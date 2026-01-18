Yapay zeka "halüsinasyon" gördü, fatura taraftara kesildi: İngiliz polisi itiraf etti

İngiltere'nin en büyük polis teşkilatlarından biri, hazırladığı istihbarat raporunda Microsoft'un yapay zeka asistanı Copilot'un ciddi bir hataya imza attığını itiraf etti. Rapor, gerçekte hiç oynanmamış bir futbol maçını varmış gibi göstererek taraftarların stadyuma girişinin yasaklanmasına neden oldu.

YAPAY ZEKA "HALÜSİNASYON" GÖRDÜ

The Verge sitesinin haberine göre West Midlands Polisi, Copilot'un uydurduğu ve teknik dilde "halüsinasyon" olarak adlandırılan hayali maçı herhangi bir doğrulama yapmadan resmi istihbarat raporlarına dahil etti.

West Midlands'tan Craig Guildford, İçişleri Komitesi'ne gönderdiği mektupta hatayı kabul ederek şunları dile getirdi: "Cuma öğleden sonra West Ham ile Maccabi Tel Aviv arasındaki maça ilişkin hatalı sonucun Microsoft Copilot kullanımı nedeniyle ortaya çıktığını fark ettim."

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Maccabi Tel Aviv taraftarlarının, Aston Villa ile oynanacak Avrupa Ligi karşılaşmasına alınması yasaklanmıştı. Birmingham Güvenlik Danışma Grubu, Amsterdam'da oynanan bir önceki Maccabi maçında yaşanan "şiddetli çatışmalar ve nefret suçu" nedeniyle bu maçı "yüksek riskli" olarak değerlendirmişti.

MİCROSOFT: KAYNAKLARI KONTROL EDİN

Teknoloji devi Microsoft, Copilot arayüzünün alt kısmında "Copilot hata yapabilir" uyarısına yer veriyor. The Verge'e açıklamalarda bulunan şirket, İngiliz polisinin Copilot tarafından sağlanan bilgilerin kaynaklarını mutlaka incelemesi gerektiğini vurguladı.