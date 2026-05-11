Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

WhatsApp Plus, iOS platformunda erişime açıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Kişiselleştirme odaklı altı farklı premium özellik sunan WhatsApp Plus aboneliği, Android denemelerinin ardından sınırlı sayıdaki iOS kullanıcısı için de yayınlandı. İşte WhatsApp Plus özellikleri ve fiyatı...

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına ayrıcalıklar sunan paketi WhatsApp Plus'ı 'ta test etmeye başladı. cihazlarda kademeli olarak başlatılan erken denemelerin ardından, premium plan artık App Store üzerinden indirilebilen son güncellemeyle iPhone kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS kullanıcıları için ayrıcalıklar sunan ücretli abonelik paketi WhatsApp Plus'ı test etmeye başladı.
WhatsApp Plus aboneliği yalnızca WhatsApp Messenger uygulaması için geçerli olacak ve WhatsApp Business hesaplarını kapsamayacak.
Ücretli plana katılmayan kullanıcılar, herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm standart özelliklerden yararlanmaya devam edecek.
WhatsApp Plus abonelerine arayüzü ve sohbetleri özelleştiren gelişmiş renk temaları, özel uygulama simgeleri, 20 sohbeti başa tutturma, sohbet listelerini toplu yönetme, yeni arama zil sesleri ve hareketli premium çıkartmalar gibi altı yeni özellik sunuluyor.
WhatsApp Plus abonelik fiyatı Avrupa'da aylık 2,49 euro, Pakistan'da aylık 229 PKR, Meksika'da ise aylık 29 dolar olarak belirlendi. Türkiye fiyatı henüz belli değil.
WHATSAPP PLUS ÖZELLİKLERİ

WABetaInfo'nun haberine göre, Plus aboneliği yalnızca WhatsApp Messenger uygulaması için geçerli olacak ve WhatsApp Business hesaplarını kapsamayacak. Tamamen isteğe bağlı olan paket, uygulamanın temel mesajlaşma ve arama işlevlerinde hiçbir kısıtlamaya veya gizlilik değişikliğine yol açmıyor.

Ücretli plana katılmayan kullanıcılar, herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm standart özelliklerden eskisi gibi yararlanmaya devam edebilecek. Yeni model yalnızca, daha fazla kontrol sahibi olmak ve arayüzü kişiselleştirmek isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

ARAYÜZÜ VE SOHBETLERİ ÖZELLEŞTİREN 6 YENİ ÖZELLİK

Uygulama ayarları üzerinden hesaplarına tanımlandığını gören kullanıcılar, resmi kontrol paneline girerek aboneliklerini başlatabiliyor. WhatsApp Plus abonelerine sunulan altı özellik şu şekilde sıralanıyor:

Gelişmiş renk temaları: Arayüzdeki klasik yeşil tonu değiştirmek isteyen aboneler, aralarında Canlı Mavi, Kraliyet Moru, Derin Lacivert, Parlak Lavanta, Karakalem Gri, Mercan Turuncusu, Orman Yeşili, Camgöbeği, Bordo, Kum Beji, Zümrüt Yeşili ve Pembe gibi seçeneklerin yer aldığı toplam 18 farklı renk tonundan birini seçebiliyor. Seçilen renk tüm arayüze uygulanıyor.

Özel uygulama simgeleri: Klasik logodan sıkılanlar için 14 farklı uygulama simgesi seçeneği sunuluyor.

20 sohbeti başa tutturma imkanı: Standart sürümde en fazla üç sohbetin başa tutturulmasına izin verilirken, Plus aboneleri sık görüştükleri kişileri veya önemli grupları kaybetmemek adına en fazla 20 konuşmayı listenin en üstüne sabitleyebiliyor.

Sohbet listelerini toplu yönetme: Kullanıcılar iş, aile veya diğer kategorilere ayırdıkları sohbet listelerine tek bir hamleyle ortak tema, bildirim sesi ve arama zili atayabiliyor.

Yeni arama zil sesleri: Gelen aramaları diğer uygulamalardan ayırt etmeyi kolaylaştıran Flutter, Tempo, Ripple, Quest, Drum, Murmur, Flux, Meadow, Bubble ve Carnival isimli 10 yeni zil sesi kütüphaneye ekleniyor.

Hareketli premium çıkartmalar: WhatsApp Çıkartma Mağazası, animasyonlu katman efektlerine sahip özel paketler sunuyor. Aboneliği bulunmayan kişiler de Plus kullanıcıları tarafından kendilerine gönderilen premium çıkartmaların hareketli efektlerini sohbet ekranında görebiliyor.

WHATSAPP PLUS ABONELİK FİYATI

WhatsApp Plus abonelik paneli, Avrupa'daki kullanıcılar için aylık 2,49 euro fiyat etiketi gösteriyor. Fiyatlandırma bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Paketin ücreti Pakistan'da aylık 229 PKR, Meksika'da aylık 29 dolar olarak belirlendi. WhatsApp Plus Türkiye fiyatıysa henüz belli olmadı.

Aylık abonelik modeliyle çalışan sistem, kullanıcı tarafından iptal edilmediği sürece her fatura döneminde otomatik olarak yenilenecek.

