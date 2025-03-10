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 | Ömer Faruk Dogan

Yapay zeka ipleri eline aldı! Artık bizim yerimize karar veriyor

Çin, yapay zeka yarışında bir adım daha öne geçiyor. DeepSeek R1'in uyandırdığı büyük yankının ardından şimdi de Manus sahneye çıktı. Manus, geleneksel YZ modellerinden farklı olarak tamamen bağımsız hareket edebilen bir yapay zeka ajanı olarak tanıtıldı. İnternette kendi başına gezinip araştırma yapabiliyor, finans analizleri hazırlıyor, seyahat planları oluşturuyor, hatta bilet satın alıp işlerinizi sizin yerinize halledebiliyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 14:48

DeepSeek R1 modeliyle büyük yankı uyandırmasından haftalar sonra, Çin yapay zeka yarışında yeni bir dönüm noktasına hazırlanıyor gibi görünüyor. Monica şirketi, Manus adını verdiği yapay zeka (YZ) ajanını piyasaya sürdü. DeepSeek'in gördüğü ilgiye benzer şekilde, Manus da dünya çapında büyük ilgi görüyor. Bazı yayınlar, ajanın çıkışını şimdiden "yeni bir DeepSeek anı" olarak nitelendirdi bile.

Manus, karmaşık gerçek dünya görevlerini yerine getirebiliyor. Şu anda yalnızca davetiye ile erişilebilen YZ ajanı, adım adım ilerleyerek web sitesi oluşturmak gibi işlemleri bile yapabiliyor. Şirket, Manus'un demo videosunu resmi web sitesi manus.im üzerinden paylaştı.

Manus

YAPAY ZEKA AJANI NEDİR?

Manus'un geleneksel yapay zeka modellerinden farkını anlatmaya geçmeden önce, 'yapay zeka ajanı (AI Agent)' kavramından kısaca bahsedelim.

Yapay zeka ajanları, geleneksel YZ modellerinin aksine; yalnızca kullanıcıya bilgi sağlamaz, aynı zamanda bağımsız hareket ederek görevleri tamamlayabilir. Belirli görevleri otonom olarak yerine getirebilir, çevresinden veri toplayıp analiz edebilir ve en önemlisi verilen komutlara dayalı olarak kararlar alabilir.

GELENEKSEL YAPAY ZEKA İLE YAPAY ZEKA AJANI ARASINDAKİ FARK

İki yapay zeka sistemi arasındaki farkı küçük bir örnekle açıklamak gerekirse;

ChatGPT veya Gemini gibi bir sohbet botuna "Bana 7 günlük bir Roma tatil planı hazırla" derseniz, size gün önerileri sunar. Ancak ucuz uçak bileti rezervasyonu, otel ayarlama veya şehirde yapacağınız aktiviteleri organize etme gibi işlemleri sadece öneri olarak verir, kendisi yapmaz.

Aynı promptu yapay zeka ajanına verirseniz, uçak bileti fiyatlarını araştırır ve en uygun seçeneği söyler. Seçtiğiniz bileti sizin için satın alabilir, hatta konaklama seçeneklerini inceleyip otel rezervasyonunuzu da yapabilir. Günlük gezilecek yerleri belirler ve biletleri alabilir. Ve programı Google Takviminize ekleyip tüm rezervasyon bilgilerinizi organize edebilir.

MANUS ÖZELLİKLERİ NELER SUNUYOR?

Manus, dünyanın ilk genel yapay zeka ajanı olarak tanıtıldı. Bağımsız olarak düşünme, plan yapma, görevleri yerine getirebilme ve tamamlanmış sonuçlar sunabilme yeteneklerine sahip.

Şirketin web sitesinde Manus'un örnek kullanım senaryoları olarak; Japonya seyahati için ayrıntılı bir güzergah oluşturduğu, hisse senetleri üzerine derinlemesine analiz yaptığı, öğretmenler için etkileşimli ders materyalleri hazırladığı ve farklı sigorta poliçelerini analiz ettiği demolar paylaşıldı.

Manus'un en önemli özelliği; bulut ortamında çalışabilmesi. Bu sayede ajana bir görev verip bilgisayarınızı kapatabiliyorsunuz, arka tarafta tüm işlemleri kendisi takır takır hallediyor. Bitirdiğinde size haber veriyor.

MANUS NASIL KULLANILIR?

Manus henüz beta aşamasında olduğundan herkese açık değil. Sadece davetiye koduyla erişilebilen bir web uygulaması üzerinden kullanılabiliyor.

Manus'a olan ilginin ve heyecanın aynısı haftalar önce DeepSeek R1 modeline de gösterilmişti. DeepSeek AI tarafından geliştirilen R1'in OpenAI, Meta ve Google gibi büyük firmaların ileri seviye modellerine kıyasla çok daha düşük bir maliyetle üretildiği öne sürülüyor.

Monica, Manus'un demo videosunu çarşamba gecesi X platformunda paylaştı ve kısa süre içerisinde 200 binden fazla kez izlendi.

Videoda ajan, çevresiyle etkileşime girerek veri topluyor, görevleri yerine getiriyor, web sitelerinde geziniyor, çeşitli araçları kullanıyor ve iş akışını gerçek zamanlı olarak görüntüleyebiliyor.

Demo gösterimlerinden birinde, aynı anda 50 farklı ekranı kontrol ettiği görüldü. X, Telegram ve diğer birçok platformu eş zamanlı olarak kullanarak benzersiz bir otomasyon seviyesi sergiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Manus nedir ve diğer yapay zeka modellerinden farkı ne?
Manus, geleneksel yapay zeka modellerinden farklı olarak bağımsız hareket edebilen, kararlar alabilen ve görevleri otonom şekilde yerine getirebilen bir yapay zeka ajanı. Web'de gezinerek bilgi toplayabilir, analiz yapabilir, rezervasyon işlemleri gerçekleştirebilir ve süreçleri baştan sona tamamlayabilir.
ETİKETLER
#forex
#teknoloji
#aı
#yapay-zeka
#Manus
#Yapay Zeka Ajanı
#Deepseek
#Teknoloji
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