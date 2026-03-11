WhatsApp, sahte QR koduyla telefonunuza sızmalarını engelleyecek bir özellik getiriyor

Teknoloji devi Meta; WhatsApp, Facebook ve Messenger gibi uygulamalarında, kullanıcıları dolandırıcılara karşı korumak amacıyla yeni güvenlik önlemlerini hayata geçiriyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, dolandırıcıların sıklıkla başvurduğu yöntemlerden biri olan sahte QR kodlarıyla hesap ele geçirme girişimleri, WhatsApp'ın yeni güvenlik duvarına çarpacak.

WHATSAPP, MESSENGER VE FACEBOOK'TA YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama, şüpheli bir cihaz bağlama talebi algıladığında kullanıcıya anında uyarı gönderecek ve işlemin hangi konumdan geldiğini açıkça belirtecek. Facebook'ta ise şüpheli hesaplardan gelen arkadaşlık istekleri mercek altına alınıyor. Ortak arkadaşın bulunmadığı, farklı bir ülkeden gelen veya yeni açılmış hesaplardan gönderilen talepler için kullanıcılara özel uyarılar gösterilecek.

Öte yandan Messenger uygulamasındaki dolandırıcılık tespit sistemi bu ay itibarıyla daha fazla ülkede aktif hale getirilecek. Geliştirilen sistem, sahte iş teklifleri gibi yaygın dolandırıcılık mesajlarını otomatik olarak tanıyarak kullanıcıyı anında bilgilendiriyor.

HEDEF: ONAYLANMIŞ REKLAMVERENLER

Sosyal medya devi, platformlarındaki reklam güvenliğini de artırmayı hedefliyor. Yıl sonuna kadar, özellikle yüksek riskli kategorilerde reklam gelirlerinin yüzde 90'ının doğrulanmış reklamverenlerden gelmesi planlanıyor. Geriye kalan yüzde 10'luk dilimi ise yerel işletmeler gibi düşük riskli hesaplar oluşturacak.

Şirket yetkilileri, geçtiğimiz yıl 159 milyondan fazla dolandırıcılık amaçlı reklamı kaldırdıklarını ve suç şebekeleriyle bağlantılı 10,9 milyon hesabı kapattıklarını açıkladı.