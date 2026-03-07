Yeni Xbox geliyor: Project Helix PC oyunlarını da çalıştıracak

Microsoft’un yeni Xbox CEO’su Asha Sharma, uzun süredir teknoloji dünyasında konuşulan yeni nesil Xbox hakkında ilk resmi bilgileri paylaştı. Sharma, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada geliştirme aşamasındaki yeni sistemin kod adının “Project Helix” olduğunu duyurdu.

Bu açıklamayla birlikte aylardır dolaşan söylentiler de doğrulanmış oldu. Kulislerde konuşulan yeni konsol iddiaları artık resmi hale gelirken, oyun dünyasında heyecan da bir anda yükseldi. Sharma’nın duyurusu aynı zamanda Xbox tarafında yeni yönetimin ilk büyük hamlesi olarak görülüyor. Çünkü Phil Spencer’ın görevden ayrılmasının ardından şirketin oyun stratejisinin nasıl şekilleneceği merak konusuydu.

KONSOL AMA BİRAZ DA PC GİBİ

Project Helix’in en dikkat çekici tarafı ise oyun kütüphanesi. Microsoft’un paylaştığı bilgilere göre yeni nesil Xbox yalnızca klasik konsol oyunlarını değil, PC oyunlarını da çalıştırabilecek. Yani kullanıcılar, tek bir cihaz üzerinden hem konsol hem de bilgisayar oyunlarına erişebilecek. Açıkçası bu yaklaşım, konsol ile PC arasındaki çizgiyi biraz daha bulanık hale getirecek gibi görünüyor. Performans konusunda ise şirket oldukça iddialı. Microsoft, yeni sistemin donanım detaylarını önümüzdeki hafta düzenlenecek GDC (Oyun Geliştiricileri Konferansı) kapsamında iş ortakları ve geliştiricilerle paylaşacak. O etkinlikten sonra Project Helix’in gerçekten bir konsol mu yoksa konsol kasasına yerleştirilmiş güçlü bir bilgisayar mı olduğu daha net anlaşılacak.

PLAYSTATİON 6’DAN ÖNCE SAHNEYE ÇIKABİLİR

Xbox tarafındaki bu hareketlilik, konsol pazarında yeni bir rekabet döneminin başlayabileceğine işaret ediyor. Sektörde uzun süredir konuşulan iddialara göre PlayStation 6’nın çıkışı gecikebilir. Eğer bu söylentiler doğruysa Microsoft, Project Helix ile rakibinin birkaç yıl önüne geçme fırsatı yakalayabilir. İşin ilginç yanı şu: Xbox tarihinde daha önce de benzer bir hamle yapılmıştı. İlk Xbox döneminde şirket, konsol neslini beklenenden erken değiştirmişti. Şimdi benzer bir strateji yeniden gündeme geliyor olabilir.