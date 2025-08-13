2025 YKS tercih süresi uzatılacak mı?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih maratonu sona erdi.

Adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre tercihlerini tamamlarken, sürecin uzatılıp uzatılmayacağı konusu gündemdeki yerini koruyor.

2025 YKS TERCİH SÜRESİ UZATILACAK MI?

Ancak henüz resmi bir uzatma duyurusu yapılmadı.

Bu nedenle belirtilen süre içerisinde sisteme girilmeyen veya onaylanmayan tercih listeleri geçersiz sayılacak.

Bu nedenle adayların işlemlerini son ana bırakmamaları önem taşıyor.

Önceki yıllarda, adaylardan gelen yoğun talep, yaşanan teknik aksaklıklar veya diğer zorunlu nedenlerle tercih sürelerinde uzatma yapıldığı görülmüştü.

Bu durum, bu yıl da benzer bir karar alınabileceği ihtimalini gündemde tutuyor.

Adayların süreçle ilgili en doğru ve güncel bilgilere ulaşmak için yalnızca ÖSYM'nin resmi internet sitesi (osym.gov.tr) ve sosyal medya hesaplarını takip etmesi gerekiyor.