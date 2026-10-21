Esenyurt'ta kuyumcu tartışması kanlı bitti: Dehşet dolu anlar kamerada

İstanbul Esenyurt’ta sabah saatlerinde bir kuyumcu dükkanına gelen şüpheli ile kuyumcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Şüpheli bir süre sonra dükkândan ayrıldı ancak çok zaman geçmeden silahlı olarak geri döndü ve kuyumcu dükkanına ateş açtı. Saldırıda kuyumcu dükkanının yanındaki eczanede çalışan bir kişi bacağından hafif şekilde yaralanırken, şüpheli, araç sahibini silah zoruyla araçtan indirip otomobili gasp ederek olay yerinden kaçtı. Öte yandan şüphelinin kuyumcu dükkanına saldırdığı ve gasp ettiği otomobille kaçtığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.