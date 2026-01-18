Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

ULAK Haberleşme'den 5G için GSM operatörleriyle iş birliği

Türkiye'nin 5G yolculuğunda kritik bir rol üstlenen ULAK Haberleşme, mevcut altyapıyı yeni teknolojiye uyumlu hale getirmek adına düğmeye bastı. 1 Nisan'da başlayacak yeni dönem için test süreçleri sürüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.01.2026
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
18.01.2026
saat ikonu 15:58

ULAK Haberleşme, GSM operatörleriyle iş birliği yaparak mevcut sahaları teknolojisine uyumlu hale getiriyor. Genel Müdür Ruşen Kömürcü, 1 Nisan'da hayata geçecek yeni dönem için dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Şirket, 1500'den fazla baz istasyonunda yerli ve milli imkanlarla üç operatöre aktif hizmet veriyor.

ULAK Haberleşmenin 'de yerleşik 3 operatörde de sistemleri ve 4,5G baz istasyonları olduğunu belirten Kömürcü, şirket olarak 1500'ü aşkın baz istasyonunda 3 operatöre yerli ve milli haberleşme hizmeti sunduklarını söyledi.

ULAK Haberleşme'den 5G için GSM operatörleriyle iş birliği

TEST VE KABUL SAFHALARI DEVAM EDİYOR

Kömürcü, 5G konusundaki çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, "Operatörlerimizle onların bize gösterdikleri sahalarda ürünlerimizi test ediyoruz. Türkiye, 16 Ekim 2025'teki ihaleden sonra 1 Nisan itibarıyla 5G'ye geçecek. Bu arada bizler de halihazırdaki operatörlerde kurulu sahalarımızı, 5G'ye hazır sahalarla swaplamaya, geliştirmeye çalışıyoruz. Şu an test ve kabul safhaları devam ediyor." dedi.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra 1 Nisan'da hem kendilerinin hem de operatörlerin 5G sahalarını hizmete sunacağını vurgulayan Kömürcü, şöyle devam etti:

"Sonrasında da onların devam eden yatırım planları içinde yer almak, geçen yıl Mobile World Congress esnasında Barselona'da Turkcell ve Türk Telekom ile vardığımız mutabakatlar neticesinde toplamda 6 bin 500'ü aşkın baz istasyonunu operatörlerin sahalarında konumlandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu aşama tamamlandığında, ULAK Haberleşme Türkiye'de kurulu 100 bine yakın toplamdaki baz istasyonu varlığının içindeki pazar payını da önemli ölçüde artırmış olacak. Bu konuda operatörlerimizin desteklerini bekliyoruz."

ULAK Haberleşmenin yazılım tarafında ürünlerini tamamen yerli, milli ve kendi mühendisleriyle ürettiğine dikkati çeken Kömürcü, şirketin aynı zamanda Türkiye'de bu konunun önderliğini yapan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinin (HTK) başkanlığı görevini de yürüttüğünü aktardı.

Kömürcü, HTK'nin geçen ay genel kurul toplantısını yaptığını ve yeni yönetim kurulu oluşturduğunu belirterek, sadece ULAK ürünlerini değil HTK üyesi yerli şirketlerin GSM ve 5G alanındaki tüm ürünlerini operatörlerle konumlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Operatörlerle üyeleri sık sık buluşturup toplantılar yaptıklarına işaret eden Kömürcü, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm bu ürünlerle aslında operatörler nezdinde yerliliği sağlamış durumdayız. Hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yerli malı tebliğine hem ihalede Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca tanımlanan yerlilik şartına uygun şekilde, operatörlere yerli ve milli ULAK başta olmak üzere farklı şirketlerimizin çekirdek şebekeden yazılımlara kadar farklı ürünlerini verebilecek durumdayız. Biz bu konuda, operatörlerimizden HTK üyelerine şans vermesini bekliyoruz. Operatörlerimizle sürekli görüşüyoruz, onlarla çalıştaylar düzenliyoruz. Operatörlerimizin satın alma yetkilileri, ULAK Haberleşme de başta olmak üzere şirketlerimizi, üyelerimizi sık sık ziyaret ediyorlar. Şu anda satın alma süreçleri devam ediyor."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rockstar Games'ten hayranına GTA 6 sürprizi! Oyunun kapılarını erkenden açtı
iPhone 18 Pro bambaşka bir yüzle geliyor: Kamera deliği yer değiştirdi
ETİKETLER
#ulak haberleşme
#5g
#Yerli Teknoloji
#Gsm
#TÜRKİYE
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.