Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Ücretsiz YouTube kullananlara kötü haber: Çok kullanılan özellik tarih oldu

YouTube, Premium abonesi olmayan kullanıcıların Safari gibi tarayıcılar üzerinden arka planda oynatma özelliğini kullanmasını engelleyen yeni bir güncellemeyi hayata geçirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 13:50

Google sözcüsü tarafından Android Authority'ye yapılan açıklamada, YouTube arka planda oynatma kısıtlamasının devreye alındığı resmen onaylandı. Artık Premium üyeliği bulunmayan kişiler, web tarayıcıları kullanarak para ödemekten kaçamayacaklar.

Normal şartlarda YouTube Premium aboneliği, reklamsız deneyimin yanı sıra kullanıcılara videoyu arka planda dinleme gibi ayrıcalıklar sunuyor. Ancak pek çok kullanıcı para vermemek için reklam engelleyici (adblocker) özellikli tarayıcıları tercih ediyordu.

ÖZELLİKLE BRAVE KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

PiunikaWeb kaynaklı raporlara göre özellikle Samsung Internet tarayıcısını kullanan kitleler, arka planda oynatma işlevinin tamamen durduğunu belirtiyor. Benzer şikayetler Brave, Vivaldi ve Microsoft Edge kullanıcılarından da gelmeye başladı.

Kullanıcıların aktardığı bilgilere göre, tarayıcıyı simge durumuna küçülttüklerinde veya telefon ekranını kapattıklarında ses aniden kesiliyor. Hatta bazı kişiler, medya kontrolleri ekrandan kaybolmadan hemen önce kısa süreliğine "MediaOngoingActivity" şeklinde bir bildirim gördüklerini ifade ediyor.

Bir Brave kullanıcısı ise özelliğin kendi cihazında tekrar çalışmaya başladığını iddia etse de genel tablo kısıtlamanın yayıldığını gösteriyor.

YouTube daha fazla kullanıcıyı Premium abonesi yapmak için tabiri caizse gece gündüz çalışıyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz kasım ayında reklam engelleyicilere getirilen kısıtlama, binlerce kullanıcının siteye erişimde sorun yaşamasına neden olmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Günün 7 saati internette geçiyor! Türkiye'de en çok aranan kelime ise herkesi ilgilendiriyor
Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ile evleri ısıtıyorlar
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.