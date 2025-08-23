Menü Kapat
27°
Ekonomi
Avatar
Editor
 İrem Çınar

Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin tarihi zirvelere ulaştığı haftada, yatırımcıya en yüksek kazandıran ve en çok değer kaybeden hisseler belirlendi. Peki, BIST 100'de bu hafta hangi hisseler yükselişte, hangileri değer kaybetti? İşte piyasaların son durumu ve haftanın en dikkat çeken hisse performansları…

’da , geçen haftayı yüzde 4,62 artışla 11.372,33 puandan kapattı. Endeks haftalık hareketinde en düşük 10.850,22, en yüksek ise 11.398,27 puanı gördü.

Sektör bazında ise sanayi endeksi yüzde 4,81 yükselişle 14.746,58 puana, hizmetler endeksi yüzde 2,27 artışla 11.330,17 puana, mali endeks yüzde 4,80 kazançla 15.126,47 puana, teknoloji endeksi ise yüzde 5,25 primle 24.947,49 puana ulaştı.

Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELERİ

Hafta boyunca BIST 100 hisseleri arasında en fazla değer kazanan şirket yüzde 23,90 ile Çan2 Termik oldu. Bu hisseleri sırasıyla yüzde 22,68 artışla Şekerbank ve yüzde 22,56 yükselişle Sasa Polyester takip etti.

Öte yandan, en çok kaybettiren hisseler arasında yüzde 14,06 ile Tureks Turizm Taşımacılık öne çıktı. Efor Çay Sanayi yüzde 11,87, Hektaş ise yüzde 5,84 değer kaybetti.

Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

Borsa İstanbul’da işlem gören en değerli şirketler ise piyasa değerleriyle ASELSAN (827 milyar 640 milyon TL), Garanti BBVA (628 milyar 320 milyon TL) ve Koç Holding (472 milyar 438 milyon TL) oldu.

