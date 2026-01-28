Yangınlarda hayat kurtaracak FireDrone, 10 dakika boyunca yanmadan görev yapabiliyor

İsviçreli araştırmacılar, yangınla mücadele eden ekiplerin en büyük yardımcısı olması hedeflenen ve 200 derece sıcaklığa kadar dayanabilen özel bir drone geliştirdi. New Atlas'ın haberine göre itfaiyeciler, alevler içindeki binalara girmek gibi tehlikeli ve zorlu görevlerinde artık yalnız kalmayacak.

200°C SICAKLIĞA DAYANABİLİR

İsviçre Federal Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Laboratuvarları (EMPA) bünyesindeki Dübendorf araştırma enstitüsü, söz konusu teknoloji üzerinde yıllardır süren titiz bir çalışma yürütüyor. Yürütülen proje meyvelerini verdi ve "FireDrone" adı verilen cihazın prototipi, 2023 yılında gerçekleştirilen testlerde 200 santigrat derece gibi aşırı sıcaklıklara başarıyla göğüs gerdi.

Geliştirilen hava aracı, geleneksel dronaların dayanabildiği 40 santigrat derecelik sınırın çok ötesine geçti. Elde edilen başarının arkasında ise drone elektroniğini ısıya dayanıklı plastikle birlikte çevreleyen, hava ceplerine sahip ultra hafif ve gözenekli bir jel yalıtım katmanı yatıyor.

TEK SEFERDE 10 DAKİKA GÖREV YAPABİLİYOR

Araştırma ekibi, ilk prototipin ardından FireDrone'un yalıtım katmanını güncelleyerek cam elyaf takviyeli kompozit yapıdan, istenilen şekilde dökülebilen saf poliimid aerojele geçiş yaptı. Yapılan iyileştirme sayesinde drone üzerindeki tüm elektronik bileşenler tek parça halindeki koruyucu malzemeyle tamamen kaplanabilir hale getirildi.

Uzaktan kumanda edilen hava aracı, iç donanımı sürekli izleyen ve aşırı ısınma riskine karşı aktif soğutma sistemini devreye sokan dahili bir sıcaklık yönetim sistemine sahip. Sisteme eklenen özellik, cihazın 200 derecelik sıcakta tek seferde yaklaşık 10 dakika boyunca görev yapmasına ve görüntü aktarmasına olanak tanıyor.