TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
27°
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

YKS sonuçları açıklandı, kiralık ev arayışı başladı! Hangi ilde fiyatlar ne kadar?

Milyonlarca üniversite öğrencisi adayını ilgilendiren YKS tercih sonuçları açıklandı. Hangi şehirde okuyacağını öğrenen milyonlarca aday, yurt ya da ev arayışına geçti. Aileler kira araştırmalarına başladı. Yurtlarda çocuklarını barındırmak istemeyen anne-babaların ise masrafları cep yakacak. Özellikle İstanbul ve Ankara'da kira fiyatları dudak uçuklatıyor.

YKS sonuçları açıklandı, kiralık ev arayışı başladı! Hangi ilde fiyatlar ne kadar?
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
25.08.2025
12:01
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
12:05

Milyonlarca aday, 2025 Kurumları Sınavı'nda () ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini de gerçekleştiren adaylar için 'den son dakika açıklaması geldi. YKS tercih sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı.

ÖSYM'NİN SİTESİNDEN ERİŞİME AÇILDI

sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2025-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

YKS 2025 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS sonuçları açıklandı, kiralık ev arayışı başladı! Hangi ilde fiyatlar ne kadar?

HANGİ İLDE KİRALAR NE KADAR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Tercih yapanlar yerleştirmeler kapsamında işlemlere başlayacakları günü beklerken aileler de il dışında okuyacak çocukları için bütçe ayarlamalarına başladı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir gibi açısından popüler şehirlerde öğrencilere yönelik yurtlar dışında kiralık daireler de tercih edilebiliyor.

YKS sonuçları açıklandı, kiralık ev arayışı başladı! Hangi ilde fiyatlar ne kadar?

İstanbul'da evlere ranzalar konulup onlarca öğrencinin barınması sağlanan yerler de var, 3+1 lüks sitelerde yer alan konutlar da var.

İstanbul'da öğrencilere yönelik verilen ilanlarda en uygun olanı 3 bin 500 lirayla Esenler'deki apart bulunuyor. En pahalısıysa 3+1, 120 metrekare, Ataşehir'de 90 bin lira aylık kirası olan daire oldu. Öğrenciye kiralık daireler arasında İstanbul ortalaması ise 25 bin lira oldu.

Ankara'da en ucuz kira 7 bin 500 lira, en yükseği ise 55 bin lira oldu. Ortalama fiyat ise 22 bin lira seviyelerinde gerçekleşiyor.

YKS sonuçları açıklandı, kiralık ev arayışı başladı! Hangi ilde fiyatlar ne kadar?

İzmir'de en ucuz kira 7 bin 500 lirayla Buca'da yer alırken Karabağlar'da kira 72 bin liraya yükseldi. Ortalama kira ise 20 bin lira oldu.

Çanakkale'de en ucuz kira 6 bin 500 lira, en yüksek kira da 35 bin lira oldu. Ortalama kira tutarı 18 bin lira oldu.

Eskişehir'de en ucuz kira 7 bin 500 lira olurken en yüksek kira 27 bin lira oldu. Ortalaması ise 11 bin lira seviyelerinde gerçekleşiyor.

TGRT Haber
