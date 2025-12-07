Yerli hava güvenlik sistemi! Drone ve kuş tehditlerini anında bildirecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin sivil havacılıkta güvenliği en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan ‘Savuran Projesi’ hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile sivil havalimanları için yüksek hassasiyetli bir hava savunma sistemi geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Uraloğlu, ‘Savuran Projesi’nin hem kuş kaynaklı riskleri hem de dron tehditlerini tespit edebildiğini ifade etti.

TEHLİKELİ DURUMLARDA UYARI VERECEK

Ayrıca Bakan Ulraoğlu, projenin tehlikeli durumlarda otomatik uyarı vereceğini ve hem manuel hem de otomatik modda müdahale yeteneğine sahip olduğunu vurguladı.

"YERLİ BİR HAVA GÜVENLİK SİSTEMİ"

Savuran Projesinin detaylarına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, projenin sivil havalimanları başta olmak üzere kritik tesislerin korunmasını amaçladığını belirterek, "Savuran Projesi; tespit, teşhis, takip ve müdahale fonksiyonlarını tek bir mimari altında birleştiren, dron, sensör füzyonu, yapay zeka ve otonom görev yeteneklerine sahip yerli bir hava güvenlik sistemidir. Bu sistem hem kuş kaynaklı riskleri hem de birinci şahıs görüşlü (FPV) dron tehditlerini tespit edip etkili şekilde önleyecek. Uzun süre havada kalabilen ve yüksek frekanslı/ultrasonik akustik caydırma sistemleri taşıyan Kuş Sürüsü Yönlendirme/Uzaklaştırma Dronu ile kuş sürüleri güvenli şekilde pist ve yaklaşma koridorlarından uzaklaştırılacak. Bu platform, çevresel ve insani etkiler gözetilerek tamamen ölümcül olmayan yöntemlerle çalışacak. Yüksek hızlara ulaşabilen ve etkili önleme yöntemlerine sahip bir Müdahale Dronu geliştiriyoruz. Bu platform; otonom görev yürütme, güvenli iniş/eve dönüş modları ve gerektiğinde güvenli alanda kendini imha kabiliyetlerine sahip olacak. Yapay zeka destekli tehdit sınıflandırma modeli sayesinde de FPV dronları analiz edebilecek; kritik durumlarda otomatik uyarı verecek ve insan-onaylı ya da otonom modda müdahale gerçekleştirebilecek" ifadelerine yer verdi.