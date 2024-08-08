Olimpiyatlarda, Kadın Voleybolunda ilk finalist ABD oldu!

08 Ağustos 2024 19:34 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 20:02

Kadınlar voleybol yarı final maçında ABD ve Brezilya karşı karşıya geldi. İlk seti 25-23 ABD kazanırken, Brezilya ikinci seti 25-18 önde tamamlayarak skoru 1-1'e getirdi.

Üçüncü seti 25-15 kazanan ABD yeniden öne geçti. Fakat dördüncü sette 25-23 üstünlük sağlayan Brezilya skoru 2-2 yaptı.

Uzatma setinin 15-11 önde bitiren ABD, maçı 3-2 kazanarak finale yükseldi.

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Yarı final mücadelesinin diğer maçında saat 21.00'de Türkiye ve İtalya, son final bileti için mücadele edecek.