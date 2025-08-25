Tercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi? YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavına bu sene 2 milyondan fazla kişi başvuruda bulundu. 25 Ağustos Pazartesi günü yerleştirme sonuçları duyuruldu.

TERCİH YAPIP YERLEŞEMEYİNCE OBP DÜŞER Mİ 2025?

Bu sene 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS sınavında yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzuna göre tercih yapıp herhangi bir programa yerleşemeyen adayların OBP kesintisi olmuyor. Adaylar bu yıl tercih yapıp herhangi bir programa yerleşemediyse bir sonraki sene OBP puanında düşüş yaşamıyor. Adayların BP’leri tam katsayı olan 0.12 ile hesaplanmaya devam ediyor.

TERCİH YAPIP KAYIT YAPTIRMAZSAM OBP DÜŞER Mİ?

YKS sınavına katılan ve tercih döneminde istediği okulları tercih edenler bugün yerleştirme sonuçlarını öğrendi. Tercih yapıp bir programa yerleşen adaylar kayıt yaptırmazsa o programa kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, bir sonraki yıl YKS’ye girdiğinde OBP katsayısı 0.12’den 0.06’ya düşmekte. Yerleşip kayıt yaptırmayan adayların OBP puan yarı yarıya düşüyor.