Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yapay zekanın karanlık yüzü: Düşünme becerilerimiz köreliyor

Yapay zekanın hızlı ve düzenli cevapları, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini köreltebilir. MIT'de yapılan bir araştırma, ChatGPT kullananlarda beyin aktivitesinin ve öğrenme motivasyonunun düştüğünü ortaya koydu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yapay zekanın karanlık yüzü: Düşünme becerilerimiz köreliyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 15:11

Yapay zeka teknolojileri günlük hayatımızı kolaylaştırsa da, eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerimizi köreltebileceği yönündeki tartışmalar her geçen gün daha da artıyor. Konuyla ilgili çarpıcı bir araştırma yapıldı.

Akademisyen ve eğitimciler, yapay zekanın sağladığı "anında ve düzenli cevapların", bireylerin sorun çözme sürecinde ihtiyaç duyulan “yapıcı kafa karışıklığını” ortadan kaldırabileceği görüşünde birleşiyor.

Bu durumun özellikle genç kullanıcılar arasında, düşünme görevini tamamen dijital araçlara devretme eğilimini beslediği ifade ediliyor.

Yapay zekanın karanlık yüzü: Düşünme becerilerimiz köreliyor

YAPAY ZEKA DÜŞÜNME ORTAĞI OLARAK KULLANILMALI

Eleştiriler, yapay zekanın bir “düşünme ortağı” olarak kullanılması gerektiğini, ancak yanlış kullanıldığında uzun vadeli bilişsel becerileri zayıflatabileceğini vurguluyor.

Bu tartışmalara yeni bir boyut kazandıran Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırması, kullanımının beyin etkinliğini düşürdüğünü ve zamanla öğrenme motivasyonunu azalttığını ortaya koydu.

Araştırmanın sonuçları eğitim politikaları ve sınıf içi uygulamalar açısından şimdiden dikkat çekici uyarılar barındırıyor.

MIT Media Lab araştırmacıları, 18-39 yaş arası 54 kişiyi üç gruba ayırarak deneme yazıları yazmalarını istedi. Katılımcılar ChatGPT, Google arama motoru veya yalnızca kendi bilgileriyle yazı yazdı.

EEG ile beyin aktiviteleri ölçülen çalışmada, ChatGPT kullananların “yönetici kontrol” ve “dikkatsel katılım” düzeyleri en düşük çıktı.

Araştırma ekibi, ChatGPT kullanan grubun üçüncü yazılarında özgün fikirler yerine aynı ifadeleri tekrar ettiğini, bazı katılımcıların metni doğrudan yapay zekadan alıp küçük düzenlemelerle teslim ettiğini ortaya çıkardı.

Buna karşılık yalnızca kendi bilgileriyle yazan grup, en yüksek beyin bağlantılılığı ve yaratıcılığını gösterdi. Google arama motorunu kullanarak yazı yazan grupta ise aktif ve yüksek beyin faaliyeti gözlemlendi.

ABD'deki Connecticut Üniversitesinden Dr. Avijit Ghosh, yapay zekanın “anında ve muhteşem” cevaplarının, John Dewey’nin tanımladığı “yapıcı kafa karışıklığını” ortadan kaldırarak derin düşünmeyi engellediğini söyledi.

Yapay zekanın karanlık yüzü: Düşünme becerilerimiz köreliyor

YAPAY ZEKA, ÜRETKEN MÜCADELEYİ ORTADAN KALDIRIRSA...

Ghosh, “Yeni bir beceri öğrenmeye başlarken ‘üretken mücadele’ yaşamak çok değerlidir. bu mücadeleyi ortadan kaldırdığında, özellikle karmaşık ve analitik görevlerde bilişsel gelişim sekteye uğrar.” dedi.

Genç kullanıcılar arasında “metabilişsel tembellik” olarak adlandırılan düşünmeyi yapay zekaya devretme alışkanlığının hızla yayıldığını belirten Ghosh, bunun uzun vadede eleştirel düşünme becerilerinde ölçülebilir bir düşüşe yol açabileceğini aktardı.

Ghosh, yapay zekanın doğru kullanıldığında soru sorma becerisini geliştirebileceğini ancak kişiselleştirilmiş sistemlerin çoğu zaman kullanıcıların mevcut inançlarını pekiştirdiğini, böylece farklı bakış açılarıyla yüzleşme fırsatını azalttığını kaydetti.

Yapay zekanın doğru kullanıldığında soru sorma becerisini geliştirebileceğini aktaran Ghosh, kişiselleştirilmiş algoritmaların çoğunlukla kullanıcıların mevcut inançlarını pekiştirdiğini ifade etti.

Ghosh, bu durumun, bireylerin karşıt görüşlerle yüzleşmesini engelleyerek "entelektüel esnekliklerini sınırlayabileceğine" dikkati çekti.

Merak duygusunu "eleştirel düşünmenin motorudur” şeklinde niteleyen Ghosh, yapay zekanın merakı beslemek yerine, hızlı cevap vererek onu köreltebileceğini belirtti.

Ghosh'a göre bu, bireylerin yalnızca bilgiye erişme biçimlerini değil, bilgiyi sorgulama kapasitelerini de etkiliyor.

Ghosh, eğitim alanında yapay zekanın kullanımına dair net sınırlar çizilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle erken yaşlarda, öğrencilerin düşünme süreçlerini devretmelerinin, ileride telafisi güç bilişsel alışkanlıklar oluşturabileceğini ifade etti.

