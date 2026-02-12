Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Windows kullanıcılarına kritik uyarı: Notepad üzerinden bilgisayarınıza sızabilirler

Microsoft, Notepad uygulamasında saldırganların uzaktan kod çalıştırarak kullanıcı bilgisayarlarını tamamen ele geçirmesine olanak tanıyan CVE-2026-20841 kodlu kritik bir güvenlik açığını kapattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 15:22

Teknoloji devi Microsoft, Notepad uygulamasında tespit edilen ciddi bir güvenlik zafiyetini gidermek için acil güncelleme yayınladı. Neowin.net'in haberine göre problemin, kötü niyetli hackerların, kurbanın bilgisayarına uzaktan erişmesine ve zararlı kodları çalıştırmasına imkan tanıdığı belirtildi.

CVE-2026-20841 koduyla takip edilen uzaktan kod yürütme (RCE) hatası, uygulamanın belirli komutlardaki tehlikeli özel karakterleri düzgün bir şekilde temizleyememesinden veya engelleyememesinden kaynaklanıyor. Özellikle Microsoft Store üzerinden indirilen güncel Windows Notepad sürümünün riskli olduğu tespit edildi.

Windows kullanıcılarına kritik uyarı: Notepad üzerinden bilgisayarınıza sızabilirler

"TEK TIKLA" BİLGİSAYARI ELE GEÇİREBİLİYORLAR

Microsoft'un güvenlik güncelleme kılavuzunda yer alan bilgilere göre, saldırganlar özel olarak hazırlanmış bağlantılar içeren zararlı bir dosya oluşturarak güvenlik açığından faydalanabiliyordu. Kullanıcı ilgili dosyayı Notepad üzerinde açıp bağlantılardan birine tıkladığında, arka planda bir komut dosyası devreye giriyordu.

Ardından sistem zararlı kodları indirip çalıştırıyordu. Operasyon başarıyla tamamlandığında ise saldırgan, kurbanın bilgisayarı üzerinde tam kontrol ve tüm yetkilere sahip oluyordu.

Windows kullanıcılarına kritik uyarı: Notepad üzerinden bilgisayarınıza sızabilirler

RİSK SEVİYESİ "ÖNEMLİ" OLARAK İŞARETLENDİ

CVSS v3.1 taban puanı 8.8 (yüksek ciddiyet) olarak belirlenen zafiyet, Microsoft tarafından "Önemli" kategorisinde listelendi. Şirket, 10 Şubat 2026 tarihli "Patch Tuesday" (Salı Yaması) kapsamında güvenlik açığını kapattı. Şu an için bilinen herhangi bir genel saldırı rapor edilmedi.

NOTEPAD NEDEN İNTERNETE BAĞLANIYOR?

Microsoft, yapay zeka asistanı Copilot entegrasyonunun sağlıklı çalışabilmesi adına internet erişiminin zorunlu olduğunu savunuyor. Copilot'un Notepad için ne kadar gerekli olduğu ayrı bir tartışma konusu olsa da, uzmanlar kullanıcıların riskten korunmak adına en son Windows güncellemelerini yüklemelerini ve uygulamayı güncel tutmalarını öneriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
iOS 26.3 güncellemesi yayınlandı: iPhone'lara gelen yeni özellikler
Rusya'da WhatsApp'a erişim engeli getirildi: Meta'dan hükümete suçlama
ETİKETLER
#siber güvenlik
#Notepad Güvenlik Açığı
#Microsoft Güncelleme
#Uzaktan Kod Yürütme
#Copilot Entegrasyonu
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.