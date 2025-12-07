Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Yerli hava güvenlik sistemi! Drone ve kuş tehditlerini anında bildirecek

Hem kuş kaynaklı riskleri hem de birinci şahıs görüşlü (FPV) dron tehditlerini tespit edip tehlikeli durumlarda uyaracak yerli bir sistem geliştirildi. Sistem hakkında detaylı bir bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sistem ile drone ile kuş sürülerinin güvenli şekilde pist ve yaklaşma koridorlarından uzaklaştırılacağını belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yerli hava güvenlik sistemi! Drone ve kuş tehditlerini anında bildirecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.12.2025
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
saat ikonu 15:45

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin sivil havacılıkta güvenliği en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan ‘Savuran Projesi’ hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile sivil havalimanları için yüksek hassasiyetli bir hava savunma sistemi geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Uraloğlu, ‘Savuran Projesi’nin hem kuş kaynaklı riskleri hem de dron tehditlerini tespit edebildiğini ifade etti.

Yerli hava güvenlik sistemi! Drone ve kuş tehditlerini anında bildirecek

TEHLİKELİ DURUMLARDA UYARI VERECEK

Ayrıca Bakan Ulraoğlu, projenin tehlikeli durumlarda otomatik uyarı vereceğini ve hem manuel hem de otomatik modda müdahale yeteneğine sahip olduğunu vurguladı.

Yerli hava güvenlik sistemi! Drone ve kuş tehditlerini anında bildirecek

"YERLİ BİR HAVA GÜVENLİK SİSTEMİ"

Savuran Projesinin detaylarına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, projenin sivil havalimanları başta olmak üzere kritik tesislerin korunmasını amaçladığını belirterek, "Savuran Projesi; tespit, teşhis, takip ve müdahale fonksiyonlarını tek bir mimari altında birleştiren, dron, sensör füzyonu, yapay zeka ve otonom görev yeteneklerine sahip yerli bir hava güvenlik sistemidir. Bu sistem hem kuş kaynaklı riskleri hem de birinci şahıs görüşlü (FPV) dron tehditlerini tespit edip etkili şekilde önleyecek. Uzun süre havada kalabilen ve yüksek frekanslı/ultrasonik akustik caydırma sistemleri taşıyan Kuş Sürüsü Yönlendirme/Uzaklaştırma Dronu ile kuş sürüleri güvenli şekilde pist ve yaklaşma koridorlarından uzaklaştırılacak. Bu platform, çevresel ve insani etkiler gözetilerek tamamen ölümcül olmayan yöntemlerle çalışacak. Yüksek hızlara ulaşabilen ve etkili önleme yöntemlerine sahip bir Müdahale Dronu geliştiriyoruz. Bu platform; otonom görev yürütme, güvenli iniş/eve dönüş modları ve gerektiğinde güvenli alanda kendini imha kabiliyetlerine sahip olacak. Yapay zeka destekli tehdit sınıflandırma modeli sayesinde de FPV dronları analiz edebilecek; kritik durumlarda otomatik uyarı verecek ve insan-onaylı ya da otonom modda müdahale gerçekleştirebilecek" ifadelerine yer verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sağanak yağmur Alanya’yı fena vurdu! Araçlar suyla dolan yollarda mahsur kaldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çin'de robot trafik polisi göreve başladı: 12 milyonluk şehir ona emanet
ETİKETLER
#Sivil Havacılık
#Savuran Projesi
#Hava Güvenliği
#Dron Tehditleri
#Kuş Menzilleme
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.