Feci kaza kamerada! Metrelerce havaya savruldular

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen kazada; trafikte seyir halde olan otomobil, karşı yönden gelen motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada otomobile ok gibi saplanan motosikletteki 2 şahıs, havaya fırladı. Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.