Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

YKS yerleşenler ek tercih yapabilir mi 2025? 2. tercih tarihi

YKS tercihlerinde yerleşenlerin ek tercih yapabilme ihtimali araştırılıyor. YKS sınavının yerleştirme sonuçları 25 Ağustos tarihinde duyuruldu. Herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamayanlar YKS 2. tercihlerin ne zaman yapılacağına dair açıklama bekliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
YKS yerleşenler ek tercih yapabilir mi 2025? 2. tercih tarihi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 11:33

tarafından uygulanan sınavında süreç devam ederken bugün yerleştirme sonuçları duyuruldu. Milyonlarca öğrenci sınav tercih sonuçlarına bakarken herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamayanlar ek tercih sürecini bekliyor.

YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ 2025?

ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavında tercih sonuçları bugün açıklandı. Sınava katılan adaylar tercih işlemlerini tamamlarken sonuçlar bugün duyuruldu. YKS tercihi yapıp yerleşen adayların ek tercih hakkı bulunmuyor. Tercih sonucunda herhangi bir programa yerleşemeyenler ek tercih yapabilirken yerleşenler ek tercih yapamıyor.

YKS yerleşenler ek tercih yapabilir mi 2025? 2. tercih tarihi

2. TERCİHLER NE ZAMAN 2025?

2025 yılında 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS sınavında yerleştirme sonuçları bugün duyuruldu. Tercihler sonucunda adayların kazandığı okullar belli oldu. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar 2. tercihlerin başlayacağı tarihi bekliyor. ÖSYM tarafından şu an için 2. tercihlerin başlama tarihi açıklanmazken adayların kayıtlarını yaptırmasının ardından 2. tercihler başlayacak. Kayıtların ardından boş kontenjanlar belli olacak ve ardından süreç başlayacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi? YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
ETİKETLER
#ösym
#yks
#Yerleştirmesonuçları
#Ektercih
#Yks2025
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.