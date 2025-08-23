10 bin aile kira öder gibi ev sahibi olacak! Faiz ve ara ödeme yok: 120 ay vadeli proje yüzleri güldürecek!

Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi tarafından hayata geçirilen sosyal konut projesiyle dar gelirli 10 bin aile kira öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacak.

10 BİN AİLE DAHA EV SAHİBİ OLUYOR

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamada, daha önce 5 bin 500 vatandaşın kira öder gibi ev sahibi yapıldığı hatırlatılarak, Aile Yılı'nda aynı şartlarda 10 bin ailenin ev sahibi yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, herkesin ev sahibi olması için çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

BAŞKAN TAHMAZOĞLU AÇIKLADI

Bu yılın Aile Yılı olması nedeniyle konutu olmayan vatandaşlara Şahinbey Belediyesi olarak sosyal konut yapmak için harekete geçtiklerini belirten Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Eylül ayında gerçekleştireceğimiz kura ile hak sahiplerini belirleyeceğiz. Değerlendirme süreci devam ediyor ve ödeme planını oluşturduk. Özellikle şunu belirtmek istiyorum kredi yok, faiz yok, banka yok, ara ödeme yok. Belediye imkanlarımızla 10 yıl 120 ay vade imkanı sunuyoruz. Konut maliyetinin yüzde 20'si olan 420 bin lira peşinatı da tek seferde talep etmiyoruz."

Tahmazoğlu, vatandaşları yormamak için bu ödemeyi dört eşit taksit halinde aldıklarını, 105 bin liralık ilk taksidin 2026 ocak ayında, diğer taksitlerin ise nisan, temmuz ve ekim aylarında ödeneceğini ifade etti.

Peşinat dışında başka bir ödeme alınmayacağının altını çizen Tahmazoğlu, şöyle devam etti:

"Evinize yerleşmeden taksit ödemeyeceksiniz. Konutlarımızı 2026 yılının sonunda teslim etmeyi planlıyoruz. Ödemelerinizi ise 2027 yılı ocak ayı ile başlayacak ve ilk taksit 14 bin lira olup kalan borcunuzu ise her yılın sonunda TÜFE oranında güncelleyeceğiz. Amacımız sizleri yormadan, kira öder gibi kolayca ev sahibi yapmak. Konutlarımız şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Yuvalarınızda huzurunuz ve bereketiniz daim olsun."