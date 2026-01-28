Menü Kapat
Yangınlarda hayat kurtaracak FireDrone, 10 dakika boyunca yanmadan görev yapabiliyor

İsviçre'deki EMPA enstitüsü, itfaiyecilerin yangınlara müdahalesini kolaylaştırmak amacıyla 200 derece ısıya dayanıklı FireDrone isimli bir drone geliştirdi. Cihazın elektronik aksamı, saf poliimid aerojel kaplama ve aktif soğutma sistemi sayesinde aşırı sıcaklarda dahi korunarak işlevini sürdürebiliyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 09:45

İsviçreli araştırmacılar, yangınla mücadele eden ekiplerin en büyük yardımcısı olması hedeflenen ve 200 derece sıcaklığa kadar dayanabilen özel bir geliştirdi. New Atlas'ın haberine göre itfaiyeciler, alevler içindeki binalara girmek gibi tehlikeli ve zorlu görevlerinde artık yalnız kalmayacak.

200°C SICAKLIĞA DAYANABİLİR

İsviçre Federal Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Laboratuvarları (EMPA) bünyesindeki Dübendorf araştırma enstitüsü, söz konusu üzerinde yıllardır süren titiz bir çalışma yürütüyor. Yürütülen proje meyvelerini verdi ve "FireDrone" adı verilen cihazın prototipi, 2023 yılında gerçekleştirilen testlerde 200 santigrat derece gibi aşırı sıcaklıklara başarıyla göğüs gerdi.

Yangınlarda hayat kurtaracak FireDrone, 10 dakika boyunca yanmadan görev yapabiliyor

Geliştirilen hava aracı, geleneksel dronaların dayanabildiği 40 santigrat derecelik sınırın çok ötesine geçti. Elde edilen başarının arkasında ise drone elektroniğini ısıya dayanıklı plastikle birlikte çevreleyen, hava ceplerine sahip ultra hafif ve gözenekli bir jel yalıtım katmanı yatıyor.

Yangınlarda hayat kurtaracak FireDrone, 10 dakika boyunca yanmadan görev yapabiliyor

TEK SEFERDE 10 DAKİKA GÖREV YAPABİLİYOR

Araştırma ekibi, ilk prototipin ardından FireDrone'un yalıtım katmanını güncelleyerek cam elyaf takviyeli kompozit yapıdan, istenilen şekilde dökülebilen saf poliimid aerojele geçiş yaptı. Yapılan iyileştirme sayesinde drone üzerindeki tüm elektronik bileşenler tek parça halindeki koruyucu malzemeyle tamamen kaplanabilir hale getirildi.

Yangınlarda hayat kurtaracak FireDrone, 10 dakika boyunca yanmadan görev yapabiliyor

Uzaktan kumanda edilen hava aracı, iç donanımı sürekli izleyen ve aşırı ısınma riskine karşı aktif soğutma sistemini devreye sokan dahili bir sıcaklık yönetim sistemine sahip. Sisteme eklenen özellik, cihazın 200 derecelik sıcakta tek seferde yaklaşık 10 dakika boyunca görev yapmasına ve görüntü aktarmasına olanak tanıyor.

