Gerçek hayatta görebileceğimiz devasa robotlar artık hayal olmaktan çıkıyor. Unitree firması 650 bin dolarlık başlangıç fiyatına sahip dönüştürülebilir insanlı mecha modelini resmen duyurdu.

Yollarda dev robotların gezdiği döneme giriyoruz: Unitree, GD01 adlı mecha modelini tanıttı

HABERİN ÖZETİ Yollarda dev robotların gezdiği döneme giriyoruz: Unitree, GD01 adlı mecha modelini tanıttı Çinli teknoloji şirketi Unitree, seri üretime hazır ilk insanlı mecha modeli GD01'i 650 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla tanıttı. GD01, pilotajı yapılabilen veya uzaktan yönetilebilen devasa bir mekanik sistemdir. İçine bir pilot girerek kontrol edilebilen araç, kollarını yere indirerek sivil bir ulaşım aracına dönüşebilmektedir. Yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki (içinde bir kişi varken) GD01, iş makinesi mantığıyla kokpit üzerinden yönetilmektedir.

Gelişmiş insansı robot modelleriyle adından sıkça söz ettiren Çin merkezli teknoloji şirketi Unitree, GD01 adını verdiği dönüştürülebilir robot aracı ile karşımıza çıktı. Dünyanın seri üretime hazır ilk insanlı "Mecha" (pilotajı yapılan veya uzaktan yönetilen devasa mekanik sistemler) modeli olarak nitelendirilen araç, bilim kurgu filmlerindeki tasarımları gerçeğe dönüştürebilir.

HEM İŞ MAKİNESİ HEM DE SİVİL ARAÇ OLARAK ÇALIŞABİLİYOR

Unitree tarafından paylaşılan bilgilere göre, içerisine bir pilot girerek kontrol edilebilen GD01, istendiği takdirde kollarını yere indirerek sivil bir ulaşım aracına dönüşebiliyor. İçerisinde bir kişi varken toplam ağırlığı yaklaşık 500 kilograma ulaşan devasa makine, iş makinesi mantığıyla doğrudan kokpit üzerinden yönetiliyor.

Başlık İçerik Ürün Adı GD01 Firma Unitree Ürün Tipi Dönüştürülebilir İnsanlı Mecha Fiyatı 650.000 Dolar (başlangıç) Özellikleri Pilotajı yapılabilen veya uzaktan yönetilebilen devasa mekanik sistem. İçerisine bir pilot girerek kontrol edilebiliyor. İstenildiğinde kollarını yere indirerek sivil bir ulaşım aracına dönüşebiliyor. İş makinesi mantığıyla kokpit üzerinden yönetiliyor. Ağırlık Yaklaşık 500 kg (içinde bir kişi varken) Nitelendirmesi Dünyanın seri üretime hazır ilk insanlı "Mecha" modeli Genel Açıklama Gerçek hayatta görülebilecek devasa robotlar artık hayal olmaktan çıkıyor. Bilim kurgu filmlerindeki tasarımları gerçeğe dönüştürebilir.

Şirketin resmi duyurusunda, robotun herkes tarafından dostane ve güvenli bir şekilde kullanılması gerektiği özellikle vurgulandı.