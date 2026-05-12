Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yollarda dev robotların gezdiği döneme giriyoruz: Unitree, GD01 adlı mecha modelini tanıttı

Çin merkezli teknoloji üreticisi Unitree, dünyanın seri üretime hazır ilk insanlı ve dönüştürülebilir mecha modeli GD01'i resmen duyurdu. İçerisinde bir pilotla birlikte yaklaşık 500 kilogram ağırlığa ulaşan robot, kollarını yere indirerek sivil bir araç gibi de hareket edebiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 12:01

Gerçek hayatta görebileceğimiz devasa robotlar artık hayal olmaktan çıkıyor. Unitree firması 650 bin dolarlık başlangıç fiyatına sahip dönüştürülebilir insanlı mecha modelini resmen duyurdu.

Yollarda dev robotların gezdiği döneme giriyoruz: Unitree, GD01 adlı mecha modelini tanıttı

0:00 56
HABERİN ÖZETİ

Yollarda dev robotların gezdiği döneme giriyoruz: Unitree, GD01 adlı mecha modelini tanıttı

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Çinli teknoloji şirketi Unitree, seri üretime hazır ilk insanlı mecha modeli GD01'i 650 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla tanıttı.
GD01, pilotajı yapılabilen veya uzaktan yönetilebilen devasa bir mekanik sistemdir.
İçine bir pilot girerek kontrol edilebilen araç, kollarını yere indirerek sivil bir ulaşım aracına dönüşebilmektedir.
Yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki (içinde bir kişi varken) GD01, iş makinesi mantığıyla kokpit üzerinden yönetilmektedir.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

Gelişmiş insansı modelleriyle adından sıkça söz ettiren Çin merkezli şirketi Unitree, GD01 adını verdiği dönüştürülebilir robot aracı ile karşımıza çıktı. Dünyanın seri üretime hazır ilk insanlı "Mecha" (pilotajı yapılan veya uzaktan yönetilen devasa mekanik sistemler) modeli olarak nitelendirilen araç, bilim kurgu filmlerindeki tasarımları gerçeğe dönüştürebilir.

Yollarda dev robotların gezdiği döneme giriyoruz: Unitree, GD01 adlı mecha modelini tanıttı

HEM İŞ MAKİNESİ HEM DE SİVİL ARAÇ OLARAK ÇALIŞABİLİYOR

Unitree tarafından paylaşılan bilgilere göre, içerisine bir pilot girerek kontrol edilebilen GD01, istendiği takdirde kollarını yere indirerek sivil bir ulaşım aracına dönüşebiliyor. İçerisinde bir kişi varken toplam ağırlığı yaklaşık 500 kilograma ulaşan devasa makine, iş makinesi mantığıyla doğrudan kokpit üzerinden yönetiliyor.

Başlıkİçerik
Ürün AdıGD01
FirmaUnitree
Ürün TipiDönüştürülebilir İnsanlı Mecha
Fiyatı650.000 Dolar (başlangıç)
ÖzellikleriPilotajı yapılabilen veya uzaktan yönetilebilen devasa mekanik sistem. İçerisine bir pilot girerek kontrol edilebiliyor. İstenildiğinde kollarını yere indirerek sivil bir ulaşım aracına dönüşebiliyor. İş makinesi mantığıyla kokpit üzerinden yönetiliyor.
AğırlıkYaklaşık 500 kg (içinde bir kişi varken)
NitelendirmesiDünyanın seri üretime hazır ilk insanlı "Mecha" modeli
Genel AçıklamaGerçek hayatta görülebilecek devasa robotlar artık hayal olmaktan çıkıyor. Bilim kurgu filmlerindeki tasarımları gerçeğe dönüştürebilir.

Şirketin resmi duyurusunda, robotun herkes tarafından dostane ve güvenli bir şekilde kullanılması gerektiği özellikle vurgulandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Turkcell’den genç mucitlere 3 milyon 300 bin TL’lik ödül!
Bu oyunu oynayana 8000 yıl ceza
ETİKETLER
#teknoloji
#Robot
#Gelecek
#Otonom Araç
#Mecha
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.