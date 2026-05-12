Yollarda dev robotların gezdiği döneme giriyoruz: Unitree, GD01 adlı mecha modelini tanıttı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gerçek hayatta görebileceğimiz devasa robotlar artık hayal olmaktan çıkıyor. Unitree firması 650 bin dolarlık başlangıç fiyatına sahip dönüştürülebilir insanlı mecha modelini resmen duyurdu.
Gelişmiş insansı robot modelleriyle adından sıkça söz ettiren Çin merkezli teknoloji şirketi Unitree, GD01 adını verdiği dönüştürülebilir robot aracı ile karşımıza çıktı. Dünyanın seri üretime hazır ilk insanlı "Mecha" (pilotajı yapılan veya uzaktan yönetilen devasa mekanik sistemler) modeli olarak nitelendirilen araç, bilim kurgu filmlerindeki tasarımları gerçeğe dönüştürebilir.
Unitree tarafından paylaşılan bilgilere göre, içerisine bir pilot girerek kontrol edilebilen GD01, istendiği takdirde kollarını yere indirerek sivil bir ulaşım aracına dönüşebiliyor. İçerisinde bir kişi varken toplam ağırlığı yaklaşık 500 kilograma ulaşan devasa makine, iş makinesi mantığıyla doğrudan kokpit üzerinden yönetiliyor.
|Başlık
|İçerik
|Ürün Adı
|GD01
|Firma
|Unitree
|Ürün Tipi
|Dönüştürülebilir İnsanlı Mecha
|Fiyatı
|650.000 Dolar (başlangıç)
|Özellikleri
|Pilotajı yapılabilen veya uzaktan yönetilebilen devasa mekanik sistem. İçerisine bir pilot girerek kontrol edilebiliyor. İstenildiğinde kollarını yere indirerek sivil bir ulaşım aracına dönüşebiliyor. İş makinesi mantığıyla kokpit üzerinden yönetiliyor.
|Ağırlık
|Yaklaşık 500 kg (içinde bir kişi varken)
|Nitelendirmesi
|Dünyanın seri üretime hazır ilk insanlı "Mecha" modeli
|Genel Açıklama
|Gerçek hayatta görülebilecek devasa robotlar artık hayal olmaktan çıkıyor. Bilim kurgu filmlerindeki tasarımları gerçeğe dönüştürebilir.
Şirketin resmi duyurusunda, robotun herkes tarafından dostane ve güvenli bir şekilde kullanılması gerektiği özellikle vurgulandı.