27°
Fed Başkanı Powell konuştu, piyasalar coştu: Milyarderler bir günde servetlerine servet kattı!

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole’da yaptığı faiz indirimine işaret eden açıklamalar, küresel piyasalarda ralli etkisi oluşturdu. Borsalardaki yükselişle birlikte dünyanın en zengin 10 milyarderinin toplam serveti bir günde 33 milyar dolar arttı. İşte servetlerini katlayan o isimler ve yaşanılan artışlar...

() Başkanı , Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada ihtimaline temkinli de olsa kapı araladı.
Powell, “Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir” ifadelerini kullandı.

Fed Başkanı Powell konuştu, piyasalar coştu: Milyarderler bir günde servetlerine servet kattı!

PİYASALARDA REKOR YÜKSELİŞ

Powell’ın mesajlarının ardından pay piyasalarında sert yükselişler yaşandı.

  • Dow Jones endeksi 800 puanı aşan artışla yüzde 1,89 değer kazandı ve 45.631,74 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
  • S&P 500 endeksi yüzde 1,51 artışla 6.466,48 puana yükseldi.
  • Nasdaq endeksi yüzde 1,88 prim yaparak 21.496,54 puana ulaştı.

MİLYARDERLERİN SERVETİNDE 33 MİLYAR DOLARLIK SIÇRAMA

Borsadaki ralli, dünyanın en zengin 10 insanının servetine bir günde 33 milyar dolar ekledi.

Fed Başkanı Powell konuştu, piyasalar coştu: Milyarderler bir günde servetlerine servet kattı!

ELON MUSK ZİRVEDE

Tesla hisselerindeki yüzde 5’lik yükseliş, ’ın servetini 9,3 milyar dolar artırdı. Musk’ın toplam varlığı yaklaşık 417 milyar dolara ulaştı.

LARRY ELLİSON VE JEFF BEZOS GÜÇLENDİ

  • Oracle hisseleri yüzde 1,7 yükselirken, Larry Ellison’ın serveti 4,4 milyar dolar artarak 282 milyar dolara çıktı.
  • Amazon hisselerindeki yüzde 2,5’lik yükseliş ise Jeff Bezos’a 4,4 milyar dolar kazandırdı. Bezos’un serveti 239 milyar dolara ulaştı.
Fed Başkanı Powell konuştu, piyasalar coştu: Milyarderler bir günde servetlerine servet kattı!

ZUCKERBERG VE GOOGLE KURUCULARI DA KAZANDI

Meta hisseleri yüzde 1,8 prim yaptı. Mark Zuckerberg’in serveti 3,6 milyar dolar artarak 258,5 milyar dolara yükseldi.

Alphabet hisselerindeki yüzde 3,6’lık değer kazancı Larry Page’e 3,2 milyar dolar, Sergey Brin’e ise 2,9 milyar dolar ekledi.

Fed Başkanı Powell konuştu, piyasalar coştu: Milyarderler bir günde servetlerine servet kattı!

NVİDİA, MİCROSOFT VE LVMH HİSSELERİ DESTEKLEDİ

  • Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın varlığı 2 milyar dolar artarak 154,2 milyar dolara çıktı.
  • Microsoft’un eski CEO’su Steve Ballmer, küçük bir artışla 513 milyon dolar kazandı ve serveti 153 milyar dolara ulaştı.
  • LVMH hisseleri yüzde 3’ten fazla yükseldi, Bernard Arnault ve ailesi 2,9 milyar dolar kazanarak toplam servetini 150,9 milyar dolara taşıdı.

Berkshire Hathaway’in ünlü yatırımcısı Warren Buffett’ın serveti ise 64 milyon dolar artarak 146 milyar dolara çıktı.

