Yapay zekanın, işinizi ne zaman elinizden alacağını hesaplayan site geliştirildi

Yapay zeka danışmanı Scott McIntosh tarafından geliştirilen bir site maaşlı çalışanlara mesleklerinin yapay zeka tarafından hangi yıl devralınacağını gösteriyor. Platformun Goldman Sachs, Gartner ve Dünya Ekonomik Forumu gibi kurumların araştırmalarını temel aldığı belirtildi.
"TheGreatDisplacement.ai" isimli ücretsiz araca giriş yapan çalışanlar, sadece ünvanlarını yazarak mesleklerinin otomasyon riskini beklenen yer değiştirme yılını ve rekabette önde kalmak amacıyla atmaları gereken adımları anında görebiliyor.
McIntosh, yapay zekanın neden olduğu devasa iş gücü dönüşümünü tanımlamak adına “Büyük Yer Değiştirme” (The Great Displacement) terimini ortaya attı. Ünlü danışmana göre yapay zeka devrimi, Büyük Buhran yıllarından beri görülmemiş bir ölçekte çalışma hayatını tamamen yeniden şekillendirecek.
TheGreatDisplacement.ai sitesinden sorgulama yapmak için, mesleğinizi İngilizce olarak yazmanız gerekiyor. Örneğin öğretmenseniz teacher yazmalısınız. Ardından "Check My Job" butonuna bastıktan sonra mesleğinizin tahminen ne zaman yapay zekanın eline geçeceğini görebiliyorsunuz.