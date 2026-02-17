Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yapay zeka empati yapma konusunda insanları geride bıraktı

Yapılan yeni bir araştırma, yapay zeka modellerinin empatik iletişimde birçok insandan daha başarılı olduğunu ortaya koydu. ChatGPT ve Gemini gibi sistemlerin, metin tabanlı görüşmelerde şefkatli dil kalıplarını ve duygusal nüansları tutarlı bir şekilde tespit edip uygulayabildiği belirlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 17:38

Duygusal destek ve gerektiren konuşmalarda , insanları geride bırakmayı başardı. Yapılan son araştırmalarda, sohbet robotlarının insanlardan daha anlayışlı olduğu ortaya kondu. Peki bu ne anlama geliyor?

Yapay zeka empati yapma konusunda insanları geride bıraktı

0:00 123
HABERİN ÖZETİ

Yapay zeka empati yapma konusunda insanları geride bıraktı

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Yapay zeka, yapılan araştırmalara göre, duygusal destek ve empatik iletişimde insan uzmanlara yakın, eğitimsiz insanlardan ise daha iyi performans göstererek şefkatli dil kalıplarını öğrenmeyi başardı.
Yapay zeka modelleri, empatik iletişimi insan uzmanlara yakın, uzman olmayan insanlardan ise önemli ölçüde daha iyi değerlendirebiliyor.
Araştırma, yapay zekanın duygusal destek içeren metin görüşmelerinde empati nüanslarını tutarlı bir şekilde tespit ettiğini ortaya koydu.
Algoritmalar, birçok insanın uygulamakta zorlandığı şefkatli dil kalıplarını öğrenmiş durumda.
Kullanıcılar, metin tabanlı ortamlarda yapay zekanın verdiği yanıtları rahatlatıcı ve onaylayıcı buldu.
Eğitim almamış insanlarla kıyaslandığında, yapay zeka sistemleri katılımcılar tarafından daha şefkatli olarak algılandı.
Yapay zeka empatik dili taklit etse de duyguları insanlar gibi deneyimlemiyor ve derin duygusallık gerektiren durumlarda yetersiz kalıyor.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

Nature Machine Intelligence dergisinde yayımlanan bir araştırma, yapay zeka modellerinin empatik iletişimin inceliklerini neredeyse insan uzmanlar kadar iyi ve uzman olmayan insanlardan önemli ölçüde daha iyi değerlendirebildiğini ortaya koydu.

YAPAY ZEKA EMPATİYİ "ÖĞRENDİ"

Araştırmacılar çalışma kapsamında, duygusal destek içeren yüzlerce gerçek metin görüşmesini analiz etti. Elde edilen veriler, yapay zekanın çeşitli bağlamlarda empati nüanslarını tutarlı bir şekilde tespit edebildiğini gözler önüne serdi. Algoritmaların, birçok insanın güvenilir bir şekilde uygulamakta zorlandığı şefkatli dil kalıplarını öğrenmiş durumda olduğu belirtildi.

Empati yeteneği, normalde kişisel deneyime ve duygusal rezonansa dayanan ve insana özgü bir beceri olarak görülüyordu. Ancak günümüzde insanlar, sağlık tavsiyesi almaktan bir konu hakkında danışmaya kadar pek çok durumda sohbet robotlarıyla etkileşime giriyor. Haliyle yapay zekanın anlayışlı ve doğrulayıcı hissettiren cevaplar üretebilmesi bu anlamda çok önemli oluyor.

İNSANLARDAN DAHA ŞEFKATLİ BULUNUYOR

Kullanıcılar açısından bakıldığında, sohbet pencereleri veya destek forumları gibi yalnızca metin tabanlı ortamlarda, yapay zekanın kullanıcıya rahatlatıcı ve kendini iyi hissettiren cevaplar verebildiği tespit edildi.

Bazı karşılaştırmalı değerlendirmelerde, özellikle destekleyici iletişim eğitimi almamış insanlarla kıyaslandığında yapay zeka sistemleri katılımcılar tarafından daha şefkatli olarak görüldü.

Tabii yapay zeka empatik dilin biçimini taklit etme konusunda hünerli olsa da duyguları insanlar gibi deneyimleyemediği de vurgulanıyor. Bilhassa derin duygusallık veya kişisel bağ gerektiren durumlarda teknolojinin hâlâ yetersiz kaldığının altı çiziliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meta, siz öldükten sonra hesabınızı yönetmesi için yapay zeka patenti aldı
Ekran kartı fiyatları adeta uçtu! Oyuncuların hevesi kursağında kaldı
ETİKETLER
#yapay zeka
#Empati
#Duygusal Destek
#Makine Öğrenmesi
#Sohbet Robotları
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.