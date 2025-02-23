Ankada'da EGO otobüsü köprüye sıkıştı

Ankara’nın Etimesgut ilçesi Elvankent Mahallesi’nde, seyir halindeki bir EGO otobüsü, köprüye sıkışarak hasar aldı. Görev dışı olduğu belirtilen ve yolcusuz ilerleyen 632 numaralı EGO otobüsü, 805. Cadde’de bulunan yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki köprünün altına girdi. Otobüs köprüye sıkışınca olay yerine çekici çağrıldı.

Kazanın ardından herhangi bir yaralanma yaşanmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.