Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Türkiye'nin en iyi üniversiteleri 2025! Yapay zeka Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversitelerini listeledi

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Türkiye'nin en iyi üniversiteleri araştırıldı. Milyonlarca öğrenci yerleştirme sonuçlarını bugün öğrenirken kazandıkları üniversiteleri araştırmaya başladı. Yapay zeka, Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversitelerini listeledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri 2025! Yapay zeka Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversitelerini listeledi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 15:08

ÖSYM tarafından 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan sınavının ardından bugün sonuçları duyuruldu. Adaylar kazandıkları üniversitelere dair araştırmalara başlarken 'nin en iyi üniversitelerini yapay zekaya sorduk. İşte listede yer alan üniversiteler!

TÜRKİYE'NİN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ 2025

Türkiye'de binlerce kişinin katıldığı YKS sınavı tamamlandı. Adaylar sınav tercihlerinin ardından bugün üniversitelere yerleşti. Yapay zekaya göre Türkiye'nin en iyi üniversiteleri şöyle oldu:

  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – Ankara
  • Koç Üniversitesi – İstanbul
  • Sabancı Üniversitesi – İstanbul
  • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – İstanbul
  • Boğaziçi Üniversitesi – İstanbul
  • Hacettepe Üniversitesi – Ankara
  • İstanbul Üniversitesi – İstanbul
  • Ankara Üniversitesi – Ankara
  • Marmara Üniversitesi – İstanbul
  • Ege Üniversitesi – İzmir
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri 2025! Yapay zeka Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversitelerini listeledi

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜNİVERSİTELERİ NERELER?

Ülkemizde birçok üniversitede iyi derece eğitim verilirken okullarda okuyanlar mezun olduktan sonra iyi işler bulabiliyor. Öğretim üyesi kadrosu, öğrenci kitlesi ve akademik kadro açısından zengin olan birçok üniversitemiz bulunurken her yıl milyonlarca öğrenci üniversitelere kayıt oluyor. En çok tercih edilen üniversitelerin listesinde ilk sırada yer alıyor. Araştırma üretkenliğinin yüksek olması ve mezunların uluslararası bağlantılarının geniş olmasının yanında mühendislik ve sosyal bilimler açısından güçlü olması yönünden tercih ediliyor.

Türkiye'nin en iyi üniversiteleri 2025! Yapay zeka Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversitelerini listeledi

TÜRKİYE'NİN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ LİSTEYE ADINI YAZDIRDI

ODTÜ URAP'ın hazırladığı rapora göre , Hacettepe Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ 3 listede ilk 500'de yer alarak en fazla sıralamalarda kendine yer bulan üniversiteler arasında yer aldı. Koç, Hacettepe, İstanbul Teknik, Ankara, Ege, Atatürk ve İstanbul üniversiteleri olmak üzere 7 de 11 dünya sıralama listelerinin hepsinde yer almayı başardı.

Boğaziçi, ODTÜ, Bilkent, Yıldız Teknik, Erciyes, Marmara, Dokuz Eylül, Çukurova ve Gazi üniversiteleri de 10 dünya sıralamasına girerken, Fırat, Akdeniz, Sakarya, Karadeniz Teknik, Sabancı, Bursa Uludağ, Gebze Teknik ve Süleyman Demirel üniversiteleri 9 sıralamada, İstanbul-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri, Selçuk, Kocaeli, Eskişehir Osmangazi, Çankaya üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 8 sıralama, Ondokuz Mayıs, Necmettin Erbakan, İstanbul Medeniyet, Mersin, Gaziantep, Pamukkale, Başkent, TOBB Ekonomi ve Teknoloji, İstanbul Aydın ve İstanbul Bilgi üniversiteleri ise 7 sıralamaya girmeyi başardı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Üniversite kayıtları online oluyor mu? Elektronik kayıt tarihleri 2025
ETİKETLER
#Türkiye
#yks
#üniversite
#koç üniversitesi
#ODTÜ
#yerleştirme
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.