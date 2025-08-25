YKS yerleşenler ek tercih yapabilir mi 2025? 2. tercih tarihi

ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavında süreç devam ederken bugün yerleştirme sonuçları duyuruldu. Milyonlarca öğrenci sınav tercih sonuçlarına bakarken herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamayanlar ek tercih sürecini bekliyor.

YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ 2025?

ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavında tercih sonuçları bugün açıklandı. Sınava katılan adaylar tercih işlemlerini tamamlarken sonuçlar bugün duyuruldu. YKS tercihi yapıp yerleşen adayların ek tercih hakkı bulunmuyor. Tercih sonucunda herhangi bir programa yerleşemeyenler ek tercih yapabilirken yerleşenler ek tercih yapamıyor.

2. TERCİHLER NE ZAMAN 2025?

2025 yılında 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS sınavında yerleştirme sonuçları bugün duyuruldu. Tercihler sonucunda adayların kazandığı okullar belli oldu. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar 2. tercihlerin başlayacağı tarihi bekliyor. ÖSYM tarafından şu an için 2. tercihlerin başlama tarihi açıklanmazken adayların kayıtlarını yaptırmasının ardından 2. tercihler başlayacak. Kayıtların ardından boş kontenjanlar belli olacak ve ardından süreç başlayacak.