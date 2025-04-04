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Voleybol
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 | Yusuf Özgür Bülbül

Eczacıbaşı Dynavit adını finale yazdırdı!

Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley final biletini aldı. Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı İzmir'de 3-2 mağlup ederek AXA Sigorta Kupa Voley finaline yükseldi.

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Eczacıbaşı Dynavit adını finale yazdırdı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 22:50
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 23:05

AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar yarı finalinde İzmir’de V. Bank ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-18, 25-27, 25-22, 25-18 ve 15-10 skorlarla mağlup ederek adını finale yazdırdı. İzmir'de oynanan AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar yarı final mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-2 yenerek finale çıktı.

Eczacıbaşı Dynavit adını finale yazdırdı!

FİNALDE RAKİP FENERBAHÇE MEDİCANA

Eczacıbaşı Dynavit'in finaldeki rakibi, diğer yarı final maçında Türk Hava Yolları'nı mağlup eden Fenerbahçe Medicana oldu.

FİNAL MAÇI HALKAPINAR'DA

AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşması, yarın (Cumartesi) saat 16:00'da İzmir Halkapınar Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Eczacıbaşı Dynavit adını finale yazdırdı!

Salon: İzmir Halkapınar Spor Kompleksi

Hakemler: Erdal Akıncı, Arzu Uzatöz

Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Yaprak, Jack-Kısal, Boskovic, Stevanovic, Simge (L), Boden, Hande, Gray, Beyza, Naz

V. Bank: Cansu, Markova, Zehra, Van Ryk, Bosetti, Deniz, Ayça (L), Frantti, Sıla, Xinyue, Derya

Setler: 25-18, 25-27, 25-22, 25-18, 15-10

Süre: 136 dakika (28, 33, 29, 25, 21)

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Sıkça Sorulan Sorular

VOLEYBOL NASIL OYNANIR?
Bir voleybol maçı toplam beş setten oluşur. İlk dört sette hedef, en az iki fark ile 25 puana ulaşmaktır, son sette ise hedef yine en az iki farkla 15 puana ulaşmaktır. Bir takım üst üste 3 set kazanırsa, maç sona erer.
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