Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yapay zeka "halüsinasyon" gördü, fatura taraftara kesildi: İngiliz polisi itiraf etti

İngiltere'de polis teşkilatı, istihbarat raporunda yer alan ve taraftar yasağına neden olan hatanın Microsoft Copilot'tan kaynaklandığını kabul etti. Yapay zeka, hiç oynanmamış bir futbol maçını raporlayarak güvenlik birimlerini yanılttığı ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yapay zeka
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
18.01.2026
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
18.01.2026
saat ikonu 17:39

İngiltere'nin en büyük polis teşkilatlarından biri, hazırladığı istihbarat raporunda Microsoft'un yapay zeka asistanı Copilot'un ciddi bir hataya imza attığını itiraf etti. Rapor, gerçekte hiç oynanmamış bir futbol maçını varmış gibi göstererek taraftarların stadyuma girişinin yasaklanmasına neden oldu.

YAPAY ZEKA "HALÜSİNASYON" GÖRDÜ

The Verge sitesinin haberine göre West Midlands Polisi, Copilot'un uydurduğu ve teknik dilde "halüsinasyon" olarak adlandırılan hayali maçı herhangi bir doğrulama yapmadan resmi istihbarat raporlarına dahil etti.

West Midlands'tan Craig Guildford, İçişleri Komitesi'ne gönderdiği mektupta hatayı kabul ederek şunları dile getirdi: "Cuma öğleden sonra West Ham ile Maccabi Tel Aviv arasındaki maça ilişkin hatalı sonucun Microsoft Copilot kullanımı nedeniyle ortaya çıktığını fark ettim."

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Maccabi Tel Aviv taraftarlarının, Aston Villa ile oynanacak Avrupa Ligi karşılaşmasına alınması yasaklanmıştı. Birmingham Danışma Grubu, Amsterdam'da oynanan bir önceki Maccabi maçında yaşanan "şiddetli çatışmalar ve nefret suçu" nedeniyle bu maçı "yüksek riskli" olarak değerlendirmişti.

MİCROSOFT: KAYNAKLARI KONTROL EDİN

Teknoloji devi Microsoft, Copilot arayüzünün alt kısmında "Copilot hata yapabilir" uyarısına yer veriyor. The Verge'e açıklamalarda bulunan şirket, İngiliz polisinin Copilot tarafından sağlanan bilgilerin kaynaklarını mutlaka incelemesi gerektiğini vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kanı 1 saniyede durduran sprey geliştirildi: Kan kaybından ölümleri azaltabilir
ULAK Haberleşme'den 5G için GSM operatörleriyle iş birliği
ETİKETLER
#yapay zeka
#güvenlik
#Halüsinasyon
#İngiliz Polisi
#Microsoft Copilot
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.