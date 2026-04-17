YouTube Shorts kapatma özelliği, kısa videoları sevmeyenler için kullanıma sunuldu

Video paylaşım platformu YouTube, kısa formattaki videoları izlemek istemeyen kullanıcılara yepyeni bir kontrol yetkisi sundu. Mobil uygulamadaki ana akışta karşınıza çıkan Shorts içeriklerini sıfır dakika limitiyle tamamen kapatmak ve sonsuz kaydırma döngüsünden kurtulmak artık çok daha kolay hale geldi.

Geçtiğimiz yılın ekim ayında uygulamaya konulan Shorts sınırlandırma aracı, kullanıcılara en düşük 15 dakikalık bir seçenek veriyordu. Belirlenen süre dolduğunda ekranda ara verilmesi gerektiğine dair uyarı beliriyordu. Daha sonra ebeveyn denetimleri arasına da entegre edilerek çocukların ekran sürelerini düşürmek amacıyla kullanıma sunulmuştu.

YouTube yetkililerinin o dönem ebeveynler için müjdelediği sıfır dakika seçeneği an itibarıyla bütün hesaplar için aktif hale getirildi. Özelliği devreye sokan kişiler ekranda "Kaydırma duraklatıldı ancak yine de tekil Shorts videoları görebilirsiniz" şeklinde bir bildirimle karşılaşıyor.

Ayarları uyguladıktan sonra içeriklerin akıştan tamamen kaybolması için uygulamanın yenilenmesi gerekebiliyor.

YOUTUBE SHORTS KAPATMA NASIL YAPILIR?

Kısa videoları engellemek isteyenlerin mobil uygulama üzerinden ayarlar sayfasına girmesi yeterli oluyor. "Zaman yönetimi" sekmesindeki "Günlük sınırlar" bölümünde yer alan "Shorts Akışı kullanım sınırı" seçeneği üzerinden limit kolayca sıfırlanabiliyor.

İçerikleri tamamen kaldırmak istemeyenler içinse iki saate kadar uzanan farklı süre alternatifleri sunulmaya devam ediyor.