TGRT Haber
27°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Ek tercihler ücretli mi, ne kadar? ÖSYM YKS 2. tercihler bekleniyor

ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarını bugün açıklarken adaylar kazandığı üniversiteleri öğrendi. 2025 yılında herhangi bir programa kayıt yaptırmaya hak kazanamayanlar ek tercih yapacak. Binlerce kişi ek tercihler ücretli mi merak ederken gözler 2. tercihlerin başlama tarihinde.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 12:15

2025 yılında 2 milyondan fazla kişinin başvurduğu sınavında bugün sonuçları açıklandı. İstediği okulu kazanamayan adaylar 2. tercihler döneminde yeniden tercih yapacak.

EK TERCİHLER ÜCRETLİ Mİ, PARALI MI 2025?

2025 yılında ek tercih ücretleri henüz duyurulmazken ek tercihler ücretli oluyor. YKS sınavına katılan ve yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercih döneminde şansını deniyor. YKS ek tercih yapmak için tarafından belirlenen ödenmelidir.

EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL 2025?

YKS ek tercih ücretleri 2025 yılında henüz belirlenmezken tercih sürecinin başladığı zaman duyurulması bekleniyor. Üniversiteye kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar belli olacak. Ek tercihlerin başlayacağı dönem ek tercih 2205 ücreti de duyurulacak. 2024 yılında ek tercih ücreti 80 TL olarak belirlenmişti. Ek tercih ücretini yatırmayan öğrencilerin tercihleri geçersiz sayılıyor.

TGRT Haber
