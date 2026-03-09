Menü Kapat
Uzayda 178 gün geçiren NASA astronotundan tüm insanlığa mesaj: "Yalanın içinde yaşıyoruz"

NASA astronotu Ron Garan, uzayda geçirdiği 178 günün ardından insanlığa mesaj verdi. Garan, insanlar olarak yalanın içinde yaşadığımızı öne sürdü. Peki bu ne anlama geliyor?

NASA astronotu Ron Garan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda () geçirdiği yaklaşık altı aylık sürenin ardından insanlar için bir mesaj paylaştı. 4 Nisan 2011 tarihinde başlayan ve 16 Eylül 2011'de sona eren görevi boyunca Dünya çevresinde 3 bin tura yakın yörünge tamamlayan Garan, türümüzün "bir yalanın içinde yaşadığını" fark ettiğini dile getirdi.

Uzayda 178 gün geçiren NASA astronotundan tüm insanlığa mesaj: "Yalanın içinde yaşıyoruz"

NASA astronotu Ron Garan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği sürenin ardından Dünya'yı uzaydan gözlemlediğinde insanlığın gezegenin hassas yaşam destek sistemlerini küresel ekonomiye hizmet eder gibi yönettiği, bu nedenle "bir yalanın içinde yaşadığı" sonucuna vardığını paylaştı.
NASA astronotu Ron Garan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık altı ay geçirdi.
Garan, uzaydan bakınca gezegenin hassaslığını fark etti ve insanlığın yaşam destek sistemlerini ekonomiye tabi kılması nedeniyle "bir yalanın içinde yaşadığını" belirtti.
Astronot, önceliklerin "ekonomi, toplum, gezegen" yerine "gezegen, toplum, ekonomi" şeklinde değişmesi gerektiğini savundu.
Uzaydan Dünya'yı izlerken yaşanan bu derin farkındalık değişimi "Genel Bakış Etkisi" (Overview Effect) olarak adlandırılıyor.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

Daily Mail'in haberine göre, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda pencerelerden bakarken dünyanın yörüngeden ne kadar farklı göründüğüne dikkat çeken astronot, gezegenin hassas yaşam destek sistemlerinin, atmosferinin ve okyanuslarının net şekilde seçilebildiğini belirtti.

Uzayda 178 gün geçiren NASA astronotundan tüm insanlığa mesaj: "Yalanın içinde yaşıyoruz"

"BİR YALANIN İÇİNDE YAŞIYORUZ"

İnsan toplumunun ise tüm bu değerleri sanki sadece küresel ekonomiye hizmet etmek için varmış gibi yönettiğini vurgulayan Garan, Big Think’e verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Uzaydan bakınca ekonomiyi görmedim. Ancak insan yapımı sistemlerimiz, gezegenimizin yaşam destek mekanizmaları dahil her şeyi küresel ekonominin tamamen kendisine ait bir alt dalıymış gibi gördüğü için, uzaydaki o avantajlı noktadan bakıldığında bir yalanın içinde yaşadığımız açıkça görülüyor."

Garan, insanlığın bel bağladığı pek çok sistemin doğal kaynakların ekonomik büyümenin bir parçası olduğu şeklindeki kusurlu bir fikir üzerine inşa edildiğini öne sürdü. Astronotun bakış açısına göre, önceliklerin "ekonomi, toplum, gezegen" sıralamasından "gezegen, toplum, ekonomi" şekline dönüştürülmesi gerekiyor.

Uzayda 178 gün geçiren NASA astronotundan tüm insanlığa mesaj: "Yalanın içinde yaşıyoruz"

"GENEL BAKIŞ ETKİSİ" HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Astronotların uzaydan Dünya’yı izlerken deneyimledikleri derin farkındalık değişimi, literatürde "Genel Bakış Etkisi" (Overview Effect) olarak adlandırılıyor. İlk kez 1987 yılında uzay filozofu Frank White tarafından kavramsallaştırılan etki, astronotlarda gezegenin güzelliği ve kırılganlığına karşı hayranlık uyandırıyor.

NASA astronotu Ron Garan, açıklamalarını aslında 2022 yılında yapmış olsa da, bu aralar sosyal medyada yeniden gündem olmasıyla geniş kitlelerin dikkatini çekti.

