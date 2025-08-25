Ek tercihler ücretli mi, ne kadar? ÖSYM YKS 2. tercihler bekleniyor

2025 yılında 2 milyondan fazla kişinin başvurduğu YKS sınavında bugün yerleştirme sonuçları açıklandı. İstediği okulu kazanamayan adaylar 2. tercihler döneminde yeniden tercih yapacak.

EK TERCİHLER ÜCRETLİ Mİ, PARALI MI 2025?

2025 yılında ek tercih ücretleri henüz duyurulmazken ek tercihler ücretli oluyor. YKS sınavına katılan ve yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercih döneminde şansını deniyor. YKS ek tercih yapmak için ÖSYM tarafından belirlenen ücret ödenmelidir.

EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL 2025?

YKS ek tercih ücretleri 2025 yılında henüz belirlenmezken tercih sürecinin başladığı zaman duyurulması bekleniyor. Üniversiteye kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar belli olacak. Ek tercihlerin başlayacağı dönem ek tercih 2205 ücreti de duyurulacak. 2024 yılında ek tercih ücreti 80 TL olarak belirlenmişti. Ek tercih ücretini yatırmayan öğrencilerin tercihleri geçersiz sayılıyor.