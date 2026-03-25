Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Windows 11 artık çevrim içi hesap konusunda diretmeyecek! Yeni güncelleme yolda

Yıllardır Windows 11 kullanıcılarının en büyük şikayetlerinden biri olan zorunlu çevrim içi hesapla oturum açma dayatması rafa kalkabilir. Microsoft yetkilisinden konuyla ilgili kullanıcıları sevindiren bir haber geldi.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 17:39

Son yıllarda kullanmak isteyenlerin karşısına çıkan zorunlu çevrim içi oturum açma ekranı, pek çok kişiyi çileden çıkarıyordu. Topluluk geri bildirimlerini dikkate almaya başlayan 'un ilk kurulum aşamasında çıkan bu zorunluluğu ortadan kaldırmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Windows 11 artık çevrim içi hesap konusunda diretmeyecek! Yeni güncelleme yolda

0:00 60

WINDOWS 11 KULLANANLARI SEVİNDİRECEK YENİLİK

Şirketin Geliştirici Topluluğu Başkan Yardımcısı ve Ortak Ürün Yöneticisi Scott Hanselman, X platformunda yaptığı bir paylaşımla değişimin sinyallerini verdi. Oturum açma şartının kaldırılıp kaldırılmayacağını soran bir kullanıcıya cevap veren Hanselman, "Evet ondan nefret ediyorum. Üzerinde çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Windows 11 artık çevrim içi hesap konusunda diretmeyecek! Yeni güncelleme yolda

Hatırlanacağı üzere şirket, Ekim 2025 tarihinde çevrim içi hesapla oturum açmayı atlamaya yarayan bilinen yöntemleri tamamen devre dışı bırakmıştı. Alınan karara gerekçe olarak ise kullanıcıların kurulum ekranlarını yanlışlıkla atlaması ve cihazların tam yapılandırılmadan kullanıma açılması gösterilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MIUI devri resmen kapandı: Xiaomi, meşhur arayüzünün fişini sonsuza dek çekti
Apple'dan iPhone'lara acil güvenlik güncellemesi
