Olimpiyatlarda, Kadın Voleybolunda ilk finalist ABD oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ağustos 2024 19:34 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 20:02
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya'yı 3-2'lik skorla mağlup eden ABD Kadın Voleybol Takımı ilk finalist olmayı başardı. ABD'nin finaldeki rakibi bu akşamki Türkiye-İtalya maçı sonrası belli olacak.
Kadınlar voleybol yarı final maçında ABD ve Brezilya karşı karşıya geldi. İlk seti 25-23 ABD kazanırken, Brezilya ikinci seti 25-18 önde tamamlayarak skoru 1-1'e getirdi.
Üçüncü seti 25-15 kazanan ABD yeniden öne geçti. Fakat dördüncü sette 25-23 üstünlük sağlayan Brezilya skoru 2-2 yaptı.
Uzatma setinin 15-11 önde bitiren ABD, maçı 3-2 kazanarak finale yükseldi.
RAKİBİNİ BEKLİYOR
Yarı final mücadelesinin diğer maçında saat 21.00'de Türkiye ve İtalya, son final bileti için mücadele edecek.
Kaynak: tgrthaber.com