Buna karşılık, belirli bir bilgi altyapısına sahip öğrenciler için yapay zekanın faydalarına değinen Ghosh, bu kişiler için bunun karmaşık problemleri çözmede yardımcı bir araç olabileceğini vurguladı.

Yapay zekanın karanlık yüzü: Düşünme becerilerimiz köreliyor

DÜŞÜNMEYİ DERİNLEŞTİREN BİR ORTAK OLMALI

Ghosh, “Ama bu, düşünme sürecini kısaltan bir asistan değil, düşünmeyi derinleştiren bir ortak olmalı.” dedi.

Yapay zeka ile öğrenmeye çalışma veya bilişsel zeka gerektiren konuları yapay zekaya sorup bilgi edinmeye çalışmanın zararları, tahmin edilebilir sonuçların ötesinde felaketlere yol açabiliyor.

Oakland Üniversitesinden Prof. Dr. Barbara Oakley, bu konuya bir örnek vererek, "Finlandiya'da çarpım tablosunu hiç öğrenmemiş bir hemşirelik öğrencisini düşünün. Bir ilaç dozunu hesaplıyor, hesap makinesine "10 × 10" yazıyor, ancak yanlışlıkla fazladan bir sıfıra basıyor. Ekranda "1000" görünüyor. Hiç tereddüt etmeden kabul ediyor. Neden mi? Bir şeylerin feci şekilde ters gittiğini bildiren bir iç alarm sistemi yok." şeklinde aktardı.

Oakley, bireylerin yapay zekaya bilişsel zeka gerektiren sorular sormadan önce o konuda temel bazı bilgilere sahip olmasının kritik olduğunu vurguladı. Bu sayede yapay zekadan elde edilen çıktılar, temel bilgilerle örtüşmüş olur ve yapay zeka kişinin adeta "asistanı" gibi hareket eder.

Hataları fark etme özelliğinin kaybolmasının tehlikeli olduğunu belirten Oakley, "Sağlık, mühendislik, finans ve sayısız başka alanlarda, zihindeki bilgi, güncelliğini yitirmiş bir yük değil, teknoloji başarısız olduğunda veya girdi hataları yaptığımızda son savunma hattımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrenme sürecinde "beynin hata sinyalleri vermesinin" kritik olduğunu vurgulayan Oakley, "Bir öğrenci zor bir soruyla karşılaştığında hemen ChatGPT’ye başvurursa, bu, beynin en güçlü öğrenme mekanizmasını devre dışı bırakır.” diye ekledi.

Oakley, “Temel bilgi altyapısı olmadan kişiler, yapay zekanın sofistike görünümlü ancak değersiz çıktılarını gerçek kaliteyi ayırt edemez. Yapay zeka, sağlam bilgi temeli olanlar için güçlü bir araçtır, ancak temeli eksik olanlarda yüzeysel bir ustalık yanılsaması yaratır.” şeklinde konuştu.

Yapay zeka sistemlerinin eğitimde mevcut önyargıları pekiştirebileceğine işaret eden Oakley, “kendi keşfetsin” yaklaşımının özellikle matematik gibi karmaşık konularda öğrencilerin başarısını düşürebileceğine dair örnekler sundu.

En etkili öğrenmenin, öğrencilerin yaklaşık yüzde 85 oranında doğru cevap verdiği “ideal zorluk seviyesinde” gerçekleştiğini kaydeden Oakley, yapay zekanın bu seviyeye yönlendiren bir “düşünme ortağı” olarak tasarlanması gerektiğini ifade etti.

Yapay zekanın karanlık yüzü: Düşünme becerilerimiz köreliyor

BİLİŞSEL EROZYON RİSKİNİ ARTIRIYOR

MIT araştırmasının özet ve sonuç bölümünde, ChatGPT gibi üretken yapay zeka araçlarının düzenli kullanımının özellikle genç kullanıcılar için “bilişsel erozyon” riskini artırabileceği belirtildi.

Çalışmaya göre, bu tür araçlar öğrenme sürecinin merkezindeki "problem çözme, hafıza güçlendirme ve yaratıcı düşünme aşamalarını" devre dışı bırakabiliyor.

Araştırma ekibi, düşük düzeyde beyin katılımının uzun vadede eleştirel düşünme becerilerinin gelişimini yavaşlatabileceğini ve kullanıcıların bilgiye yalnızca “dış kaynaklardan” erişen pasif tüketicilere dönüşebileceğini vurguladı.

Çalışmada ayrıca, yapay zekanın doğru şekilde entegre edilmesi halinde öğrenmeyi destekleyebileceği, bunun ancak kullanıcıların temel bilgi ve beceri altyapısına sahip olması durumunda mümkün olduğu kaydedildi.

Araştırmacılar, eğitimde bu araçların kullanımına ilişkin net sınırlar çizilmesi gerektiğini ve erken yaşta yoğun yapay zeka kullanımının “geri dönüşü zor bilişsel alışkanlıklar” yaratabileceğini ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri 2025! Yapay zeka Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversitelerini listeledi
ASELSAN'dan yapay zeka hamlesi: Yılda 25 milyon dolar tasarruf!
ETİKETLER
#yapay zeka
#mit
#chatgpt
#Edukasyon
#Bilişsel Gelişme
#Düşünme Becerileri
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.