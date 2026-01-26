WhatsApp mesajlarınız sandığınız kadar "özel" olmayabilir! Meta'ya dava açıldı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, milyarlarca kullanıcının mesajlarının güvenliği konusunda yanıltıcı beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle dava edildi. San Francisco'daki ABD bölge mahkemesine cuma günü sunulan şikayet dilekçesinde, şirketin WhatsApp üzerinden gerçekleştirilen ve "özel" olduğu belirtilen mesajların neredeyse tamamını depoladığı, analiz ettiği ve erişebildiği öne sürüldü.

META, KULLANICILARI VERİLERİNİ HABER VERMEDEN SAKLIYOR MU?

Bloomberg'in haberine göre Avustralya, Brezilya, Hindistan, Meksika ve Güney Afrika gibi farklı ülkelerden gelen davacıların oluşturduğu uluslararası grup, Meta'nın kullanıcı sohbet kayıtlarının içeriğini sakladığını ve şirket çalışanlarının bu verilere ulaşabildiğini iddia ediyor.

Dava dosyasında, Meta aleyhine sunulan suçlamaların gün yüzüne çıkmasında isimsiz ihbarcıların payı olduğu belirtiliyor. Davacı tarafın avukatları, konunun ciddiyetine dikkat çekerek mahkemenin şikayeti "toplu dava" statüsünde kabul etmesini talep etti.

Bilindiği üzere uçtan uca şifreleme teknolojisi, WhatsApp'ın güvenlik politikasının merkezinde yer alıyor. Şirket, Signal Protokolü kullanılarak şifrelenen mesajların, fotoğrafların, videoların ve aramaların, gönderici ve alıcı dışındaki hiç kimse (Meta çalışanları dahil) tarafından görüntülenemeyeceğini yıllardır savunuyor.

Uygulama içerisindeki sohbet ekranlarında da varsayılan olarak "Mesajlar ve aramalar uçtan uca şifrelidir. Yalnızca bu sohbetteki kişiler bu içerikleri okuyabilir, dinleyebilir veya paylaşabilir" uyarısı yer alıyor.

META'DAN SERT CEVAP: "İDDİALAR TAMAMEN KURGU"

Şirket cephesi ise yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddetti. Meta, açılan davanın "saçmalık" olduğunu belirterek davacı avukatlarına karşı yaptırım uygulanması için harekete geçeceklerini duyurdu.

Bloomberg'e konuşan Meta Sözcüsü Andy Stone, iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İnsanların WhatsApp mesajlarının şifrelenmediğine dair her türlü iddia yanlış ve saçmadır. WhatsApp, on yıldır Signal protokolünü kullanarak uçtan uca şifreleme sağlıyor. Bu dava tamamen kurgudan ibarettir."