Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

WhatsApp mesajlarınız sandığınız kadar "özel" olmayabilir! Meta'ya dava açıldı

Meta, WhatsApp mesajlarının şirket tarafından depolandığı ve çalışanlarca okunabildiği iddiasıyla uluslararası bir grup tarafından dava edildi. Dava ABD'nin San Francisco şehrinde açıldı. Konuyla alakalı Meta'dan da savunma gecikmedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 09:41

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, milyarlarca kullanıcının mesajlarının güvenliği konusunda yanıltıcı beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle dava edildi. San Francisco'daki ABD bölge mahkemesine cuma günü sunulan şikayet dilekçesinde, şirketin WhatsApp üzerinden gerçekleştirilen ve "özel" olduğu belirtilen mesajların neredeyse tamamını depoladığı, analiz ettiği ve erişebildiği öne sürüldü.

META, KULLANICILARI VERİLERİNİ HABER VERMEDEN SAKLIYOR MU?

Bloomberg'in haberine göre Avustralya, Brezilya, Hindistan, Meksika ve Güney Afrika gibi farklı ülkelerden gelen davacıların oluşturduğu uluslararası grup, Meta'nın kullanıcı sohbet kayıtlarının içeriğini sakladığını ve şirket çalışanlarının bu verilere ulaşabildiğini iddia ediyor.

WhatsApp mesajlarınız sandığınız kadar "özel" olmayabilir! Meta'ya dava açıldı

Dava dosyasında, Meta aleyhine sunulan suçlamaların gün yüzüne çıkmasında isimsiz ihbarcıların payı olduğu belirtiliyor. Davacı tarafın avukatları, konunun ciddiyetine dikkat çekerek mahkemenin şikayeti "toplu dava" statüsünde kabul etmesini talep etti.

Bilindiği üzere uçtan uca şifreleme teknolojisi, WhatsApp'ın güvenlik politikasının merkezinde yer alıyor. Şirket, Signal Protokolü kullanılarak şifrelenen mesajların, fotoğrafların, videoların ve aramaların, gönderici ve alıcı dışındaki hiç kimse (Meta çalışanları dahil) tarafından görüntülenemeyeceğini yıllardır savunuyor.

Uygulama içerisindeki sohbet ekranlarında da varsayılan olarak "Mesajlar ve aramalar uçtan uca şifrelidir. Yalnızca bu sohbetteki kişiler bu içerikleri okuyabilir, dinleyebilir veya paylaşabilir" uyarısı yer alıyor.

WhatsApp mesajlarınız sandığınız kadar "özel" olmayabilir! Meta'ya dava açıldı

META'DAN SERT CEVAP: "İDDİALAR TAMAMEN KURGU"

Şirket cephesi ise yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddetti. Meta, açılan davanın "saçmalık" olduğunu belirterek davacı avukatlarına karşı yaptırım uygulanması için harekete geçeceklerini duyurdu.

Bloomberg'e konuşan Meta Sözcüsü Andy Stone, iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İnsanların WhatsApp mesajlarının şifrelenmediğine dair her türlü iddia yanlış ve saçmadır. WhatsApp, on yıldır Signal protokolünü kullanarak uçtan uca şifreleme sağlıyor. Bu dava tamamen kurgudan ibarettir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakırı tahtından edebilir: Üç kat daha güçlü yeni bir metal keşfedildi
PlayStation 6 çıkış tarihi ertelendi mi ne zaman çıkacak?
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.