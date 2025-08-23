Fed Başkanı Powell konuştu, piyasalar coştu: Milyarderler bir günde servetlerine servet kattı!
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole’da yaptığı faiz indirimine işaret eden açıklamalar, küresel piyasalarda ralli etkisi oluşturdu. Borsalardaki yükselişle birlikte dünyanın en zengin 10 milyarderinin toplam serveti bir günde 33 milyar dolar arttı. İşte servetlerini katlayan o isimler ve yaşanılan artışlar...
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada faiz indirimi ihtimaline temkinli de olsa kapı araladı. Powell, “Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir” ifadelerini kullandı.
PİYASALARDA REKOR YÜKSELİŞ
Powell’ın mesajlarının ardından pay piyasalarında sert yükselişler yaşandı.
Dow Jones endeksi 800 puanı aşan artışla yüzde 1,89 değer kazandı ve 45.631,74 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 1,51 artışla 6.466,48 puana yükseldi.
Nasdaq endeksi yüzde 1,88 prim yaparak 21.496,54 puana ulaştı.