Muayenehanelerde not tutan, randevu alımında yardımcı olan ya da tıbbi görüntüleri analiz eden yapay zeka uygulamalarına aşina olabilirsiniz. Ancak bazı uzmanlar, tüketicilerin sağlık durumlarını daha iyi anlamak için yapay zekayı çok daha fazla kullanması gerektiğine inanıyor.

HABERİN ÖZETİ Yapay zeka doktorlardan daha başarılı olabilir mi? Uzmanlar artıları ve eksileri değerlendiriyor Uzmanlar, tüketicilerin sağlık durumlarını daha iyi anlamak için yapay zekayı daha fazla kullanması gerektiğine inanıyor. Insilico Medicine'in kurucusu ve CEO'su Alex Zhavoronkov, tüketici yapay zeka modellerinin bazı doktorlara yakın veya daha iyi yetkinlik seviyesine ulaşabileceğini belirtti. Zhavoronkov, temel sağlık soruları için yapay zeka kullanımını savunarak doktor ziyaretlerinde zaman tasarrufu sağlayabileceğini söyledi. OpenAI, insanların tıbbi kayıtlarını ve sağlık uygulamalarını yapay zeka sohbet robotuna bağlamasına olanak tanıyan ChatGPT Health'i piyasaya sürdü. Amazon, HealthAI aracını One Medical üyeleri için piyasaya sürerek tıbbi kayıtlara, laboratuvar sonuçlarına ve mevcut ilaçlara dayalı tavsiyelerde bulunmayı amaçladı. Biocon CEO'su Shreehas Tambe, sağlık hizmetlerinde yapay zeka kullanımına ihtiyatlı iyimserlik içinde olduğunu ve yeni kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi olduğunu belirtti.

Yapay zeka destekli ilaç keşif şirketi Insilico Medicine'in kurucusu ve CEO'su Alex Zhavoronkov'a göre, "İnsanlar YZ'yi bugün kullandıklarından çok daha fazla kullanmalı."

"YAPAY ZEKA UYGULAMALARI, DOKTORLARA YAKLAŞTI" İDDİASI

Çarşamba günü Singapur'da düzenlenen CNBC'nin CONVERGE LIVE etkinliğinde bir panelde konuşan Zhavoronkov, "Tüketiciler tarafından kullanılan yapay zeka modellerinin çoğu, aslında bazı doktorlara yakın hatta bazen daha iyi bir yetkinlik seviyesine ulaşabilir" ifadelerini kullandı.

Zhavoronkov, "Ne yemeliyim? ... Diyet yapmalı mıyım?" gibi temel sağlık sorularını cevaplamak için yapay zeka kullanımını savundu. "Bazı çok temel sorular, yapay zeka doktoru tarafından sizin için cevaplanabilir. Böylece gerçek bir doktora gitmek için harcadığınız zamandan tasarruf edersiniz" diye ekledi.

Ocak ayında OpenAI, ChatGPT Health'i piyasaya sürdü ve insanların tıbbi kayıtlarını ve sağlık uygulamalarını yapay zeka sohbet robotuna güvenli bir şekilde bağlamasına olanak tanıdı. Şirket, yeni sağlık deneyiminin tanı ve tedavi amaçlı olmadığını belirtti.

Aynı ay içinde Amazon, birinci basamak sağlık hizmetleri zinciri One Medical'ın üyeleri için HealthAI aracını piyasaya sürdü. HealthAI, tıbbi kayıtlara, laboratuvar sonuçlarına ve mevcut ilaçlara dayalı tavsiyelerde bulunmak üzere tasarlandı.

Biyoteknoloji şirketi Biocon’un CEO'su ve Genel Müdürü Shreehas Tambe, sağlık hizmetleri alanında yapay zekanın kullanımına ilişkin ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduğunu belirterek, yeni kullanıcılar için bir "öğrenme eğrisi" olduğunu ifade etti.

Tambe, henüz bu teknolojiyi tam olarak kavrayamayan birinin eline teslim etmeye çalışmanın, daha fazla hatalı sonuca yol açabileceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.