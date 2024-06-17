Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki maç takvimi belli oldu! Rakibimiz Polonya

17 Haziran 2024 00:18 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 00:21

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin grup etabını bitirdi.

Finallere yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan maçların ardından turnuvanın grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle bitirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın ev sahipliğinde 20-23 Haziran tarihlerinde Bangkok'ta düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele edecek Filenin Sultanları, çeyrek finalde Polonya ile eşleşti.

Milli takım, VNL grup aşamasını 25 puanla 6. sırada bitirirken, Polonya grubu 30 puanla üçüncü sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Brezilya-Tayland

Çin-Japonya

İtalya-ABD

Organizasyonda çeyrek final maçları 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.