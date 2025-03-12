WhatsApp'ta can sıkan sorun tarihe karışıyor! Artık kapatılabilecek

WhatsApp'ta görüntülü aramalarda can sıkan sorun nihayet çözülüyor. Üstünüz müsait değilken veya başka bir sebeple kameraya çıkmak istemediğiniz anlarda gelen ani görüntülü aramalara karşı, artık aramayı kabul etmeden önce kamerayı kapatabileceksiniz.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, görüntülü aramalar sırasında kullanıcı gizliliğini artırmaya yönelik yeni bir özelliği test ediyor. Eğer hiç beklenmedik bir anda bir görüntülü aramayı açıp kameranızın otomatik olarak açıldığını fark ettiğinizde panikliyorsanız, söz konusu güncelleme tam da ihtiyacınız olan çözüm olabilir.

ÖN KAMERAYI, ARAMAYI KABUL ETMEDEN KAPATABİLECEKSİNİZ

Mevcut sistemde, bir görüntülü arama alındığında ön kamera otomatik olarak açılıyor ve görüşmeye katılmadan önce kamerayı kapatma seçeneği bulunmuyor. Ancak yeni güncelleme sayesinde aramayı yanıtlamadan önce kamerayı kapatma imkanı sağlanacak.

WhatsApp'ın en son beta sürümünde (Android için 2.25.7.3) tespit edilen özellik, çağrı ekranına eklenen "Videonuzu kapatın" seçeneğiyle kullanıcıların görüntülü aramayı yalnızca sesli olarak kabul etmesine olanak tanıyacak.

Arayüzde ayrıca, kamera kapalı olduğunda "Videolu olmadan kabul et" uyarısı görünecek. Görüşme sırasında fikrini değiştirenler ise "Videonuzu açın" seçeneğini kullanarak tekrar görüntülü konuşmaya geçebilecek.

WhatsApp, bahse konu olan özelliğini şu anda test ediyor. Güncelleme henüz genel kullanıma açılmış değil.