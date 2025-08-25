Türkiye'nin en iyi üniversiteleri 2025! Yapay zeka Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversitelerini listeledi

ÖSYM tarafından 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS sınavının ardından bugün yerleştirme sonuçları duyuruldu. Adaylar kazandıkları üniversitelere dair araştırmalara başlarken Türkiye'nin en iyi üniversitelerini yapay zekaya sorduk. İşte listede yer alan üniversiteler!

TÜRKİYE'NİN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ 2025

Türkiye'de binlerce kişinin katıldığı YKS sınavı tamamlandı. Adaylar sınav tercihlerinin ardından bugün üniversitelere yerleşti. Yapay zekaya göre Türkiye'nin en iyi üniversiteleri şöyle oldu:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – Ankara

Koç Üniversitesi – İstanbul

Sabancı Üniversitesi – İstanbul

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – İstanbul

Boğaziçi Üniversitesi – İstanbul

Hacettepe Üniversitesi – Ankara

İstanbul Üniversitesi – İstanbul

Ankara Üniversitesi – Ankara

Marmara Üniversitesi – İstanbul

Ege Üniversitesi – İzmir

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜNİVERSİTELERİ NERELER?

Ülkemizde birçok üniversitede iyi derece eğitim verilirken okullarda okuyanlar mezun olduktan sonra iyi işler bulabiliyor. Öğretim üyesi kadrosu, öğrenci kitlesi ve akademik kadro açısından zengin olan birçok üniversitemiz bulunurken her yıl milyonlarca öğrenci üniversitelere kayıt oluyor. En çok tercih edilen üniversitelerin listesinde ilk sırada ODTÜ yer alıyor. Araştırma üretkenliğinin yüksek olması ve mezunların uluslararası bağlantılarının geniş olmasının yanında mühendislik ve sosyal bilimler açısından güçlü olması yönünden tercih ediliyor.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ LİSTEYE ADINI YAZDIRDI

ODTÜ URAP'ın hazırladığı rapora göre Koç Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ 3 listede ilk 500'de yer alarak en fazla sıralamalarda kendine yer bulan üniversiteler arasında yer aldı. Koç, Hacettepe, İstanbul Teknik, Ankara, Ege, Atatürk ve İstanbul üniversiteleri olmak üzere 7 üniversite de 11 dünya sıralama listelerinin hepsinde yer almayı başardı.

Boğaziçi, ODTÜ, Bilkent, Yıldız Teknik, Erciyes, Marmara, Dokuz Eylül, Çukurova ve Gazi üniversiteleri de 10 dünya sıralamasına girerken, Fırat, Akdeniz, Sakarya, Karadeniz Teknik, Sabancı, Bursa Uludağ, Gebze Teknik ve Süleyman Demirel üniversiteleri 9 sıralamada, İstanbul-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri, Selçuk, Kocaeli, Eskişehir Osmangazi, Çankaya üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 8 sıralama, Ondokuz Mayıs, Necmettin Erbakan, İstanbul Medeniyet, Mersin, Gaziantep, Pamukkale, Başkent, TOBB Ekonomi ve Teknoloji, İstanbul Aydın ve İstanbul Bilgi üniversiteleri ise 7 sıralamaya girmeyi başardı.