Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, geçen haftayı yüzde 4,62 artışla 11.372,33 puandan kapattı. Endeks haftalık hareketinde en düşük 10.850,22, en yüksek ise 11.398,27 puanı gördü.

Sektör bazında ise sanayi endeksi yüzde 4,81 yükselişle 14.746,58 puana, hizmetler endeksi yüzde 2,27 artışla 11.330,17 puana, mali endeks yüzde 4,80 kazançla 15.126,47 puana, teknoloji endeksi ise yüzde 5,25 primle 24.947,49 puana ulaştı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELERİ

Hafta boyunca BIST 100 hisseleri arasında en fazla değer kazanan şirket yüzde 23,90 ile Çan2 Termik oldu. Bu hisseleri sırasıyla yüzde 22,68 artışla Şekerbank ve yüzde 22,56 yükselişle Sasa Polyester takip etti.

Öte yandan, en çok kaybettiren hisseler arasında yüzde 14,06 ile Tureks Turizm Taşımacılık öne çıktı. Efor Çay Sanayi yüzde 11,87, Hektaş ise yüzde 5,84 değer kaybetti.

Borsa İstanbul’da işlem gören en değerli şirketler ise piyasa değerleriyle ASELSAN (827 milyar 640 milyon TL), Garanti BBVA (628 milyar 320 milyon TL) ve Koç Holding (472 milyar 438 milyon TL) oldu.