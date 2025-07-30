Bursa'da yol verme tartışması, kask kamerasına saniye saniye yansıdı

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı olan Bursa-Ankara kara yolu girişinde sollama yapan bir motosiklet sürücüsü, özel halk otobüsü şoförü tarafından sıkıştırıldı. Genç sürücü, kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Olayın ardından otobüs şoförü aracını yol kenarına çekip indi ve yol kenarında bekleyen motosikletlinin üzerine yürüyerek tartışma çıkardı. Gergin anlara otobüsteki yolcular da tanık oldu. Şoförü sakinleştirmekte zorlanan yolcuların müdahalesiyle olay daha da büyümeden sonlandırıldı. Motosikletlinin yaşadığı tehlikeli anlar ve ardından yaşanan tartışma, kask kamerası tarafından anbean kaydedildi.