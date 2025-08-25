Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Üniversite kayıtları online oluyor mu? Elektronik kayıt tarihleri 2025

2025 yılında uygulanan YKS sınavında tercih süreci tamamlandı, bugün yerleştirme sonuçları duyuruldu. Milyonlarca öğrenci ise üniversite kayıtları online oluyor mu araştırmaya başladı. Adaylar kazandıkları üniversitelere online olarak elektronik kayıt yaptırabiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Üniversite kayıtları online oluyor mu? Elektronik kayıt tarihleri 2025
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 12:41
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 12:41

ÖSYM tarafından uygulanan sınavında süreç tamamlandı. Bugün açıklanan sonuçlarının ardından adaylar üniversite kayıtlarının başlamasını bekliyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI ONLİNE OLUYOR MU?

Üniversite kayıt işlemleri 1 Eylül itibarıyla başlıyor. 2 milyondan fazla kişinin katıldığı YKS sınavında bugün yerleştirme sonuçları duyuruldu. Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa yerleşen adaylar üniversite kayıtlarının online olup olmadığını araştırdı. Üniversite kayıtları online olabiliyor. Adaylar 1-3 Eylül aralığında ile kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. E Devlet Kapısı üzerinden elektronik kayıt yapılabiliyor.

Üniversite kayıtları online oluyor mu? Elektronik kayıt tarihleri 2025

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bugün adaylar kazandıkları okulları öğrendi. Adaylar elektronik kayıt yaparak üniversiteye gitmeden kayıt işlemlerini tamamlayabiliyor. E devlet üzerinden yapılacak olan elektronik kayıt işlemleri 1-3 Eylül aralığında olurken normal kayıtlar 1-5 Eylül aralığında yapılacak. Elektronik kayıt yaptırdığına dair belge alan öğrenciler üniversiteye giderek yeniden kayıt yaptırmak zorunda kalmayacak.

Üniversite kayıtları online oluyor mu? Elektronik kayıt tarihleri 2025

ÜNİVERSİTE YKS ELEKTRONİK KAYIT NEREDEN YAPILIYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanan YKS sınavında yerleştirme sonuçları duyuruldu. Adaylar yerleştirme sonuçlarını öğrenirken kayıt işlemlerini elektronik olarak yapabilecekler. 2025-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül, elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül'de yapılabilecek. Elektronik kayıt işlemleri e devlet üzerinden yapılıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ek tercihler ücretli mi, ne kadar? ÖSYM YKS 2. tercihler bekleniyor
YKS sonuçları açıklandı, kiralık ev arayışı başladı! Hangi ilde fiyatlar ne kadar?
ETİKETLER
#e-devlet
#yks
#yerleştirme
#Elektronik Kayıt
#Üniversite Kaydı
#Online Kayıt
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.