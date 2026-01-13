WhatsApp kapak fotoğrafı özelliğini devreye alıyor: Test süreci resmen başladı

Dünyanın en çok kullanılan anlık haberleşme platformu olarak bilinen WhatsApp, iOS uygulamasında kişisel profiller için kapak fotoğrafı desteğini test ediyor. WhatsApp güncellemeleri ve Beta sürümleri konusundaki güvenilir kaynaklardan WABetaInfo'nun paylaştığı bilgilere göre, yeni özellik iOS 26.1.10.71 Beta güncellemesinde görüldü.

TestFlight uygulaması üzerinden erişilebilen sürüm, kullanıcıların kişisel profillerine yatay bir arka plan görseli eklemesine imkan tanıyacak.

WHATSAPP PROFİLLERİ INSTAGRAM'A BENZEYECEK

Geliştirilen özellik hayata geçtiğinde kullanıcılar, tıpkı Facebook ve LinkedIn gibi sosyal medya platformlarında olduğu gibi profillerini özelleştirebilecek. Halihazırda WhatsApp Business hesaplarında markaların vitrinlerini zenginleştirmek için kullandığı özellik, böylelikle standart kullanıcılara da sunulmuş olacak.

Platformun üzerinde çalıştığı yeni arayüz tasarımında kapak görseli, mevcut profil fotoğrafının hemen üzerinde ve arkasında konumlanacak. Kullanıcılar ilgili alana dokunarak galeriden bir fotoğraf seçebilecek veya kamerayı açarak yeni bir fotoğraf çekebilecek.

Kapak görseli belirlendiğinde hem kişinin kendi profil ayarlarında hem de diğer kullanıcılar profili ziyaret ettiğinde görüntülenebilecek.

UYGULAMAYA YENİ ÖZELLİKLER EKLENMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Meta çatısı altındaki mesajlaşma platformu, uygulamayı geliştirmeye yönelik diğer adımlarını da sıklaştırdı. Şirket geçtiğimiz günlerde, kullanıcılara dair daha fazla bağlamsal bilgi sağlayan "üye etiketleri" özelliğini tanıtmıştı.

Ayrıca kelimeleri anında çıkartmaya dönüştüren "metin çıkartmaları" ve grup sohbetlerinde oluşturulan etkinlikler için katılımcılara özel bildirimler gönderen "etkinlik hatırlatıcıları" gibi yenilikler de kullanıcıların beğenisine sunulmuştu.