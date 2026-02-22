Yapay zeka danışmanı Scott McIntosh tarafından geliştirilen bir site maaşlı çalışanlara mesleklerinin yapay zeka tarafından hangi yıl devralınacağını gösteriyor. Platformun Goldman Sachs, Gartner ve Dünya Ekonomik Forumu gibi kurumların araştırmalarını temel aldığı belirtildi.

HABERİN ÖZETİ Yapay zekanın, işinizi ne zaman elinizden alacağını hesaplayan site geliştirildi Danışman Scott McIntosh tarafından geliştirilen "TheGreatDisplacement.ai" sitesi, maaşlı çalışanlara mesleklerinin yapay zeka tarafından ne zaman devralınacağını, büyük kurumların araştırmalarına dayanarak gösteren ve rekabette önde kalmak için adımlar sunan ücretsiz bir araçtır. "TheGreatDisplacement.ai" adlı ücretsiz site, Scott McIntosh tarafından geliştirildi. Maaşlı çalışanlara, mesleklerinin yapay zeka tarafından ne zaman devralınacağını gösteriyor. Platform, Goldman Sachs, Gartner ve Dünya Ekonomik Forumu gibi kurumların araştırmalarını temel alıyor. Kullanıcılar, meslek unvanlarını İngilizce yazarak otomasyon riskini, beklenen yer değiştirme yılını ve rekabette kalma adımlarını öğrenebilir. McIntosh, yapay zekanın yol açtığı bu dönüşümü "Büyük Yer Değiştirme" olarak adlandırıyor ve Büyük Buhran'dan bu yana görülmemiş bir etki yaratacağını belirtiyor.

YAPAY ZEKA İŞİNİZİ NE ZAMAN ELİNİZDEN ALACAK?

"TheGreatDisplacement.ai" isimli ücretsiz araca giriş yapan çalışanlar, sadece ünvanlarını yazarak mesleklerinin otomasyon riskini beklenen yer değiştirme yılını ve rekabette önde kalmak amacıyla atmaları gereken adımları anında görebiliyor.

McIntosh, yapay zekanın neden olduğu devasa iş gücü dönüşümünü tanımlamak adına “Büyük Yer Değiştirme” (The Great Displacement) terimini ortaya attı. Ünlü danışmana göre yapay zeka devrimi, Büyük Buhran yıllarından beri görülmemiş bir ölçekte çalışma hayatını tamamen yeniden şekillendirecek.

SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TheGreatDisplacement.ai sitesinden sorgulama yapmak için, mesleğinizi İngilizce olarak yazmanız gerekiyor. Örneğin öğretmenseniz teacher yazmalısınız. Ardından "Check My Job" butonuna bastıktan sonra mesleğinizin tahminen ne zaman yapay zekanın eline geçeceğini görebiliyorsunuz.