiler, web tarayıcıları kullanarak para ödemekten kaçamayacaklar.

Normal şartlarda YouTube Premium aboneliği, reklamsız deneyimin yanı sıra kullanıcılara videoyu arka planda dinleme gibi ayrıcalıklar sunuyor. Ancak pek çok kullanıcı para vermemek için reklam engelleyici (adblocker) özellikli tarayıcıları tercih ediyordu.

ÖZELLİKLE BRAVE KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

PiunikaWeb kaynaklı raporlara göre özellikle Samsung Internet tarayıcısını kullanan kitleler, arka planda oynatma işlevinin tamamen durduğunu belirtiyor. Benzer şikayetler Brave, Vivaldi ve Microsoft Edge kullanıcılarından da gelmeye başladı.

Kullanıcıların aktardığı bilgilere göre, tarayıcıyı simge durumuna küçülttüklerinde veya telefon ekranını kapattıklarında ses aniden kesiliyor. Hatta bazı kişiler, medya kontrolleri ekrandan kaybolmadan hemen önce kısa süreliğine "MediaOngoingActivity" şeklinde bir bildirim gördüklerini ifade ediyor.

Bir Brave kullanıcısı ise özelliğin kendi cihazında tekrar çalışmaya başladığını iddia etse de genel tablo kısıtlamanın yayıldığını gösteriyor.

YouTube daha fazla kullanıcıyı Premium abonesi yapmak için tabiri caizse gece gündüz çalışıyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz kasım ayında reklam engelleyicilere getirilen kısıtlama, binlerce kullanıcının siteye erişimde sorun yaşamasına neden olmuştu.