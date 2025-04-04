Eczacıbaşı Dynavit adını finale yazdırdı!

VOLEYBOL NASIL OYNANIR?

Bir voleybol maçı toplam beş setten oluşur. İlk dört sette hedef, en az iki fark ile 25 puana ulaşmaktır, son sette ise hedef yine en az iki farkla 15 puana ulaşmaktır. Bir takım üst üste 3 set kazanırsa, maç sona erer.