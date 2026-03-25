Son yıllarda Windows 11 kullanmak isteyenlerin karşısına çıkan zorunlu çevrim içi oturum açma ekranı, pek çok kişiyi çileden çıkarıyordu. Topluluk geri bildirimlerini dikkate almaya başlayan Microsoft'un ilk kurulum aşamasında çıkan bu zorunluluğu ortadan kaldırmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Windows 11 artık çevrim içi hesap konusunda diretmeyecek! Yeni güncelleme yolda

WINDOWS 11 KULLANANLARI SEVİNDİRECEK YENİLİK

Şirketin Geliştirici Topluluğu Başkan Yardımcısı ve Ortak Ürün Yöneticisi Scott Hanselman, X platformunda yaptığı bir paylaşımla değişimin sinyallerini verdi. Oturum açma şartının kaldırılıp kaldırılmayacağını soran bir kullanıcıya cevap veren Hanselman, "Evet ondan nefret ediyorum. Üzerinde çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere şirket, Ekim 2025 tarihinde çevrim içi hesapla oturum açmayı atlamaya yarayan bilinen yöntemleri tamamen devre dışı bırakmıştı. Alınan karara gerekçe olarak ise kullanıcıların kurulum ekranlarını yanlışlıkla atlaması ve cihazların tam yapılandırılmadan kullanıma açılması gösterilmişti.