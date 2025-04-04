Eczacıbaşı Dynavit adını finale yazdırdı!

Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley final biletini aldı. Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı İzmir'de 3-2 mağlup ederek AXA Sigorta Kupa Voley finaline yükseldi.
AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar yarı finalinde İzmir’de V. Bank ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-18, 25-27, 25-22, 25-18 ve 15-10 skorlarla mağlup ederek adını finale yazdırdı. İzmir'de oynanan AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar yarı final mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-2 yenerek finale çıktı.
Eczacıbaşı Dynavit'in finaldeki rakibi, diğer yarı final maçında Türk Hava Yolları'nı mağlup eden Fenerbahçe Medicana oldu.
AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşması, yarın (Cumartesi) saat 16:00'da İzmir Halkapınar Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Salon: İzmir Halkapınar Spor Kompleksi
Hakemler: Erdal Akıncı, Arzu Uzatöz
Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Yaprak, Jack-Kısal, Boskovic, Stevanovic, Simge (L), Boden, Hande, Gray, Beyza, Naz
V. Bank: Cansu, Markova, Zehra, Van Ryk, Bosetti, Deniz, Ayça (L), Frantti, Sıla, Xinyue, Derya
Setler: 25-18, 25-27, 25-22, 25-18, 15-10
Süre: 136 dakika (28, 33, 29, 25, 21)