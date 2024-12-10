YouTuber'ların kazancı sosyal medyada gündem oldu! İşin gerçeğini yayıncı isim açıkladı

10 Aralık 2024 18:35 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 19:11

YouTube'a video yükleyen ve bu yolla para kazanan YouTuber'ların kazandığı paralar gündem oldu. Eğlence içerikleri çeken Enes Batur ve borsa-ekonomi alanında yayınlar yapan Bora Özkent'in kazancı bazı hesaplar tarafından paylaşıldı. Youtube, Instagram ve TikTok'a eğitim videoları yükleyen Onur Naci Öztürkler ise işin gerçeğini açıkladı.

Sosyal medya üzerinde YouTuber​'ların kazanç tartışması gün boyu artarak sürdü. Uzun bir süredir içerik üretmeyen Enes Batur'un aylık kazancının 530 bin lirayı aştığı iddia edildi. Daha sonra ise borsa, yatırım ve ekonomi alanında videolar çeken Bora Özkent'in de kazancının 507 bin TL olduğu iddia edildi.

İŞİN GERÇEĞİNİ BAŞKA YOUTUBER AÇIKLADI!

Youtube, Instagram ve TikTok'a eğitim videoları yükleyen Onur Naci Öztürkler ise işin gerçeğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tartışmalara noktayı koydu.

YOUTUBER'LAR NASIL PARA KAZANIYOR?

Öztürkler, YouTube’da içerik üreticisi olmanın kolay bir iş olmadığını belirterek, platformda başarıya ulaşmanın detaylarını paylaştı. Öztürkler, YouTube’un ünlü isimlerinden Enes Batur’un son bir ayda 11.5 milyon izlenme sayısına ulaşarak sektörün standartlarını belirlediğini ifade etti.

YOUTUBE ÜZERİNDEN KAZANDIĞI PARAYI AÇIKLADI!

12-13 saatini YouTube için çalışarak geçirdiğini belirten Öztürkler, "Ayda 15-20 video yüklüyorum. Ona rağmen 3.5 milyon izleniyorum, bu da çok iyi bir rakam. Ayda 40-50 bin TL gelir elde ediyorum" dedi. Ancak bu rakamlara ulaşmanın ciddi bir emek sonrası elde edildiğini belirtti.

Abone sistemi üzerinden yapılan yayınların kazancının daha yüksek olabileceğini belirten Öztürkler'in paylaşımı şu şekilde:

"Kendimizi kandırmayalım, Enes Batur son 1 ayda 11.5 milyon izlenmiş. Ben günde 12-13 saat Youtube'la uğraşıyorum ve Youtube benim hayatımı değiştirdi. Ayda 15-20 video yüklüyorum ki ona rağmen anca 3.5 milyon izlenmişim (çok iyi rakam bu arada). Ayda 40-50bin ₺ YT geliri oluyor. Enes Batur "bile" kelimesinin kullanılacağı bi kanal değil, bu işin cezası sago'su gibi bişey yani hiçbir şey yapmasa da o çıtaya erişemiyorsun çok zor. Yapay zeka ile video oluşturmayı falan ben de anlatıyorum ama Youtube'un nasıl çalıştığını bilmeden bu işlere girişirseniz üzülürsünüz, bir yere de varmaz çünkü burası bir çöplük. Sistemin çalışma mantığını da yapay zekayla çözemezsiniz ilk önce kendiniz deneyin, sonra bu işleri kolaylaştırmaya çalışırsınız.

ABONE SİSTEMİ ÜZERİNDEN PARA KAZANMA…