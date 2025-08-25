Üniversite kayıtları online oluyor mu? Elektronik kayıt tarihleri 2025

ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavında süreç tamamlandı. Bugün açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından adaylar üniversite kayıtlarının başlamasını bekliyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI ONLİNE OLUYOR MU?

Üniversite kayıt işlemleri 1 Eylül itibarıyla başlıyor. 2 milyondan fazla kişinin katıldığı YKS sınavında bugün yerleştirme sonuçları duyuruldu. Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa yerleşen adaylar üniversite kayıtlarının online olup olmadığını araştırdı. Üniversite kayıtları online olabiliyor. Adaylar 1-3 Eylül aralığında elektronik kayıt ile kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. E Devlet Kapısı üzerinden elektronik kayıt yapılabiliyor.

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bugün adaylar kazandıkları okulları öğrendi. Adaylar elektronik kayıt yaparak üniversiteye gitmeden kayıt işlemlerini tamamlayabiliyor. E devlet üzerinden yapılacak olan elektronik kayıt işlemleri 1-3 Eylül aralığında olurken normal kayıtlar 1-5 Eylül aralığında yapılacak. Elektronik kayıt yaptırdığına dair belge alan öğrenciler üniversiteye giderek yeniden kayıt yaptırmak zorunda kalmayacak.

ÜNİVERSİTE YKS ELEKTRONİK KAYIT NEREDEN YAPILIYOR?

