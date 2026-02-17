Duygusal destek ve empati gerektiren konuşmalarda yapay zeka, insanları geride bırakmayı başardı. Yapılan son araştırmalarda, sohbet robotlarının insanlardan daha anlayışlı olduğu ortaya kondu. Peki bu ne anlama geliyor?

Dinle Özetle

Yapay zeka empati yapma konusunda insanları geride bıraktı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 123

HABERİN ÖZETİ Yapay zeka empati yapma konusunda insanları geride bıraktı Yapay zeka, yapılan araştırmalara göre, duygusal destek ve empatik iletişimde insan uzmanlara yakın, eğitimsiz insanlardan ise daha iyi performans göstererek şefkatli dil kalıplarını öğrenmeyi başardı. Yapay zeka modelleri, empatik iletişimi insan uzmanlara yakın, uzman olmayan insanlardan ise önemli ölçüde daha iyi değerlendirebiliyor. Araştırma, yapay zekanın duygusal destek içeren metin görüşmelerinde empati nüanslarını tutarlı bir şekilde tespit ettiğini ortaya koydu. Algoritmalar, birçok insanın uygulamakta zorlandığı şefkatli dil kalıplarını öğrenmiş durumda. Kullanıcılar, metin tabanlı ortamlarda yapay zekanın verdiği yanıtları rahatlatıcı ve onaylayıcı buldu. Eğitim almamış insanlarla kıyaslandığında, yapay zeka sistemleri katılımcılar tarafından daha şefkatli olarak algılandı. Yapay zeka empatik dili taklit etse de duyguları insanlar gibi deneyimlemiyor ve derin duygusallık gerektiren durumlarda yetersiz kalıyor.

Nature Machine Intelligence dergisinde yayımlanan bir araştırma, yapay zeka modellerinin empatik iletişimin inceliklerini neredeyse insan uzmanlar kadar iyi ve uzman olmayan insanlardan önemli ölçüde daha iyi değerlendirebildiğini ortaya koydu.

YAPAY ZEKA EMPATİYİ "ÖĞRENDİ"

Araştırmacılar çalışma kapsamında, duygusal destek içeren yüzlerce gerçek metin görüşmesini analiz etti. Elde edilen veriler, yapay zekanın çeşitli bağlamlarda empati nüanslarını tutarlı bir şekilde tespit edebildiğini gözler önüne serdi. Algoritmaların, birçok insanın güvenilir bir şekilde uygulamakta zorlandığı şefkatli dil kalıplarını öğrenmiş durumda olduğu belirtildi.

Empati yeteneği, normalde kişisel deneyime ve duygusal rezonansa dayanan ve insana özgü bir beceri olarak görülüyordu. Ancak günümüzde insanlar, sağlık tavsiyesi almaktan bir konu hakkında danışmaya kadar pek çok durumda sohbet robotlarıyla etkileşime giriyor. Haliyle yapay zekanın anlayışlı ve doğrulayıcı hissettiren cevaplar üretebilmesi bu anlamda çok önemli oluyor.

İNSANLARDAN DAHA ŞEFKATLİ BULUNUYOR

Kullanıcılar açısından bakıldığında, sohbet pencereleri veya destek forumları gibi yalnızca metin tabanlı ortamlarda, yapay zekanın kullanıcıya rahatlatıcı ve kendini iyi hissettiren cevaplar verebildiği tespit edildi.

Bazı karşılaştırmalı değerlendirmelerde, özellikle destekleyici iletişim eğitimi almamış insanlarla kıyaslandığında yapay zeka sistemleri katılımcılar tarafından daha şefkatli olarak görüldü.

Tabii yapay zeka empatik dilin biçimini taklit etme konusunda hünerli olsa da duyguları insanlar gibi deneyimleyemediği de vurgulanıyor. Bilhassa derin duygusallık veya kişisel bağ gerektiren durumlarda teknolojinin hâlâ yetersiz kaldığının altı çiziliyor.